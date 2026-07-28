خاص | مصدر إيراني يكشف كواليس التحركات لخفض التصعيد في المنطقة

- تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن، مع استمرار تبادل الرسائل عبر قنوات متعددة، رغم عدم تحقيق اختراق كبير حتى الآن بسبب انعدام الثقة المتبادل. - ترفض إيران التفاوض على تفاهم جديد قبل تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها بمذكرة التفاهم، وتطالب بإنهاء الحصار البحري ووقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان كشرط لإعادة فتح مضيق هرمز. - يجري الوسطاء محادثات لإعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم، بينما ترفض إيران إشراك أطراف أخرى في إدارة مضيق هرمز، مؤكدةً سيادتها المشتركة مع عُمان فقط.

أكد مصدر إيراني مطلع لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أن التحركات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى حلول دبلوماسية قد تكثّف زخمها في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر ومن خلال أكثر من قناة.

وكشف المصدر الإيراني، أن ثمة مقترحات تبادلها الطرفان عبر الوسطاء خلال الأسبوعين الأخيرين، "لكنها لم تفضِ بعد إلى اختراق كبير"، مستدركاً بالقول إن "هناك تقدماً في مساعي خفض منسوب التصعيد، وسط شكوك وغياب الثقة". ورأى المصدر أن مذكرة التفاهم المبرمة خلال الشهر الماضي "لم تعالج معضلة انعدام الثقة الإيرانية بالجانب الأميركي، بل تفاقمت هذه المعضلة بسبب تنصله السريع منها". ولفت إلى أنه نتيجة لانعدام الثقة، "ترفض طهران أي تفاوض على تفاهم جديد"، مشددةً على ضرورة "تنفيذ الولايات المتحدة الأميركية جميع العهود المنصوص عليها بمذكرة التفاهم بهدف بناء شيء من الثقة أولاً".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القنوات التي يتم عبرها تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن؟ ما هي الشروط التي وضعتها طهران لفتح مضيق هرمز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في غضون ذلك، أوضح المصدر الإيراني في حديثه مع "العربي الجديد"، أن الجانب الإيراني أبلغ نظيره الأميركي عبر الوسطاء، بأنه لن يُقدم على أي خطوة لإعادة فتح مضيق هرمز قبل إنهاء الولايات المتحدة حصارها البحري أولاً، وتنفيذ ما تعهدت به من التزامات، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالبند الأول من مذكرة التفاهم في ما يتعلق بوقف كامل للحرب والهجمات في لبنان و"ضرورة الانسحاب من الأراضي التي احتلتها".

وطبقاً للمصدر، يعمل الوسطاء حالياً على إيجاد حلول لعودة الطرفين الأميركي والإيراني إلى مذكرة التفاهم، والالتزام ببنودها لضبط الأوضاع في المنطقة ومنع انزلاقها أكثر إلى تدهورٍ أوسع.

وقال المصدر الإيراني إن طهران ظلّت، خلال الأسبوعين الأخيرين بعد إغلاق المضيق وعودة التوترات الأمنية، ترفض التعاطي مع أي عرض بشأن مضيق هرمز "يتجاهل ما نص عليه البند الخامس" من مذكرة التفاهم بشأن الترتيبات الإيرانية في المضيق، قبل أن تدخل مباحثات إيرانية عمانية حصراً لبحث مستقبل إدارة المضيق، مشيراً إلى رفض طهران إشراك أي طرف إقليمي ودولي آخر في إدارة مضيق هرمز باعتباره يقع في المياه الساحلية الإيرانية والعمانية دون غيرهما. وأضاف: "لا يمتلك أي طرف آخر غير إيران وعُمان حق ممارسة السيادة في المضيق ليُشرك في إدارته"

يعمل الوسطاء حالياً على إيجاد حلول لعودة الطرفين الأميركي والإيراني إلى مذكرة التفاهم

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، في بيان أن الوزير عباس عراقجي أجرى الليلة الماضية مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه العُماني بدر البوسعيدي، والسعودي فيصل بن فرحان، بشأن آخر التطورات الثنائية والإقليمية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك والمضي قدماً في الجهود الدبلوماسية المشتركة لاستتباب الاستقرار في المنطقة وإنهاء حالة اللا-أمن "المفروضة" على مضيق هرمز بسبب الممارسات الأميركية "العدوانية".