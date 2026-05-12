جزيرة بوبيان... البوابة البحرية الاستراتيجية للكويت

أعادت تطورات الحرب في المنطقة ومآلات المفاوضات المتعثرة بين إيران وأميركا لإنهائها التذكير بجزيرة بوبيان، البوابة البحرية للكويت، والواقعة في أقصى شمال الخليج العربي، بعدما أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أربعة أشخاص ينتمون إلى الحرس الثوري حاولوا التسلل عبرها إلى البلاد. وتحظى جزيرة بوبيان بموقع استراتيجي وحيوي، حيث تعدّ ثاني أكبر الجزر في المياه الخليجية بمساحة تبلغ حوالي 683 كيلومتراً مربعاً، وتمثل نحو 5% من مساحة دولة الكويت. وترتبط الجزيرة غير المأهولة بالسكان بالبر الكويتي عبر جسر.

وتُعتبر جزيرة بوبيان بوابة الكويت البحرية، وفق رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى "مركز تجاري ومالي عالمي" بحسب الحكومة الكويتية، من خلال انفتاحها على العالم تجارياً واقتصادياً مع البدء في تشغيل ميناء مبارك داخل الجزيرة. ولطالما كانت جزيرة بوبيان، بسبب موقعها الملاصق للممرات المائية العراقية، محلّ استقطاب وجدال واسع بين الكويت والعراق، في ظل عدم وجود منفذ بحري عراقي عميق على الخليج العربي.

وما بين الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات من القرن الماضي وغزو العراق للكويت في التسعينيات منه، حاول الجانب العراقي إقناع الكويتيين باستئجار بوبيان، من بين عدة مقترحات، شملت الجانب الشرقي من الجزيرة إلى جانب جزيرة وربة والشريط الحدودي، وتضمّنت تلك المقترحات مدداً زمنية مختلفة تراوح ما بين 25 و50 و75 عاماً، على ألا تتجاوز 99 عاماً، إلا أن جميع تلك المناقشات قوبلت بالرفض الكويتي القاطع، وهو ما كان من بين الأسباب التي يُشار إلى أنها عجّلت بالغزو العراقي

في أغسطس/آب 1990.

وخلال تلك التوترات الحدودية قبل وصول قوات الجيش العراقي إلى الكويت، دخلت الولايات المتحدة الأميركية على الخط لتُقدّم مقترحاً إلى السلطات الكويتية تُقيم بموجبه قاعدة أميركية في جزيرة بوبيان بمقابل مادي، خاصة وسط غياب الوجود العسكري الأميركي الفاعل في منطقة الخليج العربي، والتي اعتبرت تلك التوترات فرصة سانحة لبدء وجودها في المنطقة، بعد محاولات عديدة بمشروعات مختلفة طوال عقود قوبلت جميعها بالرفض الكويتي القاطع.

وتستعد الكويت لإطلاق مشروع "الأحلام" عبر تشغيل ميناء مبارك من جزيرة بوبيان، والذي يجري العمل عليه خلال السنوات الأخيرة على قدم وساق برعاية شركات صينية، وهو ما يُعتبر باكورة رؤية الكويت 2035، والذي تأخر كثيراً بالنسبة إلى الكويتيين، بعدما شهد المشروع عدة تعثرات بدءاً من العام 2007. وأنجزت الكويت في مايو/أيار 2019 مشروع "جسر الشيخ جابر"، بعدما استغرق إنشاؤه ستة أعوام، ويربط الجسر الذي يشق طريقه الخليج العربي عدة مناطق من وسط وشمال الكويت، ويصل إلى موانئ ومناطق بحرية وبرية، على رأسها جزيرة بوبيان.