تصريحات تبون بشأن الإرهاب تثير الجدل في تونس… تدخل أم تعاون؟

- تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول الإرهاب في تونس أثارت جدلاً، حيث اعتبرها البعض تدخلاً في الشؤون الداخلية، بينما رأى آخرون أنها دعم ضد التهديدات الخارجية، مؤكداً أن الإرهاب ظاهرة مفتعلة. - المتحدث باسم "حركة حق" التونسية، شكري بوعنان، اعتبر تصريحات تبون مساً بالسيادة الوطنية، مشيراً إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية التونسية قادرة على حماية البلاد، وأن السياق العام متوتر مع تشتت المعارضة. - وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس رأى أن تصريحات تبون لا تخالف الأعراف الدبلوماسية، بينما اعتبر هيثم العوني من "الائتلاف الوطني" أنها قد تُفهم كوصاية، مشيراً إلى نجاح القوات الأمنية التونسية في التصدي للتهديدات.

أثارت تصريحات الرئيس الجزائري

عبد المجيد تبون، مساء أمس الاثنين، في معرض حديثه عن الإرهاب الذي أكد أنه "ليس قدراً محتوماً في أفريقيا"، ردات فعل متباينة في تونس، بعدما تطرق إلى هذا الملف في البلد الجار. وقال تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية بشأن التهديد الإرهابي الذي تواجهه تونس: "يريدون زعزعة استقرار تونس بسبب الجزائر، ويريدون عزلها عن الجزائر لتصبح فريسة سهلة، لكننا لن نسمح لهم بذلك"، وشدد على أن "من يمس تونس يمسنا". واعتبر البعض في تونس هذه التصريحات تدخلاً في الشؤون الداخلية، بينما رأى آخرون أنها تأتي في إطار مساندة تونس في مواجهة أي تهديدات خارجية، والحرص على أمنها.

بلهجة حادة قال تبون، في المقابلة التي بُثت مساء أول من أمس، إن "من يقوم بجلب الإرهاب إلى تونس نخلولو (نخلي) خيمة والديه"، في إشارة إلى أن الجزائر ستلاحق كل من يخطط لاستهداف تونس. وأوضح كذلك أن الإرهاب ليس "إرثاً" في أفريقيا، ولا "قدراً محتوماً"، معتبراً أن هذه الظاهرة جرى افتعالها في القارة.

مسّ بالسيادة

في هذا الصدد، رأى المتحدث باسم "حركة حق" التونسية شكري بوعنان أن تصريحات تبون "تمس السيادة الوطنية لأن حماية تونس مكفولة إلى الجيش الوطني، وإلى الأجهزة الأمنية التونسية"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن لأي دولة مهما كانت علاقتنا جيدة بها أن تتدخل في الشأن التونسي إلا إذا طلبت منها تونس ذلك". القول إنه في حال وجود خطر داهم فإن الجزائر ستتدخل، حتى لو لم تطلب منها السلطات التونسية ذلك، يوحي وفق بوعنان "وكأن تونس تحت حماية الدولة الجزائرية أو عاجزة عن حماية نفسها".

وفي رأيه، فإن "تبون تحدث عن التهديدات الإرهابية، إلا أن السياق العام في تونس متوتر وقد شهدت البلاد مسيرة غير مسبوقة للمعارضة في 25 يوليو/ تموز الحالي، توحدت خلالها جميع التيارات الحزبية والمدنية". وأوضح أن "هذه المسيرة بدت وكأنها أثارت خوف عدة أطراف، خصوصاً تلك التي لا تريد خيراً للبلد وحتى تلك التي تراهن على بقاء السلطة الحالية". وذكر بوعنان أن "تشتت المعارضة (التونسية) يخدم تلك المصالح لأنه لا يمكن استعادة الديمقراطية ولا تجاوز الأزمة السياسية الحالية".

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وبيّن أن تصريح تبون "ورد في هذا السياق العام، فهو في ظاهره حماية من تهديدات إرهابية، لكنه يُفهم أيضاً على أنه تهديد للمعارضة التونسية"، وعزا ذلك إلى أنه "في الوقت الراهن لا وجود لتهديدات إرهابية"، مشيراً إلى أن التصريح كان ليُفهم في سياق آخر لو "ورد في سنوات ما بعد الثورة حيث كانت المخاطر الإرهابية كبيرة". وتساءل بوعنان: "لماذا لا تحمي الجزائر الحدود التونسية من تدفق مهاجري جنوب الصحراء القادمين عبر حدود الجزائر؟ ولمَ لا تغلق حدودها البرية، خصوصاً أن هؤلاء تسببوا في عدة أخطار على تونس؟"، وفق قوله.

أحمد ونيس: لا يوجد في تصريحات تبون ما يخالف الأعراف الدبلوماسية أو يمس تونس

أما وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس، فرأى أن "كل ما يجمع بين تونس والجزائر في إطار تقريب الدولتين مهم، ويأتي في إطار التعاون الإيجابي والبناء"، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى الروابط التاريخية العميقة بين تونس والجزائر. وأوضح أن كل دولة لديها ثوابت "كالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر، فيما هناك أجهزة تسهر على ذلك".

وفي رأيه، "لا يوجد في تصريحات تبون ما يخالف الأعراف الدبلوماسية أو يمس تونس"، معتبراً أن "هناك دوماً حفاظ على الاستقلالية والكرامة والاحترام بين البلدين". وشدد ونيس على أنه "سعيد بتصريحات تبون، لأننا على مشارف أزمة قد تطول ومن الواجب التضامن بين البلدين"، لافتاً إلى أن التحفظ الوحيد لديه أنه "لا يجوز أن تبقى العلاقة الوطيدة محصورة بين دولتين فقط، بل يجب أن تعمم على أكثر من بلد"، وقال: "لماذا لا تشمل الدول الخمس للمغرب الكبير (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)".

تصريحات تبون... وصاية على التونسيين؟

تصريحات الرئيس الجزائري لا يمكن عزلها عن السياق السياسي الذي تعيشه تونس، وفق عضو المكتب التنفيذي لحزب "الائتلاف الوطني" التونسي هيثم العوني، الذي أوضح في حديث مع "العربي الجديد"، أن "التوعد بحماية تونس جعل تبون وكأنه وصي على الشعب التونسي". وأضاف أن "القوات الأمنية التونسية والعسكرية سبق أن نجحت في التصدي لأغلب التهديدات الإرهابية، وتقريباً منذ سنوات لم تشهد تونس أي تهديدات أو مخاطر في هذا السياق". وبيّن العوني أنه "بالعودة إلى الوضع السياسي الحالي، يُفهم من هذا التصريح وكأنه تهديد للشعب التونسي، فإما القبول بقيس سعيّد (الرئيس التونسي) أو الإرهاب، أي أن ما ينتظرنا بعد قيس سعيّد

هيثم العوني: تصريح تبون بدا وكأنه بُني على معطيات مغلوطة مفادها أن الجزائر في موضع قوة أكثر من تونس

هو الإرهاب".

الجانب "المزعج"، وفق العوني، أن هذا التصريح "صدر عن رئيس دولة، لا عن سياسي أو ناشط جزائري، وبالتالي تصريحات من قبل رئيس بحجم دولة كالجزائر وبتعبير حاد، وبلهجة محلية وبتلك العبارات غير مقبول"، وشدد على أن تصريح تبون "بدا وكأنه بُني على معطيات مغلوطة مفادها أن الجزائر في موضع قوة أكثر من تونس". وفي رأيه، فإن "مثل هذه التصريحات تضر بمصلحة تونس أكثر من أن تنفعها، إذ كان لها صدى عالمياً، ما قد يضر بالسياحة التونسية، ويجعل تونس وكأنها بلد مهدد بالإرهاب".

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بدوره، رأى الدبلوماسي التونسي السابق عبد الله العبيدي أن "الهدف الأول لأي سياسة خارجية هو بناء علاقات طيبة مع الجار الجغرافي"، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تصريح تبون يأتي "في صميم مهامه، فقد أكد أنه لم ولن يتدخل في شؤون تونس رغم التوتر الداخلي الحاصل، ولكن أمن تونس من أمن الجزائر". ووفق العبيدي، فإن "دول المغرب العربي لا تزال تشكل الاستثناء في ظل مخططات صهيونية لتقسيم المنطقة العربية، وبث الفتن وشن الحروب"، مشدداً على أن "تصريحات تبون تأتي في إطار التعاون وفرض الأمن على الحدود"، فالبلدان مستهدفان، وفق قوله.