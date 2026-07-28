ترامب: سندمّر جبل الفأس في حال عدم التوصل لاتفاق مع إيران

- عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لغة التهديد تجاه إيران، مهدداً باستهداف مواقع استراتيجية مثل جبل الفأس والجسور ومحطات الطاقة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رغم تأكيده على إعطاء فرصة للدبلوماسية. - أكد ترامب في حديثه مع فوكس نيوز أن المحادثات مع إيران كانت "جيدة للغاية"، لكنه شدد على ضرورة عدم السماح لإيران بخرق الاتفاقات، مشيراً إلى موقف أميركا القوي. - أشار ترامب إلى معرفته التامة بما يجري في موقع بيكاكس، مؤكداً استعداده لتدميره إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

عاد الرئيس الأميركي

دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى لغة التهديد، رغم الزخم على خط حراك الوسطاء لاستئناف المباحثات بين واشنطن وطهران، وتأكيد مسؤولي الإدارة الأميركية أن ترامب "يعطي فرصة للدبلوماسية". واختار الرئيس الأميركي توقيتاً حساساً بعد أربع ليال توقفت فيها الضربات المتبادلة التي استمرت نحو أسبوعين، وقبيل لقائه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن اليوم، للتهديد مجدداً في حديث مع فوكس نيوز الأميركية باستهداف موقع جبل الفأس (بيكاكس ) (النووي)، إضافة إلى الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران. وكعادته ذكر في الوقت نفسه أنّ المحادثات "مثمرة".

وبرز موقع جبل الفأس (باللغة الفارسية Kolang gaz)، ويطلق عليه أيضاً اسم "بيكاكس" وفق الترجمة الإنكليزية، باعتباره هدفاً محتملاً للعمليات العسكرية الأميركية، بعدما قال ترامب في مقابلة مع المذيع هيو هيويت، قبل أسبوعين، وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت إيران تمتلك موقعاً نووياً رابعاً بعد نطنز وأصفهان وفوردو، التي تعرّضت للقصف خلال حرب يونيو/حزيران 2025 والحرب الأخيرة، إنّ الموقع الرابع يُعد "هدفاً محتملاً لضربة جيدة وكبيرة ومباشرة عبر البوابة الأمامية، وأعتقد أنكم قد ترون ذلك قريباً".

محادثات جيدة

وقال ترامب لـ"فوكس نيوز" اليوم إنّه يرغب في تجنب استهداف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية إن أمكن، مضيفاً: "أعتقد أننا في موقف قوي جداً الآن؛ فهم يدركون أنني سأقدم على ذلك إذا لم يبرموا اتفاقاً"، وشدد على أنه "لا يمكننا السماح لهم (إيران) بخرق الاتفاقات بعد الآن". وبشأن المحادثات، أكد ترامب أنه "أجرينا بعض المحادثات الجيدة للغاية".

ترامب: أعرف بالضبط ما يجري في بيكاكس وسيتعين علينا تدميره إذا لم نتوصل إلى اتفاق

ورداً على سؤال بشأن تقارير تفيد بأن نتنياهو يعتزم التحدث معه بشأن أعمال تجري في موقع جبل الفأس المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، وهو منشأة محصنة تحت الأرض، أجاب ترامب: "لست بحاجة لأن يخبرني بيبي (نتنياهو) بذلك؛ فهو يخبرني به لأنه يريدني أن أبقى منخرطاً في الأمر (الحرب)". وأضاف: "أعرف بالضبط ما يجري في بيكاكس، إنها ليست مشكلة كبيرة. لقد دمرنا مواقعهم النووية، وسيتعين علينا تدمير بيكاكس إذا لم نتوصل إلى اتفاق. سنقوم بتدميره بسهولة تامة".

(العربي الجديد، رويترز)