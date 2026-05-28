تحقيق جنائي أميركي مع الكاتبة إي جين كارول في قضية ترامب

- فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً مع الكاتبة إي جين كارول، التي اتهمت الرئيس السابق دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي، للتحقق من صحة شهادتها في الدعاوى المدنية ضده، وسط شكوك حول تمويل خارجي من الملياردير ريد هوفمان. - في مطلع 2024، أُمر ترامب بدفع تعويضات بقيمة 83.3 مليون دولار لكارول بعد هزيمته أمام هيئة محلفين في مانهاتن، التي اعتبرت أن إنكاره للاغتصاب دمر سمعتها. - في مايو 2022، أُدين ترامب بالاعتداء الجنسي والتشهير بكارول، وأُلزم بدفع خمسة ملايين دولار، لكنه استمر في تشويه سمعتها.

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بأن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقاً جنائياً مع الكاتبة إي جين كارول (82 سنة)، التي اتهمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتداء عليها جنسياً في تسعينيات القرن الماضي. وبحسب شبكتي "إيه بي سي" و"سي أن أن"، يبحث التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأميركية ما إذا كانت كارول، وهي محررة مخضرمة تكتب عموداً لتقديم النصائح للنساء، قد أدلت بشهادة زور في شهادتها المتعلقة بالدعويين المدنيتين اللتين رفعتهما ضد الرئيس الأميركي.

ونقلت "سي أن أن" عن مصادر قولها إنّ التحقيق يدور حول إفادة قالت فيها كارول إنها لم تحصل على أي تمويل خارجي لدعواها، قبل أن يتبين لاحقاً أن الملياردير ريد هوفمان تكفل ببعض التكاليف. وذكرت "سي أن أن" أنّ القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، تنحّى عن التحقيق لأنه كان أحد المحامين الشخصيين لترامب في دعاوى الاستئناف الخاصة بكارول.

وفي مطلع 2024، تعرّض الرئيس الأميركي لهزيمة قاسية أمام هيئة محلَّفين في مانهاتن، أمرته بدفع تعويضات قيمتها 83.3 مليون دولار إلى الكاتبة، التي قالت إنه دمّر سمعتها كصحافية محل ثقة من خلال إنكاره اغتصابها قبل نحو ثلاثة عقود. وأمرت هيئة المحلَّفين ترامب بدفع تعويضات مكافئة قيمتها 18.3 مليون دولار وتعويضات تأديبية بقيمة 65 مليون دولار.

وكان ترامب قد دين، في مايو/ أيار الماضي، بتهمة الاعتداء جنسياً على إي جين كارول والتشهير بها في عام 2022، وأُلزم بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار، إلا أنه واصل تشويه سمعتها ووصفها بالكاذبة و"المجنونة"، وبأنها "امرأة زائفة" تحمل "رواية زائفة". ولم يستغرق الأمر سوى أقل من ثلاث ساعات كي تتوصل هيئة المحلَّفين المؤلفة من سبعة رجال وامرأتين إلى الحكم. وتتجاوز التعويضات بكثير الحد الأدنى الذي كانت تسعى له كارول بقيمة عشرة ملايين دولار.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)