- زيارة نتنياهو لواشنطن: حضر نتنياهو وزوجته مأدبة عشاء تكريماً للسيناتور الراحل ليندسي غراهام، أقامها أنطون صحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس، بحضور شخصيات بارزة داعمة لإسرائيل مثل السيناتور تيد كروز. - أنطون صحناوي وعلاقاته بإسرائيل: يُعرف بمواقفه الصهيونية العلنية، ويشارك في مبادرات لتعزيز الروابط اللبنانية الإسرائيلية، رغم مخالفة ذلك للقوانين اللبنانية، مما يثير الجدل. - الجدل حول صحناوي في لبنان: يرتبط بأزمة المصارف اللبنانية ويواجه دعاوى قضائية، وأثار حضوره العشاء مع نتنياهو ردود فعل غاضبة، وسط تساؤلات حول دوره في الانتخابات اللبنانية المقبلة.

ما يجريه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

مأدبة عشاء تكريماً لغراهام

على هامش زيارته واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليس هامشياً بالنسبة لرجل متمسك بقيادة إسرائيل في مراحل مقبلة، ويحشد الدعم لها، رغم تآكله حول العالم. ويبدو أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر راحة لشخصية مثل المصرفي اللبناني أنطون صحناوي، المجاهر بصهيونيته، ليظهر في صورة واحدة على طاولة عشاء يقابله نتنياهو. ترافق نتنياهو زوجته سارة، فيما تجلس على يسار صحناوي شريكته المبعوثة الأميركية الخاصة السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، وبجانبهما السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز. ما يجمع كل هؤلاء دعمهم لإسرائيل قولاً وفعلاً، وتكريمهم واحداً منهم، وهو السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ، الذي توفي قبل أكثر من أسبوعين.

ونشر مراسل موقع أكسيوس، باراك رافيد، اليوم الثلاثاء، هذه الصورة، وكتب على إكس أن بنيامين نتنياهو وسارة نتنياهو حضرا مأدبة عشاء تكريماً للسيناتور ليندسي غراهام في واشنطن. وأضاف أن رجل الأعمال اللبناني أنطون صحناوي والمبعوثة الأميركية الخاصة السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، أقاما هذا العشاء. وبحسب رافيد، فإن صحناوي "يُعد حالياً شخصية لبنانية بارزة تدعو إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، ويشارك في مبادرات متنوعة لتعزيز الروابط بين الشعب اللبناني والإسرائيلي". وأوضح أن العشاء الذي أقيم في مطعم "بوربون ستيك" بفندق "فور سيزنز"، استمر نحو ثلاث ساعات، وحضره قرابة 20 سيناتوراً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من مستشاري ترامب.

🇺🇸🇮🇱🇱🇧Lebanese businessman and banker Antoun Sehnaoui and former U.S. envoy Morgan Ortagus hosted a dinner in memory of Sen. Lindsey Graham at the Four Seasons in Washington, D.C., on Monday night

🇮🇱The event was attended by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife… pic.twitter.com/00v3Q6EK28 — Barak Ravid (@BarakRavid) July 28, 2026

ورغم أن رافيد نقل عن مصدر حضر مأدبة العشاء، أن اللقاء لم يكن مرتبطاً بالملف اللبناني؛ بل كان مناسبةً لاجتماع أقرب أصدقاء السيناتور ليندسي غراهام لتكريم ذكراه، لا يمكن إغفال أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ في إبريل/نيسان الماضي، قد فتح شهية شخصيات مثل صحناوي للتفاخر بعلاقاتها مع الاحتلال، بل وعلى مستوى رئيس حكومة، رغم أن لبنان يجرّم هذه العلاقات، فيما لا يزال نقاش "التطبيع" بعيداً ومنفصلاً عن مسار التوصل لاتفاقات أمنية، وهو مسار محصور حتى الآن بالسلطات. فقد سبق أن نشر صحناوي صورة في إبريل الماضي، مع أورتاغوس، داخل متحف ذكرى الهولوكوست في واشنطن، حيث أعلن من هناك عن تقديم تبرع للمتحف.

صحناوي مجاهر بصهيونيته

وكتب صحناوي على منصة إنستغرام، حينها "اليوم هو يوم ذكرى الهولوكوست. تشرفنا أنا ومورغان بحضور مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، حيث كُشف النقاب عن اسمينا على جدار المتبرعين". أما أورتاغوس فقالت في كلمة داخل المتحف نشرت على وسائل التواصل، إن "ما يُميّز أنطون وعائلته هو انتماؤهم لأجيال من المسيحيين الصهاينة اللبنانيين المخلصين. لقد ربّاه والداه على دعم دولة إسرائيل والشعب اليهودي. وبصفتي يهودية ولي أبناء يهود، من المهم لنا أن يكون لدينا حلفاء مثل عائلة صحناوي الذين يقفون إلى جانب الشعب اليهودي".

نجوم وفن المصرفي اللبناني أنطون صحناوي يمول عروض أوبرا أميركية إسرائيلية

ولم تغفل حينها عن ذكر أن "ما يفعله أنطون اليوم يُعدّ مخالفاً للقانون في لبنان، ومع ذلك فهو مستمرّ فيه رغم القوانين المجحفة التي تمنع اللبنانيين من التحدث إلى الإسرائيليين". وأضافت أن صحناوي "يموّل ويدعم متحف الهولوكوست، ودار الأوبرا الإسرائيلية الأميركية، ومبادرات السلام بين لبنان وإسرائيل، ولذلك أشعر بالفخر الشديد به اليوم".

يرتبط اسم صحناوي بأزمة المصارف منذ 2019 والأزمة المالية

لكن صحناوي بالنسبة للبنانيين، يرتبط اسمه بأزمة المصارف منذ 2019 والأزمة المالية وتهريب رؤوس الأموال، وطالما تحدثت تقارير عن ارتباطه بقطاعات الأعمال والسينما. يأتي ذلك باعتباره رئيس مصرف "سوسيتيه جنرال"، الذي استفاد من السياسات المالية في لبنان قبل 2020. كما أن اسمه كان مشمولاً في دعاوى قضائية بجرم تبييض الأموال وتهريبها بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وملاحق بشكاوى حتى داخل فرنسا.

ويعدّ صحناوي من المشاركين في مؤسسة "روج إنترناسيونال"، شركة الإنتاج التي أسستها جولي غاييه، زوجة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، لكن تصريحات سياسيين وتقارير محلية، تداولت اسم صحناوي في سنوات سبقت الأزمة المالية في لبنان، رغم عدم مشاركته في الحياة السياسية بشكل مباشر، وتحدثت عن نفوذه في لجان نيابية، وعلاقاته مع نواب محسوبين على أحزاب مثل "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية". ومع تصاعد النفوذ الأميركي في لبنان، الذي لم يعد خافياً، يصبح السؤال سانحاً عن دور محتمل لصحناوي في الانتخابات المقبلة في لبنان، التي تأجلت حتى 2028.

من جهة أخرى رفع صحناوي الكثير من الدعاوى بحق صحافيين لبنانيين، بينهم مديرة تحرير موقع "درج" ديانا مقلّد، والصحافي رالف بيضون، والصحافية كارين عبد النور، والمدير التنفيذي لمنصّة "نقد" أنطوني بركات، ورئيس تحرير موقع "درج" حازم الأمين، والصحافية في الموقع نفسه جنى بركات، وآخرون. وتعلقت الدعاوى بتهم مختلفة، بينها القدح والذم والتشهير والتحريض، علماً أن بعضها مرتبط بتحقيقات استقصائية متصّلة بممارسات المصارف، ضمنها مصرف صحناوي.

ردات فعل غاضبة

أثار منشور باراك ضجّة في لبنان، إذ سارع العديد من الناشطين والصحافيين إلى مطالبة القضاء اللبناني بالتحرّك ضد صحناوي، لمخالفته قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في 23 يونيو/ حزيران 1995، والذي لا يزال ساري المفعول.

كذلك، أثار الخبر ردات فعل غاضبة، ليس من بوابة التطبيع فقط، وإنما لتزامنه مع حرب إسرائيلية قتلت الآلاف وهجّرت أكثر من مليون شخص، ودمّرت عشرات البلدات، ولا تزال مستمرّة على الأراضي اللبنانية.