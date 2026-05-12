الكويت تعلن إحباط تسلل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني بحراً

- ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على أربعة متسللين بحريين اعترفوا بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية في الكويت، حيث حاولوا التسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد مستأجر. - خلال الاشتباك مع القوات المسلحة الكويتية، أصيب أحد أفراد القوات، وتمكن اثنان من المتسللين من الفرار. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين. - استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج، مطالبة بوقف الأعمال العدائية، ومؤكدة حق الكويت في الدفاع عن سيادتها وأمنها.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد بحراً، مؤكدة اعترافهم خلال التحقيق بالانتماء إلى الحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بتنفيذ "أعمال عدائية" داخل الكويت. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن وزارة الداخلية قولها إنّ المتسللين حاولوا التسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد جرى استئجاره خصيصاً لتنفيذ المهمة، مشيرة إلى أن اشتباكاً وقع بينهم وبين القوات المسلحة الكويتية، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة أثناء تأدية مهامه.

وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: العقيد البحري أمير حسين عبد محمد زراعي، والعقيد البحري عبد الصمد يداله قنواتي، والنقيب البحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري، والملازم أول البري محمد حسين سهراب فروغي راد.

طاقة الكويت تعلن القوة القاهرة على شحنات النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز

وأضافت أن المتهمين اعترفوا بتكليفهم من قبل الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان يوم الجمعة الموافق الأول من مايو/ أيار الجاري، موضحة أن اثنين من العناصر المتسللة تمكنا من الفرار خلال الاشتباك، وهما النقيب البحري منصور قمبري وعبد العلي كاظم سيامري، قائد القارب. وأكدت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين وفق الأطر المعتمدة، مشددة على جاهزية مختلف قطاعاتها، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والقوات المسلحة الكويتية، للتصدي لأي مخططات أو أعمال عدائية تستهدف أمن الكويت واستقرارها.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان قد أعلن، في الثالث من مايو الجاري، أنّ القوات المسلحة تمكّنت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية، وضبط أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، قبل إحالتهم إلى الجهات المختصة.

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج. وجدد نائب وزير الخارجية الكويتي حمد سليمان المشعان "إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا العمل العدائي، مطالباً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال، ومحمّلاً إياها كامل المسؤولية عمّا يمثله ذلك من تعدٍ صارخ على سيادة دولة الكويت". كما شدد المشعان على "احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، واتخاذ ما تراه مناسباً لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها"، وفق الوكالة.

(رويترز، العربي الجديد)