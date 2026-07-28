- شنت طالبان هجمات بمسيّرات انتحارية على مواقع تدريب لتنظيم داعش وجبهة الحرية الأفغانية في شترال الباكستانية، مؤكدةً أنها تستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة للحفاظ على أمن أفغانستان. - لم تصدر الحكومة الباكستانية تعليقاً رسمياً، بينما أكد ذبيح الله مجاهد أن الأمن تحقق بفضل تضحيات الشعب، وأن طالبان ستتصدى لأي تهديد لأمنها دون التدخل في شؤون الدول الأخرى. - تصدت طالبان لمحاولة تسلل من شترال إلى بدخشان، مما أدى إلى مقتل خمسة متمردين، بينما زعمت جبهة الحرية قتل 21 من عناصر طالبان، بقيادة الجنرال ياسين ضياء.

هاجمت قوات حركة طالبان الأفغانية، بالمسيّرات الانتحارية، أمس الاثنين، عدداً من مواقع المسلحين المعارضين لها في مدينة شترال الباكستانية المحاذية لولاية بدخشان الأفغانية. فيما قال الناطق باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الحكومة الإسلامية وإحلال الأمن في أفغانستان جاءا نتيجة تضحيات كبيرة، ومن أجل الحفاظ عليهما نحن مستعدون للتضحية بالغالي والنفيس. وقال مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية لـ"العربي الجديد" إن مسيّرات طالبان دمرت عدداً من مواقع تدريب تنظيم داعش و"المخربين الآخرين" (وهو الوصف الذي تطلقه طالبان عادة على مقاتلي جبهة الحرية وجبهة المقاومة الوطنية)، الذين كانوا يخططون للمساس بأمن أفغانستان، ما أدى إلى تدمير تلك المواقع ومقتل وإصابة عدد كبير من المسلحين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة العلاقة بين تنظيم داعش وجبهة الحرية الأفغانية من وجهة نظر طالبان؟ ما هي الدوافع التي تدفع جبهة الحرية الأفغانية، بقيادة الجنرال ياسين ضياء، لمواجهة حكومة طالبان؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وذكر المصدر أن المراكز التي استهدفها سلاح الجو الأفغاني كانت تابعة لتنظيم داعش ولمسلحي ما تسمى "جبهة الحرية الأفغانية"، وكانت تقع بالقرب من الحدود الأفغانية في منطقة تسمى شاه سليم، وأن العمليات نُفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة. وأكد المصدر أن حكومة طالبان لن تقبل أي مساومة على أمنها واستقرارها، وأنها ستلاحق كل من يحاول العبث بأمن أفغانستان أينما كان، مضيفاً أن الهجوم بالمسيّرات جزء من العمليات التي تشنها قوات طالبان ضد من وصفهم بـ"المخربين والمفسدين".

ولم تعلق الحكومة الباكستانية حتى الآن على التطور، كما لم تعلن حكومة طالبان بشكل رسمي تبنيها الهجوم، غير أن ذبيح الله مجاهد قال، في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين، إن هذه الحكومة والأمن في أفغانستان لم يأتيا هدية من أي جهة، بل جاءا نتيجة تضحيات أبناء الشعب، وإن الحفاظ عليهما واجب ديني، مؤكداً: "سنقضي على كل من تسول له نفسه العبث بأمن أفغانستان". كما ذكر مجاهد أن بلاده لن تتدخل في شؤون أي دولة، لكنها لن تتردد لحظة واحدة في القضاء على من يعبث بأمن البلاد أينما كان.

ويأتي هذا التطور بعد مقتل القيادي البارز في جبهة الحرية الأفغانية المعارضة لحكومة طالبان، المعروف بـ"القائد معروف بهاركي"، خلال مواجهات مسلحة مع القوات الأفغانية في مديرية زيباك الحدودية مع باكستان، بولاية بدخشان شمال أفغانستان. وعلم "العربي الجديد" من مصادره أن القيادي أصيب بجراح بليغة خلال مواجهات مع القوات الأفغانية قرب الحدود الأفغانية الباكستانية، ليلة الجمعة الماضي، ونُقل إلى مدينة شترال الباكستانية، حيث توفي في أحد مستشفياتها.

وكانت حكومة طالبان قد أعلنت، السبت الماضي، أن مجموعة ممن وصفتهم بـ"المتمردين" حاولت التسلل من منطقة شترال الباكستانية إلى مديرية زيباك في ولاية بدخشان الأفغانية، إلا أن القوات الحدودية تصدت لها وقتلت خمسة منها، فيما عاد الباقون إلى الأراضي الباكستانية، وبينهم مصابون. في المقابل، أعلنت جبهة الحرية أن مسلحيها شنوا عمليات ضد طالبان في مديرية زيباك، أسفرت عن مقتل 21 من عناصر القوات الأفغانية.

ويتزعم جبهة الحرية وزير الدفاع السابق ونائب رئيس الاستخبارات السابق، الجنرال ياسين ضياء، الذي قال في كلمة نشرها، السبت، على منصات التواصل الاجتماعي، إن الخلاص من حكومة طالبان لا يمكن أن يتحقق إلا بحمل السلاح. ويحاول الرجل، بدعم من الجيش الباكستاني، بحسب ما يراه خبراء ومحللون، جمع عناصر وضباط الجيش الأفغاني السابق لمواجهة حكومة طالبان.