الزيدي في أنقرة... توقيع 5 مذكرات تفاهم والطاقة تتصدر المباحثات

- وقّعت العراق وتركيا خمس مذكرات تفاهم تشمل مجالات الطاقة والنقل والتعليم، خلال زيارة رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى تركيا، حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. - أكدت المحادثات على أهمية الحفاظ على سيادة دول المنطقة وأمنها، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الطاقة، حيث تم الاتفاق على إبرام اتفاقية شاملة في مجال الطاقة. - أعرب أردوغان عن استعداد تركيا لدعم العراق في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية التعاون في الصناعات الدفاعية والطاقة والنقل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

تصدّر قطاع الطاقة محادثات رئيس الحكومة العراقي

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المجالات الأخرى التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها بخلاف الطاقة والنقل؟ ما هي طبيعة الدعم الذي أبدت تركيا استعدادها لتقديمه للعراق في مجال الصناعات الدفاعية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ة علي الزيدي في تركيا، اليوم الثلاثاء، حيث وقّعت بغداد وأنقرة بحضور الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان 5 مذكرات تفاهم. وتعدّ هذه الزيارة المحطة الثالثة التي يجريها الزيدي منذ توليه منصبه، والتي شملت منذ منتصف الشهر الحالي الولايات المتحدة وإيران.

وفي هذا الإطار، وقّع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين التعليمي والأكاديمي الشرطي، ومذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية. كما وقع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو ووزير النقل العراقي وهب سلمان الحسني على مذكرة تفاهم بشأن النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية عبر منفذ فيشخابور – أوفاكوي الحدودي، ومذكرة تفاهم إطارية بشأن تطوير البنية التحتية للنقل داخل العراق مقابل الموارد الطبيعية.

الزيدي يجري محادثات أمنية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الزيدي أجرى "زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين". وبيّن المكتب أن الزيدي عقد خلال الزيارة مباحثات شاملة مع الرئيس التركي، و"أكدا عزمهما على مواصلة هذا النهج البنّاء، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

ووفق البيان، أكد الزيدي أن "العراق يتشارك مع تركيا في الجغرافية والحضارة والمياه، وأنّ زيارته هذا اليوم تضمنت إبرام عدة عقود في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والمياه، مع سعي الحكومة إلى تطوير هذه العلاقة لتكون علاقة شراكة وأخوّة متكاملة".

جدد الجانبان تأكيدهما أهمية الحفاظ على سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية

وفي إطار التعاون الأمني، أوضح المكتب أن "الجانبين جددا تأكيدهما أهمية الحفاظ على سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي". وأضاف المكتب أنه "تمت مناقشة التدابير المشتركة الواجب اتخاذها في مجالي مكافحة الإرهاب والأمن، مع التركيز بشكل خاص على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن البلدين". ولفت البيان إلى عزم البلدين على "إبرام اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في البلدين".

دعم العراق

وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين الزيدي وأردوغان، قال الرئيس التركي إن "تركيا على أتم الاستعداد لتقديم الدعم له (للعراق) في كل مجال يحتاجه"، مضيفاً: "نحن على تواصل وثيق مع إخواننا العراقيين لتحقيق رؤيتنا تركيا ومنطقة خالية من الإرهاب". كما أكد أردوغان على الاستعداد "للقيام بدورنا في تزويد العراق بمنتجات الصناعات الدفاعية"، معتبراً أن "بيئة الحرب هذه تحثنا على تعميق تعاوننا ليس فقط في مجال الدفاع، بل أيضاً في مجالي الطاقة والنقل".

وأشار أردوغان إلى "إبرام اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، وهدفنا الآن هو توقيع اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع على الطرفين". من جهته، قال الزيدي، خلال المؤتمر الصحافي: "نسعى لتطوير وتعظيم العلاقة وتكون علاقة شراكة وأخوة، وسنبدأ من الآن بالشروع في العمل بطريق التنمية"، مضيفاً أن "علاقة العراق وتركيا ستكون أكثر تطوراً".