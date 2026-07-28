الديمقراطيون يفتحون تحقيقاً في علاقة إنفانتينو بترامب

- أثارت العلاقة بين رئيس فيفا جياني إنفانتينو والرئيس الأميركي دونالد ترامب شكوكاً في الولايات المتحدة، حيث طالب جيمي راسكين، عضو اللجنة القضائية بمجلس النواب، بتقديم معلومات حول هذه العلاقة وآلية بيع تذاكر كأس العالم. - يتضمن التحقيق ادعاءات حول امتيازات خاصة حصل عليها فيفا من إدارة ترامب، وإسقاط قضايا فساد مرتبطة بالاتحاد، وتأثير ذلك على المستهلكين الأميركيين من خلال أسعار التذاكر الباهظة وأساليب البيع المضللة. - قد يتحول التحقيق إلى رسمي إذا حصل الديمقراطيون على الأغلبية في انتخابات نوفمبر، مما قد يتيح لراسكين تولي رئاسة اللجنة القضائية.

أثارت العلاقة الوثيقة بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأميركي

دونالد ترامب، شكوكاً لدى سياسيين في الولايات المتحدة، إذ وجه جيمي راسكين، أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، خطاباً إلى إنفانتينو طالبه فيه بتقديم معلومات ومراسلات، بحلول التاسع من أغسطس/آب، بشأن العلاقة مع ترامب وإدارته، وكذلك بشأن آلية بيع تذاكر كأس العالم الأخيرة، كما طلب راسكين من إنفانتينو أن يكون متاحاً للإدلاء بإفادته أمام اللجنة القضائية عندما يكون موجوداً في الولايات المتحدة.

وأشار راسكين إلى أنّ التحقيق يشمل ادعاءات عن تحركات اتخذها الاتحاد للحصول على امتيازات خاصة من إدارة ترامب، ويتناول أيضاً ادعاءات بإسقاط إدارة ترامب قضايا فساد بارزة مرتبطة بـ"فيفا"، مقابل تلك الامتيازات. وذكر راسكين أن مستهلكين أميركيين تضرّروا من "الأسعار الباهظة" و"أساليب البيع المضللة" التي اتبعها فيفا في تذاكر كأس العالم. وأفاد بأن استئجار فيفا مكتباً في برج ترامب بمدينة نيويورك، ومنح الرئيس الأميركي "جائزة فيفا للسلام"، كانا جزءاً من مساعي الاتحاد لإقامة علاقة وثيقة مع إدارته.

وبحسب راسكين، فإن وزارة العدل الأميركية أسقطت قضايا فساد مرتبطة بـ"فيفا"، سبق أن انتهت بإدانات. وطلب من إنفانتينو تزويد اللجنة بوثائق تتعلق بأي منافع محتملة قُدمت إلى ترامب والمقربين منه، وممارسات بيع التذاكر، والاتصالات مع مسؤولين أميركيين، طالباً أيضاً سجلات زوار مكتب فيفا في برج ترامب.

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وقال راسكين: "يبدو أن هذه الإجراءات صُمّمت لدفع الرئيس ترامب وإدارته إلى اتخاذ قرارات تصب في مصلحة فيفا"، وأضاف: "أحدث صفقة تبادل مصالح بين فيفا والرئيس ترامب ليست جريمة بلا ضحايا، بل إنها تضرّ بالأميركيين"، وتابع: "اعتبر فيفا أنّ مكانته المميزة الجديدة لدى إدارة ترامب تمنحه الضوء الأخضر لاستغلال المستهلكين، ولا سيما من خلال فرض زيادات غير قانونية في أسعار التذاكر، واعتماد أساليب بيع احتيالية خلال كأس العالم".

وفي السياق، أفادت مصادر صحيفة "نيويورك تايمز"، بأنّ هذا التحقيق قد يتحول إلى تحقيق رسمي إذا نجح الديمقراطيون في الحصول على الأغلبية خلال انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما قد يتيح لراسكين تولي رئاسة اللجنة القضائية.

(الأناضول، أسوشييتد برس)