- الرئيس ترامب لديه خطة طموحة لإعادة إعمار غزة، تسير بخطى ثابتة بفضل جهود مجلس السلام، مع تحسين وصول المساعدات الإنسانية وتبسيط إجراءاتها. - الولايات المتحدة تدين العنف في الضفة الغربية وتؤكد على أهمية استقرارها لأمن إسرائيل، مع استمرار الحوار لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. - تصاعد العنف في الضفة الغربية مع استمرار القصف الإسرائيلي لغزة، وتحذيرات من أن عنف المستوطنين قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع وتوسيع دائرة المواجهات.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن لدى الرئيس دونالد ترامب خطة جريئة وطموحة لإعادة إعمار غزة، مؤكدا أن الخطة "تسير بخطى ثابتة بفضل جهود مجلس السلام". ولفت المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أن القيادة الأميركية والمفاوضات ساهمت في تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتبسيط إجراءات وصولها، وأكد التزام واشنطن بمعالجة الأزمة الإنسانية، ومساعيها المستمرة لتوسيع نطاق إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

الخارجية الأميركية: خطة ترامب تسير بخطى ثابتة بفضل جهود مجلس السلام

وبخصوص الضفة، قال المتحدث إن الولايات المتحدة تجري حوارا مع شركائها حول تعزيز الاستقرار والأمن في الضفة الغربية. وأضاف "ندين العنف من أي طرف في الضفة الغربية، واستقرارها يحافظ على أمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف هذه الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي بشأن غزة والضفة الغربية في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، واقتحامات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدن وبلدات فلسطينية. وفي هذا السياق، تتزايد التحذيرات داخل إسرائيل من أن عنف المستوطنين قد يدفع الأوضاع في الضفة الغربية إلى مزيد من التدهور، ويُسهم في توسيع دائرة المواجهات.

الخارجية الأميركية: ندين العنف من أي طرف في الضفة الغربية

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أوعز، أمس الاثنين، لجيشه بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على غرار احتلال مخيمي جنين ونور شمس، بالإضافة إلى الاستعداد لتوسيع نطاق العمليات العسكرية العدوانية التي وصفها بـ"مكافحة الإرهاب"، وهو ما اعتبرته حركة حماس "دعوة إرهابية فاشية". وأتى قرار كاتس في اجتماع أمني عقده بمشاركة رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات إيتسيك كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) شلومي بيندر، وقائد القيادة الوسطى آفي بلوط، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين.