الحرب في المنطقة | ترامب يميل لعمل عسكري ضد إيران والأخيرة تتوعد بمفاجآت

طهران

العربي الجديد

واشنطن

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
12 مايو 2026   |  آخر تحديث: 22:38 (توقيت القدس)
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التعبير عن رفضه الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، بينما قال مسؤولون أميركيون إن ترامب يدرس خيارات عسكرية في ظل تعثر المفاوضات وتحذيره من أنّ الهدنة باتت "في الإنعاش". وفي حين يميل الرئيس الأميركي حالياً إلى "شكل من أشكال العمل العسكري"، بحسب ما أورده موقع أكسيوس، تشدد طهران على أنه لا بديل عن ردها المكون من 14 بنداً، متوعّدة بمفاجآت. وكان ترامب قد وصف الرد الإيراني بـ"الغبي"، متهماً طهران بالتراجع عن تفاهمات، وتحدث في هذا الإطار عن موافقة إيران قبل يومين على تسليم "الغبار النووي"، في إشارة إلى اليورانيوم المخصب الموجود في المواقع الإيرانية التي استهدفتها واشنطن بضربات العام الماضي، قبل أن تتراجع عن ذلك.

وفي المقابل، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على منصة إكس إنّ "قواتنا المسلحة مستعدة للرد وتلقين درس في مواجهة أي اعتداء". وأضاف قاليباف الذي قاد وفد بلاده المفاوض مع واشنطن في إسلام أباد الشهر الماضي: "استراتيجية سيئة وقرارات سيئة تفضي دائماً إلى نتائج سيئة، والعالم كله أدرك ذلك"، متابعاً: "نحن مستعدون لكل احتمال، سيفاجأون". وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أنّ إيران دعت في ردّها الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري، وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأميركي على مبيعات النفط الإيراني. وفي غضون ساعات، رفض ترامب مقترح إيران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "لا يعجبني هذا، غير مقبول على الإطلاق"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى بكين غداً الأربعاء. ومع تزايد الضغوط لوضع حد للحرب وأزمة الطاقة العالمية التي أشعلتها، ستكون إيران من بين الموضوعات التي من المقرر أن يناقشها ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. ويعوّل ترامب على استخدام الصين نفوذها من أجل دفع طهران إلى إبرام اتفاق مع واشنطن. في غضون ذلك، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات بشأن الحرب وتداعياتها وجهود احتوائها وسبل إعادة فتح مضيق هرمز. وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي تركي أن أنقرة تواصل اتصالاتها المكثفة مع كل من الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تضطلع بدور الوساطة، في إطار المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد وإنهاء الحرب.

10:03 PM

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
ترامب: لا أحتاج مساعدة شي بشأن إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء قبيل توجهه من واشنطن إلى الصين في زيارة رسمية ستجمعه مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، إنه سيجري محادثة مطولة معه بشأن الحرب مع إيران، إلا أنه أضاف "لا أعتقد أنني أحتاج إلى مساعدة من الرئيس شي بشأنها".

ترامب قبل ركوب طائرته من واشنطن، 12 مايو 2026 (بريندان سميالوفسكي/ فرانس برس)
09:28 pm

قنا

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالاً

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين أميركا وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

8:33 PM

صابر غل عنبري

طهران
مسؤول إيراني: السلام الحقيقي لا يُبنى بلغة الإهانة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، إن "السلام الحقيقي لا يُبنى بلغة الإهانة والتهديد وانتزاع الامتيازات قسراً"، معتبراً أن "رفض واشنطن ردّ إيران جاء لأنه ليس وثيقة استسلام".

وأضاف، في تصريح أورده التلفزيون الإيراني، أن ذلك "يكشف أن الهدف الأميركي ليس تحقيق السلام، بل فرض الإرادة السياسية عبر الضغط والتهديد".

وقال غريب آبادي إن "الطرف الذي يلعب دوراً مباشراً في الحرب والحصار والعقوبات والتهديد باستخدام القوة لا يمكنه الادعاء بالسعي إلى السلام"، مشددأً على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت مبادئ واضحة في ردها على المقترح الأميركي تتمثل في الوقف الدائم للحرب ومنع تكرارها، وتعويض الأضرار، ورفع الحصار، وإلغاء العقوبات غير القانونية، واحترام حقوق إيران".

وأوضح أن هذه المطالب "ليست مطالب قصوى، بل الحد الأدنى لأي ترتيبات جدية ومستدامة ومتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة"، لإنهاء أزمة قال إنها بدأت "باللجوء غير القانوني إلى القوة".

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع استمرار الحصار، أو الحديث عن الدبلوماسية مع تشديد العقوبات، أو الحديث عن استقرار إقليمي مع تقديم دعم سياسي وعسكري لنظام يُعدّ مصدر العدوان وعدم الاستقرار"، في إشارة إلى إسرائيل.

وخلص إلى أن هذا النهج "ليس تفاوضاً، بل استمرار لسياسة الإكراه بعبارات دبلوماسية".

08:29 pm

رويترز

بريطانيا تعتزم إرسال مسيّرات ومقاتلات وسفينة حربية

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات "تايفون" والسفينة الحربية "دراغون" في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز.

07:47 pm

رويترز

باكستان والصين تبحثان جهود إنهاء الحرب

بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار مع نظيره الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود إسلام أباد للوساطة من أجل إنهاء الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: "أكد الجانبان أهمية مواصلة وقف إطلاق النار بشكل دائم وضمان المرور الطبيعي عبر مضيق هرمز".

وجاء الاتصال الهاتفي قبل محادثات مقررة في بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

07:35 pm

فرانس برس

كلفة الحرب الأميركية على إيران تناهز 29 مليار دولار

أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن كلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، في ظل تزايد التدقيق الذي يواجهه الرئيس دونالد ترامب. يزيد هذا الرقم الجديد الذي كشفت عنه وزارة الحرب خلال جلسة استماع للميزانية في مبنى الكابيتول، بنحو أربعة مليارات دولار عن التقدير الذي قدمه وزير الحرب بيت هيغسيث قبل أسبوعين.

وكان هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين يدليان بشهادتيهما بشأن طلب ميزانية بقيمة 1.5 تريليون دولار للعام 2027، إلى جانب المدير المالي للبنتاغون جولز هيرست الثالث، عندما طُلب منهم تقديم تحديث بشأن كلفة الحرب.

وقال هيرست للمشرعين، في إشارة إلى التقدير الذي أورده هيغسيث في 29 إبريل/نيسان: "في وقت الإدلاء بالشهادة... كان الرقم 25 مليار دولار. لكن فريق هيئة الأركان المشتركة والمراقب المالي يراجعان التقديرات باستمرار، ونعتقد الآن أن المبلغ يناهز 29 مليار دولار"، مشيراً إلى تحديث تكاليف "إصلاح المعدات واستبدالها" والنفقات التشغيلية الأوسع نطاقاً.

ولدى سؤاله عن موعد حصول الكونغرس على كشف أكثر تفصيلاً لتكاليف الحرب، قال هيغسيث إن الإدارة ستطلب "كل ما نعتقد أننا بحاجة إليه" بشكل منفصل عن الميزانية الأساسية للبنتاغون، لكنه لم يحدد موعد تقديم الطلب الإضافي.

07:08 pm

العربي الجديد

واشنطن
رئيس الأركان الأميركي: نحتفظ بخيارات عسكرية متعددة

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي دان كين: "نحتفظ بخيارات عسكرية متعددة ضد إيران"، مضيفاً في تصريح له: "نمارس ضغطاً شاملاً على النظام الإيراني والخيار العسكري مجرد جزء منها".

5:46 PM

محمد البديوي

ترامب: إيران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 100% وعن أي مسار يؤدي لامتلاكها سلاحاً نووياً، مضيفاً في حديث له على محطة "WABC RADIO 77"، أن الإيرانيين أبلغوه بالفعل بأنه يمكنه الحصول على ما يسميه "الغبار النووي" (في إشارة إلى اليورانيوم العالي التخصيب المدفون تحت منشآت نووية) "قبل أن يغيروا رأيهم"، كما جاء على لسانه.

وأضاف ترامب أنه ليس في عجلة من أمره للوصول لاتفاق مع إيران، وقال "ليس علينا التسرع في أي شيء. نحاصرهم بما لا يسمح لهم بالحصول على أي أموال. إنه أمر بسيط للغاية. لا يمكننا السماح لهم بالحصول على سلاح نووي لأنهم سيستخدمونه".

واعتبر أنه "سيتم حسم الصراع دون الحاجة إلى استعجال"، متوقعاً أن ينهار الاقتصاد الإيراني بفعل الحصار الأميركي، وقال إن طهران باتت محرومة من مصادر الدخل.

5:30 PM

صابر غل عنبري

طهران
الحرس الثوري يعلن إجراء مناورة في طهران

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن اختتام مناورة عسكرية واسعة النطاق في مناطق عملياتية بأطراف طهران الكبرى على مدى الأيام الخمسة الأخيرة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن قائد حرس طهران وقائد المناورة، الجنرال حسن حسن‌ زاده، قوله إن "الجهوزية التامة لكتائب وفرق الكوماندوز التابعة للحرس الثوري والباسيج قد تم تأكيدها".

وأضاف حسن‌ زاده: "تم خلال هذه المناورة التدريب على كافة السيناريوهات المعدة مسبقاً، بالإضافة إلى تقييم التكتيكات والتقنيات الجماعية والفردية في مواجهة العدو في أي منطقة عمليات".

وأوضح أن "تعزيز القدرة القتالية لمواجهة أي تحرك من قبل العدو الأميركي-الصهيوني" كان من ضمن الأهداف والسيناريوهات الرئيسية التي تم تنفيذها بنجاح في المناورة، مؤكداً أن جميع أهداف التدريب قد تحققت بالكامل.

5:29 PM

صابر غل عنبري

طهران
إيران تعلن تفكيك 5 شبكات لتهريب الأسلحة والذخيرة

أعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة طهران، اليوم، عن تفكيك خمس شبكات منظمة لتهريب الأسلحة والذخيرة، واعتقال 20 شخصاً على صلة بها.

ووفقاً للبيان الصادر عن استخبارات الحرس الثوري، فإن هذه الشبكات التي وُصفت بأنها "مزعزعة للأمن"، تابعة "لجماعات إرهابية ومهربي أسلحة"، قالت إنها على ارتباط بإسرائيل. وأضاف البيان أنه تم ضبط ما يزيد عن 50 قطعة سلاح ناري متنوعة، و70 كيلوغراماً من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى 2000 طلقة وذخائر أخرى كانت بحوزة الموقوفين.

وجاءت هذه العملية، بحسب البيان، في إطار "الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية الهادفة" لمراقبة طرق نقل شحنات الأسلحة غير القانونية.

04:26 pm

العربي الجديد

واشنطن
هيغسيث: وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائماً

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائماً، مضيفاً "نحن ننتصر في الحرب على إيران وإنهاء هذا الأمر سيكون بشروطنا"، وفق زعمه.

وأوضح أن "مشروع الحرية" لمرافقة السفن في مضيق هرمز قد يستأنف إذا قرر الرئيس دونالد ترامب ذلك. في هذه الأثناء كشف مسؤولون في وزارة الحرب (البنتاغون) عن ارتفاع كلفة الحرب على إيران إلى 29 مليار دولار أميركي.

 

2:45 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
نتنياهو يُلمّح إلى عملية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني

في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، وتصاعد الحديث الإسرائيلي عن خيارات عسكرية محتملة، برزت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن اليورانيوم المخصب، والتي لمّح فيها إلى إمكانية الوصول إلى المواد النووية الإيرانية والاستيلاء عليها، سواء عبر اتفاق أو من خلال عمليات عسكرية خاصة، في خطوة أعادت إلى الواجهة سيناريوهات مشابهة لعمليات إسرائيلية سابقة في المنطقة.

نتنياهو خلال جلسة محاكمة في تل أبيب، 12 مارس 2025 (يائير ساغي/ فرانس برس)
02:44 pm

رويترز

الكويت تعلن إحباط تسلل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني بحرا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد بحراً، مؤكدة اعترافهم خلال التحقيق بالانتماء إلى الحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بتنفيذ "أعمال عدائية" داخل الكويت. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن وزارة الداخلية قولها إنّ المتسللين حاولوا التسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد جرى استئجاره خصيصاً لتنفيذ المهمة، مشيرة إلى أن اشتباكاً وقع بينهم وبين القوات المسلحة الكويتية، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة أثناء تأدية مهامه.

حملة أمنية في الكويت، 5 نوفمبر 2025 (الداخلية الكويتية)
02:42 pm

محمد علي

بغداد
العراق: "الحشد الشعبي" يبدأ عملية "فرض السيادة"

أعلنت قوات "الحشد الشعبي" بدء عملية عسكرية في صحراء النجف وكربلاء، أطلقت عليها اسم "فرض السيادة"، وتهدف إلى تمشيط المناطق الصحراوية وتعزيز الانتشار فيها، في وقت أعلنت وزارة الدفاع العراقية توجه رئيس أركان الجيش وقيادات عسكرية عراقية إلى صحراء النخيب للوقوف على الأوضاع هناك.

أركان الجيش الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يار الله يشرف على عملية "فرض السيادة"، 12 مايو 2026 (الجيش العراقي)
02:30 pm

العربي الجديد

حيفا
الاحتلال يعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من الشرق

قال جيش الاحتلال إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض قبل قليل طائرة مسيّرة أُطلقت من الشرق.

2:21 PM

أنور الخطيب

أنور الخطيب
أنور الخطيب
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
الدوحة
قطر وتركيا تدعوان لتجنب استخدام هرمز سلاحاً

دعت قطر وتركيا، اليوم الثلاثاء، لتجنب استخدام مضيق هرمز سلاحاً، وأكدتا دعمهما لجهود وساطة باكستان بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل الأزمة في المنطقة. وخلال مؤتمر صحافي مشترك في الدوحة، أعقب لقاء رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال آل ثاني إن زيارة الوزير التركي إلى قطر "تأتي في إطار التشاور في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة".

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مستقبلاً فيدان في الدوحة، 12 مايو 2026 (الأناضول)
11:54 AM

صابر غل عنبري

طهران
الحرس الثوري: مضيق هرمز تحوّل إلى منطقة عملياتية واسعة
أكد نائب قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد أكبر زاده، اليوم الثلاثاء، أن النظرة الجغرافية لمضيق هرمز تغيّرت مقارنة بالماضي، إذ كان يُعرّف سابقاً كنطاق محدود حول جزر مثل هرمز وهندام، بينما بات اليوم، وفق الخطة الجديدة، مساحة استراتيجية واسعة تمتد من سواحل جاسك وسيريك إلى ما بعد الجزر الكبرى.
سفن راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس جنوب إيران. 4 مايو 2026 (إسنا/فرانس برس)
11:17 am

العربي الجديد

الدوحة
قطر: ندعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة البحرية

دعت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء إلى تضافر الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات المائية الدولية. ودانت الخارجية القطرية اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية لليمن على متنها عدد من البحّارة المصريين واقتيادها إلى الصومال.

11:01 AM

صابر غل عنبري

طهران
طهران: نراقب التحركات الأميركية ولن نسمح بأي اعتداء

أكد نائب قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد أكبر زاده، اليوم الثلاثاء، أن طهران تراقب التحركات الأميركية في المنطقة "بدقة واقتدار، ولن تسمح بأي اعتداء على مياهها ومصالحها". وفي حديث مع التلفزيون الإيراني، أوضح أكبر زاده أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "تصدت بحزم للمطامع الأميركية" في المنطقة، مشيراً إلى أن إيران لقنت الأميركيين "درساً جيداً" في قضايا مثل ناقلات النفط، وأن الأميركيين تراجعوا فعليا. وفي شرحه لتغيير النظرة الجغرافية لمضيق هرمز، أوضح أكبر زاده أنه في الماضي، كان مضيق هرمز يُعرّف كنطاق محدود حول جزر مثل هرمز هندام، لكن هذه النظرة تغيرت اليوم.

10:59 am

رويترز

طهران: قد نخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، اليوم الثلاثاء، إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة، إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد. وكتب رضائي على منصة إكس "قد يكون التخصيب بنسبة 90% أحد الخيارات المتاحة لإيران في حالة تعرضها لهجوم آخر. سنناقش هذا الأمر في البرلمان".

10:58 am

العربي الجديد

واشنطن
باكستان تنفي إيواء طائرات إيرانية على أراضيها

نفت باكستان بشكل قاطع صحة تقارير أوردتها شبكة "سي بي إس" الأميركية، والتي تحدثت عن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية، واصفة إياها بالروايات "المضللة والمثيرة للجدل" التي تهدف إلى تقويض مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة. 

أحد شوارع منطقة الثكنات العسكرية قرب قاعدة نور خان الجوية في روالبندي، 10 مايو 2025 (فرانس برس)
07:30 am

رويترز

نقاش أميركي بريطاني أسترالي بشأن مضيق هرمز

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالات منفصلة مع نظيرتيه الأسترالية والبريطانية للمناقشة بشأن إيران ومضيق هرمز. وذكرت الوزارة، في بيانات منفصلة بعد اتصالات روبيو مع كل من وزيرتي الخارجية الأسترالية بيني وونغ والبريطانية إيفيت كوبر، أنه أجرى مناقشات بشأن "إيران والجهود الجارية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

01:00 am

بشير البكر

شاعر وكاتب سوري من أسرة العربي الجديد
بشير البكر
بشير البكر كاتب وشاعر سوري من أسرة "العربي الجديد" ورئيس تحرير سابق
لندن
بريطانيا وأوروبا... عودة من بوابة الحرب على إيران

تتداول أوساط سياسية وإعلامية في لندن معلومات عن قرب إعلان الحكومة البريطانية عن تشريع يهدف إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي، في ظل الأزمة التي تمر بها "العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن بسبب الحرب على إيران أخيراً. وقد سبق ذلك خطوات تقارب مهمة قام بها رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، منذ وصوله لرئاسة الحكومة في يوليو/تموز عام 2024، حيث أوفى بتعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، واكتسب ذلك زخماً في ظل الانتقادات العلنية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا. 

فون ديرلاين وستارمر في يريفان، 4 مايو 2026 (ستيفان روسو/فرانس برس)
12:30 am

أسوشييتد برس

طهران: لا بديل عن بنود ردّنا ومستعدون لجميع الاحتمالات

أكد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني محمد باقر قاليباف الاثنين، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة. ونقلت وكالة "إرنا"، عن قاليباف قوله، في ندوة مع ناشطين في المجال الاقتصادي: "نقول للأميركيين بصراحة وحزم، كل الخيارات على الطاولة: الدبلوماسية المتكافئة أو الدفاع الذي يسبب لكم الندم". وأضاف قاليباف: "إذا اخترتم الدبلوماسية على أساس متكافئ، فسنجلس معكم إلى طاولة المفاوضات، لكن إذا كان خياركم الخداع والعدوان فستتلقون رداً حاسماً من الشعب الإيراني". وتوجه قاليباف إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول: "لا تحلل وتتخذ قرارات على أساس معلومات خاطئة"، مشيراً إلى أن ترامب "يعتمد على معلومات خاطئة يزوده بها الخونة والكيان الإسرائيلي".

قاليباف خلال لقاء في طهران، 16 إبريل 2026 (Getty)
12:28 am

رويترز

واشنطن تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً على صلة بإيران

أعلنت الإدارة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وتسع شركات، منها أربع مقرها في هونغ كونغ وأربع في الإمارات، لمساعدتها إيران في شحن النفط إلى الصين. وأوضحت أن الشركة التاسعة مقرها في سلطنة عُمان. وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة، التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تستهدف أفرادا وكيانات ساعدت الحرس الثوري الإيراني في بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين عبر سلسلة من الشركات الوهمية في مناطق اقتصادية متساهلة.

وشدد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إدارة ترامب ستواصل تصعيد الضغوط على طهران لحرمان الحكومة والجيش الإيرانيين من تمويل الأسلحة وبرنامجها النووي ودعم وكلائها في المنطقة. وأضاف بيسنت: "ستواصل وزارة الخزانة قطع صلات النظام الإيراني بالشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ أعمال إرهابية وإحداث هزة بالاقتصاد العالمي". وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الثلاثة، الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات، يعملون في مقر النفط التابع للحرس الثوري الإيراني وينسقون المدفوعات عبر شركة غولدن غلوب.

12:27 am

رويترز

"وول ستريت جورنال": الإمارات شنت هجمات سرّاً على إيران

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الإمارات شنت ضربات عسكرية على إيران. وذكرت الصحيفة أن الضربات، التي لم تعترف الإمارات بها، شملت هجوماً على مصفاة نفط في جزيرة لاوان الإيرانية بالخليج، مضيفة أن الهجوم وقع في مطلع إبريل/ نيسان.

مصفاة نفطية في جزيرة لاوان الإيرانية، 16 مايو 2004 (بهروز مهري/فرانس برس)
12:08 AM
أبرز الأحداث الاثنين | 11 مايو
  • طهران: لم نطرح نقل اليورانيوم إلى الخارج
  • استطلاع: الأميركيون يرون أن ترامب لم يوضح أهداف الحرب
  • الطاقة الذرية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض
  • بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فردا وكيانا مرتبطين بإيران
  • نتنياهو يعقد مشاورات أمنية ترقباً لخطوة أميركية ضد إيران
  • فيدان يزور الدوحة لبحث حرب إيران وأمن مضيق هرمز
10:04 pm

العربي الجديد

الدوحة
قطر تؤكد ضرورة التجاوب مع الوساطة ومعالجة جذور الأزمة سلمياً

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال تلقاه اليوم الثلاثاء من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وجرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين أميركا وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفق وزارة الخارجية القطرية أكد بن عبد الرحمن خلال الاتصال، على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

