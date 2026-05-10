الحرب في المنطقة | إيران تردّ على المقترح الأميركي

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
واشنطن

العربي الجديد

10 مايو 2026   |  آخر تحديث: 20:14 (توقيت القدس)
ردّت إيران اليوم الأحد على النص الأميركي المقترح لإنهاء الحرب. وأكدت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أن رد طهران على النص الأميركي المقترح الأخير لإنهاء الحرب، قد أُرسل اليوم إلى الوسيط الباكستاني. يأتي ذلك فيما دعت قطر إلى ضرورة التجاوب مع جهود الوساطة الباكستانية، بعد لقاء قطري أميركي في ميامي، السبت.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، التقيا في ميامي، السبت، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على إيران. وفي السياق، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان. وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، بحسب بيان للخارجية القطرية، على "ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

وذكر تقرير "أكسيوس" أنّ قطر تلعب دوراً محورياً في التوسط بين الطرفين، مشيراً إلى أنّ الوسيط القطري ظل يشتغل خلف الكواليس بينما كانت باكستان الوسيط الرسمي بين واشنطن وطهران منذ بداية الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي. وأضاف نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ البيت الأبيض يرى أنهما فعّالان بشكل خاص في المفاوضات مع إيران. وبخصوص الخطوة التالية، قال "أكسيوس" نقلاً عن مصادره إنّ اجتماع ميامي ركّز على المسار الذي من شأنه أن يفضي إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وأضاف عن أحد مصادره أنّ قطر وباكستان ومصر وتركيا والسعودية تعمل بتنسيق من أجل التوصل إلى اتفاق، مشدداً على أنّ "الوسطاء يحثّون الطرفين على خفض التصعيد والتركيز على إبرام اتفاق".

والخميس الماضي، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مقابلة مع "العربي الجديد"، إنّ هناك إمكانية عالية لوصول الولايات المتحدة وإيران إلى حلّ دبلوماسي، على الرغم من المواقف المُباعدة بينهما والمعلنة منهما، وشدّد على أنّ أي اتفاقٍ أميركي إيراني يجب أن يراعي مصالح دول المنطقة والعالم بأسره، وجدّد رفض بلاده استخدام مضيق هرمز ورقةَ ضغطٍ في أي صراع. وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بأنه يتوقع رداً على أحدث المقترحات الأميركية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في المنطقة. من جهتها، قالت طهران الجمعة إنّ ردها على أحدث اقتراح قدمه الرئيس الأميركي لا يزال "قيد المراجعة"، دون أن تقدم أي جدول زمني محدد.

08:13 pm

فرانس برس

فرانس برس
ماكرون: فرنسا لم تفكر مطلقاً بنشر سفن حربية في مضيق هرمز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس "لم تفكر مطلقاً" بنشر سفن حربية في مضيق هرمز، بل القيام بمهمة تأمين للملاحة البحرية "منسّقة مع إيران".

وشدد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في نيروبي على تمسكه بهذا الموقف، وذلك بعدما حذّر مسؤول إيراني من رد "حاسم وفوري" على فرنسا وبريطانيا في حال نشرتا سفنا حربية في المضيق، بعد إعلان من لندن وباريس بهذا الشأن.

07:27 pm

العربي الجديد

عمّان
الأردن يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية

أدان الأردن الاعتداء الذي تعرّضت له سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر بطائرة مسيّرة؛ معتبراً ذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، وتضامنه المطلق مع دولة قطر، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

06:26 pm

فرانس برس

فرانس برس
نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "سي بي إس" إن "الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد"، مشددا على ضرورة إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران وتفكيك منشآت التخصيب فيها. واستدرك "في حال التوصل إلى اتفاق فسيكون ذلك أفضل طريقة لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران".

ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، 11 فبراير 2026 (Getty)
نتنياهو ينفي انتهاء الحرب.. وترامب لا يستبعد عودتها خلال أسبوعين

03:32 pm

العربي الجديد

طهران
طهران ترد على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب

ردّت إيران، اليوم الأحد، على النص الأميركي المقترح لإنهاء الحرب. وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن رد طهران على النص الأميركي المقترح الأخير لإنهاء الحرب، قد أُرسل اليوم إلى الوسيط الباكستاني.

إسلام أباد تُسلم واشنطن رد طهران على مقترح إنهاء الحرب

05:23 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
ترامب: نستهفد كل يقترب من اليورانيوم الإيراني المدفون

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة  ستحصل على اليورانيوم الإيراني المدفون في مرحلة، مشددا على أن واشطن تراقب مكانه وتستهدف كل من يقترب منه. في سياق آخر، قال ترامب "لم أقل إن القتال ضد إيران انتهى، لكنني قلت إنهم تعرضوا للهزيمة".

3:19 PM
توجيهات جديدة للمرشد الإيراني بشأن أميركا وإسرائيل
أفاد التلفزيون الإيراني بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر "توجيهات جديدة" للتصدي للولايات المتحدة وإسرائيل خلال استقباله قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، اللواء الطيار علي عبد اللهي، مشيراً إلى أن الأخير قدم خلال اللقاء تقريراً حول مستوى جاهزية القوات المسلحة للقائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية. وهذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها عن لقاء من هذا النوع مع المرشد الإيراني منذ اختياره خليفة لوالده الراحل علي خامنئي في مارس/آذار الماضي.
خامنئي يصدر "توجيهات جديدة" لمواجهة أميركا وإسرائيل

06:13 pm

العربي الجديد

طهران
إيران تهدد فرنسا وبريطانيا من دعم أميركا في مضيق هرمز

قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن أي نشر أو تمركز للمدمرات حول مضيق هرمز تحت ذريعة حماية الملاحة ليس إلا تصعيداً للأزمة. وأضاف "وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية بمضيق هرمز لاحتمالية مرافقة الإجراءات الأميركية سيواجه برد فوري".

01:00 pm

العربي الجديد

الدوحة
حريق محدود في سفينة تجارية قطرية استهدفتها مسّيرة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض سفينة بضائع تجارية قادمة من أبو ظبي، في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرقي ميناء مسيعيد، لاستهداف بطائرة مسيّرة صباح اليوم الأحد، ما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات. وحسب الوزارة، فإن السفينة تابعت رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت اليوم بأن ناقلة بضائع سائبة تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد 23 ميلاً بحرياً شمال شرقي الدوحة.

1:34 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
طهران تكشف عن مهام "الدلافين" في هرمز

كشف قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني، للمرة الأولى، عن مهام الغواصات الإيرانية في مراقبة وتعقب السفن في مياه الخليج. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، اليوم الأحد، قوله إن الغواصات الخفيفة المصنعة محلياً تعمل في مياه مضيق هرمز بما يتناسب مع التهديدات والاحتياجات والقدرات، مشيراً إلى أنها في حالة جاهزية قتالية دائمة وتواصل التوسع والتمركز في قاع البحر.

12:56 pm

العربي الجديد

الدوحة
تجدد الاعتداءات على الكويت بالمسيّرات

أعلنت الكويت رصد طائرات مسيّرة "معادية" فوق أراضيها الأحد. وقال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان بأن "القوات المسلحة رصدت فجر اليوم عددا من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة".

12:54 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
تفجير مخلفات حربية في مدينة جابهار الإيرانية

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في مدينة جابهار على سواحل بحر عمان تعود إلى عملية تفجير وإتلاف مخلفات حربية لم تنفجر سابقاً.

2:39 PM
قطر تدعم وساطة باكستان وتحذر من تداعيات إغلاق هرمز

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء خفض التصعيد في المنطقة. 

قطر تؤكد دعم الوساطة الباكستانية وتحذّر من تداعيات إغلاق هرمز

 

12:23 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الرئيس الإيراني: لن ننحني أمام الأعداء

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن الشعب الإيراني "لن ينحني أمام الأعداء"، مشدداً على أن أي حديث عن الحوار أو المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع، بل يهدف إلى استعادة حقوق الشعب الإيراني والدفاع بحزم عن المصالح الوطنية.

ونقلت وكالة “إيسنا” الإيرانية عن بزشكيان قوله إن طرح مسألة الحوار أو التفاوض يأتي في إطار السعي لحماية حقوق إيران وصون مصالحها الوطنية، وليس بوصفه تراجعاً أمام الضغوط.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أهمية التكاتف الاجتماعي وفهم الظروف التي تمر بها البلاد، موضحاً أن المواطنين يدركون واقع البلاد والقيود القائمة بواقعية. وأضاف أن "الطريق قد يتضمن صعوبات وتحديات، إلا أن هذه المشكلات يمكن تجاوزها من خلال تعاون الشعب والاعتماد على الوحدة الوطنية".

11:48 am

العربي الجديد

الدوحة
رئيس وزراء قطر يلتقي رويبو وويتكوف

ناقش رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف التطورات الإقليمية وجهود الوساطة الرامية إلى التهدئة.

09:48 am

رويترز

رويترز
الجيش الإيراني: أي هجوم جديد سيواجَه بأسلحة وأساليب مختلفة

نقلت وكالة عن متحدث باسم الجيش الإيراني قوله إن أي هجوم جديد على إيران سيُواجَه بـ"أسلحة جديدة وأساليب حرب جديدة وساحات قتال جديدة"، مؤكداً أن "العدو سيُفاجأ" إذا شنّ هجوماً مجدداً على البلاد.

09:48 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ناقلة غاز قطرية تعبر هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

أظهرت بيانات تتبّع السفن أن ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال من قطر عبرت مضيق هرمز، في أول عملية تصدير تقوم بها البلاد من المنطقة منذ اندلاع الحرب مع إيران. وبحسب بيانات جمعتها وكالة "بلومبيرغ"، فإن ناقلة "الخريطيات"، التي جرى تحميلها في ميناء رأس لفان القطري في وقت سابق من الشهر الجاري، خرجت من المضيق وتوجد حالياً في خليج عمان.

وأشارت البيانات إلى أن باكستان تمثل الوجهة التالية لناقلة الغاز الطبيعي المسال، فيما يبدو أن السفينة سلكت الطريق الشمالي الذي وافقت عليه طهران، والمار بمحاذاة الساحل الإيراني عبر المضيق.

8:46 AM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
أكرمي: الدول الممتثلة للعقوبات على إيران ستواجه صعوبات بهرمز

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نبا، اليوم الأحد، إن الدول التي تمتثل للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران "ستواجه حتماً صعوبات في عبور مضيق هرمز"، بحسب ما نقل التلفزيون الإيراني.

08:20 am

رويترز

رويترز
هيئة بريطانية: ناقلة بضائع أُصيبت بمقذوف مجهول قرب الدوحة

أفادت هيئة بحرية بريطانية بأن ناقلة بضائع سائبة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول على بعد 23 ميلاً شمال شرقي الدوحة، مشيرة إلى اندلاع حريق صغير تمت السيطرة عليه من دون تسجيل إصابات. وأضافت الهيئة أنه لم يُبلَّغ عن أي تأثير بيئي ناجم عن الحادث.

01:56 am

العربي الجديد

واشنطن
روبيو بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أمن المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التقى السبت رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرة إلى أنّ روبيو "أعرب عن تقديره للشراكة القطرية في عدد من القضايا". وناقش الوزيران، بحسب البيان، "دعم الولايات المتحدة للدفاع القطري، وأهمية استمرار التنسيق الوثيق لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

01:12 am

الأناضول

الأناضول
ترامب تعهد لنتنياهو بعدم التنازل بشأن يورانيوم إيران

ادعت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم تقديم أي تنازل يتعلق بملف اليورانيوم الإيراني، في وقت تترقب فيه تل أبيب قرار واشنطن بشأن مستقبل التعامل مع طهران. ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن إسرائيل تتابع "بانتظار وترقب مستمرين" قرار ترامب بشأن إيران. وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "الموساد" قدما خلال المناقشات مع نتنياهو مواقف ذات طابع هجومي تجاه إيران.

وأشار إلى أن الجيش يرى في الوضع الحالي للقوة الإيرانية "فرصة عملياتية" تستوجب "العودة وإنهاء المهمة". وتابع أن "الموساد" يعتقد أن استئناف الحرب من شأنه تسريع تدهور النظام الإيراني وصولا إلى إسقاطه. وأشار المسؤول، إلى أن القيادة الإسرائيلية تحرص على عدم إظهار حالة من الذعر، حتى لا تبدو وكأنها تضغط باتجاه تصعيد عسكري أو تملي مواقفها على الإدارة الأميركية.

01:08 am

العربي الجديد

طهران
إيران تهدد باستهداف "المراكز الأميركية" في المنطقة

هدد الحرس الثوري الإيراني السبت باستهداف "المراكز الأميركية" في المنطقة و"السفن المعادية" إذا هُوجمت ناقلات النفط التابعة لإيران، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية. وقالت قيادة بحرية الحرس في بيان صدر غداة هجمات أميركية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان، إن "أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيؤدي إلى هجوم عنيف على أحد المراكز الأميركية في المنطقة وعلى السفن المعادية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

كما قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، في منشور على منصة "إكس" إن صواريخ ومسيّرات القوة الجوفضائية "قد أُقفلت على الأهداف الأميركية في المنطقة وعلى سفن العدو، ونحن بانتظار صدور أمر الإطلاق".

01:06 am

العربي الجديد

واشنطن
لقاء أميركي قطري في ميامي يبحث جهود التوصل لاتفاق مع إيران

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، التقيا في ميامي، السبت، برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على إيران.

روبيو خلال استقباله بن عبد الرحمن في واشنطن، 17 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
لقاء أميركي قطري في ميامي يبحث جهود التوصل لاتفاق ينهي حرب إيران

01:02 am

العربي الجديد

واشنطن
إسرائيل أقامت قاعدة سرّية في العراق خلال الحرب على إيران

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر مطلعة قولها، السبت، إنّ إسرائيل أقامت قاعدة عسكرية سرّية في الصحراء العراقية من أجل دعم ضرباتها الجوية على إيران، بل وشنّت هجمات جوية على قوات عراقية كادت تكتشف مكان وجودها خلال الأيام الأولى من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأضافت الصحيفة نقلاً عن المصادر ذاتها أنّ إسرائيل أقامت تلك القاعدة، التي تحتضن قوات خاصة وتستخدم كمركز دعم لوجيستي لسلاح الجو الإسرائيلي، بعلم الولايات المتحدة الأميركية.

الصحراء العراقية شبه خالية من السكان، 14 فبراير 2026 (حسين فالح/ فرانس برس)
إسرائيل أقامت قاعدة عسكرية سرّية في العراق خلال الحرب على إيران

12:59 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس السبت
  • الجيش الإيراني: الاشتباكات في مضيق هرمز توقفت
  • أميركا تعدل مشروع قرار في الأمم المتحدة حول حرية الملاحة
  • إسرائيل تدفع إلى العودة إلى الحرب: منشآت الطاقة هدف رئيسي
  • عقوبات على 10 أفراد وشركات بتهمة مساعدة الجيش الإيراني
  • إيران تكشف طبيعة إصابة خامنئي ووضعه الصحي
  • برلماني إيراني يهدد البحرين من عواقب طرح مشروع قرار أممي
  • إيران تهدد بالرد على أي هجوم على ناقلاتها وسفنها
  • قطر تدعو لضرورة التجاوب مع جهود الوساطة
صابر غل عنبري
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
ماكرون: نسعى لمهمة منسَّقة مع إيران في هرمز

انفجار حافلة في حي الورود بدمشق، 10 مايو 2026 (إكس)
إصابة 5 مدنيين بانفجار حافلة في دمشق

ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، 11 فبراير 2026 (Getty)
نتنياهو ينفي انتهاء الحرب.. وترامب لا يستبعد عودتها خلال أسبوعين