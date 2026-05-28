الجيش السوداني يصدّ هجوماً لـ"الدعم السريع"َ في النيل الأزرق

- تصاعدت المعارك في إقليم النيل الأزرق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، جناح عبد العزيز الحلو، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية مع إثيوبيا. - أعلن الجيش السوداني عن تحقيق انتصارات جديدة، حيث صدّ هجمات على مناطق أمورا والبركة، وسيطر على مركبات عسكرية، في إطار عمليات لتعزيز الأمن والاستقرار. - اتهمت الحركة الشعبية الجيش بشن هجمات تسببت في سقوط ضحايا وتشريد سكان، مع فقدان أكثر من 100 طفل بعد فرارهم لحماية أنفسهم.

شنّت قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، جناح عبد العزيز الحلو، هجوماً على منطقة أمورا التابعة لمحافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان اليوم الخميس، فيما أعلن الجيش السوداني صدّ الهجوم وإلحاق خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة، وذلك بعد يومين من عمليات تمشيط واسعة نفذها الجيش والقوات المساندة له، انتهت بسيطرته على عدد من المناطق الصغيرة التي كانت تحت قبضة الدعم السريع والحركة الشعبية في محافظة قيسان.

وقال الجيش السوداني في بيان، اليوم الخميس، إن قواته حققت انتصاراً جديداً بعد تمكن اللواء 13 مشاة بمنطقة بكوري، القطاع الشرقي التابع للفرقة الرابعة مشاة، من صدّ هجوم لقوات المليشيا المتمردة، (في إشارة إلى الدعم السريع) وقوات جوزيف توكا التابعة للحركة الشعبية على محطة أمورا في محافظة قيسان، وأضاف أن قواته دمرت القوات المهاجمة، وسيطرت على أربع مركبات عسكرية صالحة للعمل.

وصدّ الجيش والقوات المساندة له، أمس الأربعاء، هجوماً مماثلاً شنته "الدعم السريع" والحركة الشعبية على منطقة البركة في محافظة الكرمك في النيل الأزرق، وقد كان الجيش أعلن أيضاً في بيان، أول من أمس الثلاثاء، أن قواته في اللواء 13 مشاة نفذت عمليات تمشيط وتطهير ناجحة، شملت مناطق أبدقلة وأدي وأشمبو وأم شنقر وكنشنكرو في محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق، "وذلك في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر المعادية". وأضاف أن العمليات أسفرت عن إحكام السيطرة على المناطق المستهدفة.

وفي بيان الأربعاء، اتهمت الحركة الشعبية - جناح عبد العزيز الحلو الجيش بشن هجوم على منطقتي أدي وأبو دقلة في النيل الأزرق، والتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المواطنين. وقالت الحركة إن الهجوم أدى إلى تشريد كامل سكان المنطقتين، بينما "لا يزال أكثر من 100 طفل في عداد المفقودين بعد فرارهم إلى الغابات والوديان لحماية أنفسهم".

وتصاعدت المعارك في إقليم النيل الازرق المحاذي لإثيوبيا بعد سلسلة من الهجمات شنتها قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية على عدد من المناطق، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين السودان وإثيوبيا، عقب إعلان الخرطوم مطلع مايو/ أيار الحالي انطلاق طائرات مسيّرة استراتيجية من مطار بحر دار الإثيوبي، ومهاجمة قوات الجيش السوداني عدة مرات في مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق، إلى جانب شنّ هجمات أخرى في ولايتي شمال وجنوب كردفان.