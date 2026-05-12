قدّر البنتاغون الأميركي أن كلفة الحرب على إيران بلغت حتى الآن نحو 29 مليار دولار، إذ قال القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون المالية جولز هيرسيت، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، إنّ التقديرات تشير إلى وصول الكلفة إلى 29 مليار دولار. غير أنّ إجاباته عن عدد من الأسئلة خلال جلسة استماع لاحقة في مجلس الشيوخ كشفت ما لا يحتسبه البنتاغون ضمن هذه الكلفة.

وبعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن كلفة الأيام الستة الأولى بلغت 11.3 مليار دولار، ثم قدّر البنتاغون، خلال جلسة استماع عقدت بنهاية إبريل/نيسان، أن الكلفة وصلت إلى 25 مليار دولار، قبل أن ترتفع التقديرات بعد أسبوعَين، خلال فترة وقف إطلاق النار، إلى 29 ملياراً.

وسأل السيناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل الإنفاق على عمليتَي "الغضب الملحمي" (الحرب على إيران) و"مشروع الحرية" (محاولة فرض حرية الملاحة في مضيق هرمز)، اللتين تقدر الإدارة كلفتهما بـ29 مليار دولار، قائلاً: "هل جرى احتساب كل شيء؟". وردّ المسؤول المالي بأن تقدير الكلفة التشغيلية، بالتنسيق بين هيئة الأركان وموظفي الرقابة المالية، يبلغ حالياً 29 مليار دولار، مضيفاً أن "جزءاً كبيراً من هذه الزيادة يعود إلى تقدير كلفة إصلاح أو استبدال المعدات"، فيما "تظل تكاليف الذخائر مستقرة وفق التقديرات".

مسؤول في البنتاغون: لا نعرف كيفية إعادة بناء قواعدنا

وكشفت تصريحات المسؤول المالي أن واشنطن تخطط لمطالبة حلفائها في الخليج والمنطقة بتحمل جزء، على الأقل، من تكاليف إعادة بناء القواعد الأميركية التي تضرّرت جراء الهجمات الإيرانية. كما أظهرت التصريحات غياب رؤية واضحة بشأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وما إذا كانت بعض القواعد ستبقى أو سيجري إغلاقها.

وقال هيرسيت: "لم نحتسب ضمن هذه التقديرات تكاليف المنشآت العسكرية التي تضررت، لأننا لا نعرف بعد ما سيكون عليه وضعنا المستقبلي، ولا كيف سيُعاد بناء هذه القواعد، ولا حجم المساهمة التي سيدفعها حلفاؤنا وشركاؤنا في تكاليف إصلاحها". أما في ما يتعلق بالمعدات التي نُقلت أو مُنحت لدول أخرى في المنطقة، فأوضح هيرسيت أنه غير متأكد حتى الآن مما إذا كانت مدرجة ضمن التقديرات الحالية، قائلاً: "أود التحقق مرة أخرى للتأكد من أننا سجلناها بدقة". وفي المقابل، أكد أن الأسلحة التي استخدمتها القوات الأميركية مشمولة بالكامل ضمن تقديرات الكلفة الحالية.

وخلال الجلسة، رفض وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الإجابة عن سؤال طرحته السيناتور باتي موراي بشأن التكلفة المتوقعة لإعادة بناء نحو 12 قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة تضرّرت بفعل الهجمات والصواريخ الإيرانية، وردّ عليها بسؤال مضاد عن "القيمة التي تستحقها الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

من جهته، انتقد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المعروف بدعوته إلى تدمير إيران، باكستان، التي تؤدي دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً: "لا أثق في باكستان قيد أنملة". وسأل غراهام عن تقرير صحافي أشار إلى أن باكستان سمحت لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز في مطاراتها لحمايتها من الضربات الجوية الأميركية، إلّا أن وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين رفضا التعليق، مؤكدين أنهما لا يرغبان في الإدلاء بأيّ تصريحات قد تعرقل مسار المفاوضات الجارية. وعقّب غراهام قائلاً: "لا عجب أن هذا الأمر اللعين لا يحرز أي تقدم".