- التأثيرات السياسية والاجتماعية: إقصاء المرشحين في الجزائر وصمهم بشبهة "الفساد"، مما أثر على سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية، وخلق آثارًا نفسية واجتماعية، خاصة لمن لم تثبت ضدهم قضايا فساد فعلية. - تداعيات على الحملة الانتخابية: قرارات الإقصاء أثارت مخاوف من تأثيرها السلبي على الحملة الانتخابية والمشاركة الشعبية، حيث تغييب الشخصيات البارزة قد يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات. - الجدل حول مصداقية السلطة: قرار الإقصاء أثار تساؤلات حول مصداقية السلطة المستقلة للانتخابات، مع غياب أحكام قضائية واضحة، مما يستدعي مراجعة الإجراءات لضمان العدالة والشفافية.

خلّفت عمليات تحييد المرشحين للانتخابات النيابية في الجزائر جروحاً معنوية واجتماعية، وتأثيرات سياسية بالنسبة للمرشحين، على صعيد وضعهم الاعتباري السياسي وموقفهم الاجتماعي، بسبب وصم "الفساد" الذي سيظل يلاحقهم ومسلطاً عليهم على الصعيد المجتمعي بعد قرار السلطة المستقلة للانتخابات إقصاءهم من الترشح بشبهة "الفساد والعلاقة بأوساط ذات صلة بالمال الفاسد أو التأثير السلبي على أخلقة العمل السياسي"، خاصة بالنسبة لنواب في البرلمان وشخصيات ذات وزن ومكانة اعتبارية في أوساطها ومجتمعاتها المحلية ممن تبدو هذه القرارات قاسية بحقهم.

لا تتوقف تأثيرات قرار سلطة الانتخابات عدم قبول المرشحين وتحييدهم من السباق الانتخابي عند البعد السياسي فحسب، فإذا كانت الآثار السياسية قابلة للمعالجة بالنسبة للحزب، من خلال استبدال المرشح المقصي وإعادة هيكلة العملية الانتخابية، فإن بعض الآثار الاجتماعية تمتد لأبعد من ذلك بكثير، إلى تأثيرات تخص إمكانية الإضرار بالسمعة والوضع الاجتماعي للمقصيين، خاصة ممن لم تثبت في مساراتهم المهنية والعملية قضايا أو شبهات فساد فعلية، إذ لم يتقبل الكثير من المرشحين المقصيين قرارات السلطة المستقلة للانتخابات رفض ترشحهم لانتخابات الثاني من يوليو/ تموز المقبل.

وإذا كانت المادة القانونية التي استندت إليها السلطة، وهي البند السابع من المادة 200 من القانون الانتخابي، والتي تنص بالنسبة للمرشح "ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة"، تنطلق من رغبة المشرّع بحماية الحياة السياسية عن طريق إعطاء السلطة الانتخابية هامشاً لمنع تغلغل شبكات المال الفاسد في إجراء وقائي، فإنّ الكثير من المرشحين يعتبرون أنفسهم ضحايا لمضمونها المبني على عبارات فضفاضة أكثر منها يقيناً قانونياً، ما لم تتم استساغته من قبل هؤلاء في هذا السياق، وهي المبررات التي استندت إليها السلطة في رفض ترشحهم، والتي تبدو مبررات مؤلمة.

ولم يستسغ النائب في البرلمان عبد المالك بن خلاف، الذي ترشح متصدراً قائمة مستقلة في ولاية قسنطينة، قرار السلطة المستقلة للانتخابات، والتي أبلغته برفض ترشحه بسبب "عدم توفر الشروط المطلوبة قانوناً بسبب المساس بمبدأ أخلقة الحياة السياسية"، واضطر للدفاع عن سمعته، حيث نشر أمس الأربعاء بياناً إلى الرأي العام، اعتبر فيه أن هذا القرار، الذي "مسّ نائباً حالياً يعرفه سكان قسنطينة قبل غيرهم بأخلاقه، ونظافة يده، وقربه من المواطنين، وسيرته التي لم تُلطخها يوماً شبهات فساد أو استغلال نفوذ، يطرح أكثر من علامة استفهام"، مضيفاً: "لقد عرفني المواطنون داخل البرلمان وخارجه بمواقفي، وبقربي من الناس، وبالتزامي بخدمة المواطنين دون تمييز، وبنضالي السياسي الذي لم يكن يوماً قائماً على المال الفاسد أو المصالح الضيقة".

وفي هذا السياق، يلفت الباحث الأكاديمي عبد الوهاب جعيجع الانتباه إلى أن الأثر السياسي يمكن تجاوزه في حال إقصاء أي مرشح، لكنه يؤكد أن "هناك بعض الآثار الاجتماعية والعائلية والنفسية للتشهير، لا سيما في مجتمعاتنا، التي تُعلي من سلطة المجتمع على الفرد وتؤثر في شبكة علاقاته"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد"، أن "هذا المنع القائم على شبهة الفساد يضع سمعة المرشح تحت ضغط التشهير، حيث إن السمعة هي رأس مال السياسي ورصيده الشعبي الذي يتحول إلى أصوات حاسمة"، مشيراً إلى أن تسبيب قرارات الإقصاء من الترشح بشبهة الفساد أو العلاقة مع أوساط المال الفاسد، خاصة بالنسبة لمن ليست لهم أية قضايا فعلية في هذا المجال، يطرح سؤالاً حول مصداقية السلطة المستقلة للانتخابات في إصدار مثل هذه القرارات بالمنع من الترشح، دون الاستناد إلى أحكام ووثائق قضائية مبررة، ناهيك عن حق الممارسة السياسية، والذي لا يُسلب إلا بموجب إدانة قضائية أو صدور حكم قضائي خاص مانع.

ما يثير المخاوف لدى الأحزاب السياسية أن السلسلة الطويلة من قرارات رفض الترشح، والتي شملت بعض الأسماء الوازنة سياسياً ومحلياً، قد تؤثر على صعيد الحملة الانتخابية والحشد والتعبئة الشعبية للانتخابات، وخاصة أن أحد أبرز رهانات السلطة والأحزاب أيضاً في هذه الانتخابات يتمثل برفع نسبة التصويت مقارنة مع نسبة التصويت المتدنية في انتخابات عام 2021، والتي بلغت حدود 30% (بلغت في رئاسيات 2024 حدود 46%)، ودفع أكبر عدد من الناخبين إلى مكاتب الاقتراع، على اعتبار أن تغييب الشخصيات البارزة سياسياً ومحلياً، قد يدفعها الى الانكفاء على نفسها وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية لصالح أحزابها بسبب الآثار المعنوية، وخاصة بالنظر إلى طبيعة القرار الذي شملهم بشبهة الفساد أو الصلة بأوساط المال أو الأعمال المشبوهة، والذي لا يسمح لهم بالسعي لإقناع الناخبين بتزكية قائمة أو المشاركة في التصويت .

من جانبه، يؤكد نائب رئيس حركة مجتمع السلم أحمد صادوق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "توسع قرارات رفض ملفات المرشحين على النحو الذي يتم، سيؤدي إلى مشكلة جدية بالنسبة للحملة الانتخابية ومستوى التعبئة الشعبية للتصويت، فمن يتم إقصاؤه لا يستطيع القيام بحملة انتخابية للحزب، وهؤلاء المرشحون الذين تم إقصاؤهم من الترشح، بينهم نواب في البرلمان، هم رموز سياسية محلية معروفة في الوسط المحلي، ولديهم شعبية وحضور سياسي، وجزء منهم يمثلون أحزابهم في ولاياتهم، وإقصاؤهم دون سبب وجيه من وجهة نظرنا، يخلق حالة إحباط، ولا يشجع المواطنين على التصويت". ويضيف: "لذلك، حذرنا في حزبنا من استمرار هذا الخيار بالنسبة للسلطة المستقلة للانتخابات، وقمنا بدق ناقوس التنبيه من أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من العزوف الانتخابي الذي كان يتعين العمل على تجنب كل ما من شأنه أن يفاقمه بأي شكل كان".