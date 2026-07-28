اتفاقية الكويت وباكستان الدفاعية: تحالف خليجي مع إسلام أباد؟

- أصدرت الكويت مرسوماً يوافق على اتفاقية التعاون الدفاعي مع باكستان، تشمل 12 مادة تنظيمية للتعاون في مجالات مثل التدريب العسكري والتعاون اللوجستي والاستخبارات العسكرية. - تكتسب الاتفاقية أهمية خاصة في السياق الإقليمي بعد خطوة مماثلة من السعودية، مما يعزز التعاون الدفاعي في المنطقة ويساهم في رفع مستوى التنسيق العسكري والأمني بين الكويت وباكستان. - تعكس الاتفاقية توجهاً خليجياً لتعزيز الشراكة العسكرية مع باكستان، بهدف تنويع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز الأمن والدفاع في المنطقة.

أعلنت الكويت أول من أمس الأحد، إصدار مرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين الكويت وباكستان، وفقاً لجريدة "الكويت اليوم" (جريدة الدولة الرسمية)، التي نُشر فيها المرسوم، وهو ما يعني بدء سريان الاتفاقية بشكل رسمي. ويأتي المرسوم إنفاذاً لاتفاقية التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة بين الكويت وإسلام أباد، الموقعة لدى الأولى في 11 يونيو/حزيران 2023، والمكوّنة من 12 مادة تنظيمية، إحداها حددت مجالات التعاون بين الطرفين، وعددها عشرة، كما أشارت إلى "مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية".

مجالات التعاون بين الكويت وباكستان

وجاءت مجالات التعاون في الاتفاقية الدفاعية الكويتية الباكستانية في "التدريب والتعليم العسكري"، و"التعاون العسكري بين القوات المسلحة"، و"المجالات اللوجستية"، و"تبادل الأفراد والخبراء والفنيين والمتخصصين في مختلف المجالات العسكرية"، و"المجالات العلمية والتكنولوجية". كذلك في "الاستخبارات العسكرية" و"نظم المعلومات والاتصالات الإلكترونية"، و"الصناعات العسكرية والحربية"، و"مجال التوجيه المعنوي (الإعلام العسكري)"، وأخيراً "تبادل الأنشطة الرياضية المختلفة، والمجالات الثقافية والاجتماعية".



يوسف الملا: الاتفاقية تكتسب أهمية كبرى لكونها تأتي بعد خطوة رسمية مشابهة أعلنت عنها السعودية

وحول ذلك، قال اللواء أركان حرب طيار متقاعد، يوسف الملا، في حديث مع "العربي الجديد"، إن مرسوم التعاون في مجال الدفاع بين الكويت وباكستان هو "تفعيل وتصديق لاتفاقية التعاون الدفاعي المشترك الذي وُقّع بين البلدين في يونيو 2023، ومن أبرز بنودها رسم الأسس التنظيمية لتدريب وتطوير القوات المسلحة لكلا الطرفين، إضافة إلى تبادل خبرات الاستخبارات العسكرية، والتعاون في مجالات التقنيات العسكرية والصناعات الحربية، كما ستكون هناك لجنة عسكرية عليا مشتركة برئاسة وزيري الدفاع في البلدين، وتُعقد جلساتها سنوياً لتنفيذ خطط الأنشطة العسكرية وتنسيقها".

وأشار الملا إلى أن اتفاقية الدفاع الكويتي الباكستاني المشترك تكتسب أهمية كبرى، إذا أُخذ بالاعتبار أنها تأتي بعد خطوة رسمية مشابهة أعلنت عنها المملكة العربية السعودية (التعاون الاستراتيجي المشترك) مع باكستان (سبتمبر/أيلول الماضي)، وأن "التوجّه الواحد" نحو إسلام أباد بين البلدين الخليجييَن "يدعم هذه الاتفاقيات ويجعل لها ثقلا خاصا في المنطقة، خصوصاً وسط الأدوار الإقليمية التي تلعبها الحكومة الباكستانية، لا سيما قيادتها المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما يجعلها حلقة وصل موثوقة بين مختلف الأطراف في المنطقة".

من جهته، علّق رئيس قسم الصحافة السياسية في نقابة الصحافيين الكويتية، سلمان الجوعانة، في حديث مع "العربي الجديد"، على الاتفاقية بالقول إنها "لا تُقرأ باعتبارها اتفاقية ثنائية عادية، بل في سياق إعادة تشكيل البيئة الأمنية في الخليج بعد تصاعد التهديدات الإقليمية"، مُضيفاً: "تعني هذه الاتفاقية عملياً رفع مستوى التنسيق العسكري والأمني، وتوسيع برامج التدريب والمناورات المشتركة، وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك، ولا شك أيضاً الاستفادة من الخبرة العسكرية الباكستانية الكبيرة في مجالات القوة البرية والقوة الجوية والتدريب".

تقارير دولية دول عربية تبحث شراكات دفاعية مع باكستان: مقومات وتحديات

وأضاف الجوعانة: "جاء تفعيل هذه الاتفاقية بتوقيت ليس منفصلاً عن التطورات الأمنية في المنطقة، بل بعد تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تنامي تهديدات الصواريخ والطائرات المُسيّرة عليها، كما تسعى دول الخليج إلى تنويع شركائها الأمنيين، وعدم الاعتماد على طرف واحد فقط، وإعادة بناء منظومة ردع إقليمية أكثر مرونة".

وأشار إلى أن "اختيار الكويت الشراكة مع باكستان جاء أيضاً لعدة اعتبارات استراتيجية، لامتلاك إسلام أباد جيشاً كبيراً ومحترفاً، يمتلك خبرات عملياتية واسعة في البر والبحر والجو، وخبرة تاريخية في تدريب القوات الخليجية، مع وجود تعاون عسكري ممتد منذ عقود، وعلاقات سياسية مستقرة بين البلدين. كما شاركت باكستان في التحالف الدولي لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي

تحالف خليجي باكستاني مشترك؟

عام 1991، وما تلاها من تعاونات عسكرية وفنية، والقدرات الصناعية والعسكرية المتنامية في الطائرات المقاتلة والطائرات المُسيّرة والصواريخ، إضافة إلى امتلاكها قوة نووية، وهو ما يمنحها ثقلاً استراتيجاً حتى وإن لم يكن ذلك جزءاً من أي اتفاق مع الكويت".

وحول ما إذا كان هناك اتجاه خليجي مشترك نحو باكستان، قال الجوعانة إنه "من المبكر الجزم بوجود تحالف دفاعي خليجي موحد مع باكستان، لكن المؤشرات توحي بوجود اتجاه خليجي متزايد لتعميق الشراكة العسكرية مع إسلام أباد، ومن بين الدلائل على هذا التوجّه الخليجي، اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين السعودية وباكستان، والتقارير التي تتحدث عن مباحثات كويتية لتوسيع التعاون، كما اهتمام دول خليجية أخرى بتعزيز التعاون الدفاعي مع باكستان، فضلاً عن المصالح المشتركة لدول الخليج في تعزيز الأمن والدفاع والاستفادة من الخبرات العسكرية والتدريب، ودعم أمن الممرات البحرية وتنويع الشراكات الاستراتيجية". ولفت إلى أن مكاسب الاتفاقية بالنسبة إلى باكستان تكمن في "ضمان إمدادات الطاقة وجذب الاستثمارات الخليجية، وتوسيع نفوذها الاستراتيجي في الخليج، وتعزيز صناعاتها الدفاعية والتعاون العسكري".

وأضاف الجوعانة: "إذا اكتملت هذه الترتيبات، فإنها قد تُمثّل تحوّلاً في هندسة الأمن الخليجي، يقوم على توسيع شبكة الشركاء العسكريين مع الحفاظ على العلاقات القائمة مع القوى الدولية وليس استبدالها، كما تعكس إدراكاً خليجياً بأن البيئة الأمنية الحالية تتطلب تنويع مصادر الردع وبناء شراكات من دول تمتلك قدرات عسكرية كبيرة وخبرة ميدانية، مثل باكستان".



سلمان الجوعانة: لا تُقرأ الاتفاقية باعتبارها اتفاقية ثنائية عادية بل في سياق إعادة تشكيل البيئة الأمنية في الخليج بعد تصاعد التهديدات الإقليمية

يُذكر أن الكويت، أعلنت الشهر الماضي، عن الموافقة على مرسوم مشابه، أدخل اتفاقية للتعاون في المجال العسكري ومجالات أخرى مع أوكرانيا حيز التنفيذ، اشتملت على معظم مجالات التعاون العسكري في الاتفاقية مع إسلام أباد، إلى جانب أنه "يمكن للطرفين امتلاك الأسلحة والمنتجات العسكرية، وتوريد الأسلحة والمعدات وصيانتها وإصلاحها وتحديثها، وتراخيص إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، وتقديم الدعم الفني في إنتاجها، والبحث والتطوير المشترك في المجال العسكري، وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير البرامج والأبحاث والإنتاج والتسويق المشترك للمعدات الدفاعية".

ويعود تاريخ توقيع الاتفاقية الكويتية الأوكرانية إلى مارس/آذار 2018. كما أعلنت الكويت عن اتفاقيات للتعاون العسكري مع مصر، صيف العام الماضي، ثم إيطاليا مطلع العام الحالي، التي اشتملت على كيفية تبادل الأسلحة بينهما، تحديداً "الدبابات والمركبات المصنعة للاستخدام العسكري". في السياق، تضمّ الكويت بموجب اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة أقامتها عام 1991، عدداً من القواعد الأميركية، أهمها قاعدتا عريفجان (جنوب شرقي البلاد) وقاعدة علي السالم الجوية (شمال غربي البلاد)، ويتمركز في القواعد الأميركية في البلاد 13 ألف جندي أميركي تقريباً. كما أصبحت بموجب الاتفاقية، قاعدة لوجستية رئيسية لعمليات الولايات المتحدة وقوات التحالف أثناء غزو العراق عام 2003

، ثم أسهمت لاحقاً في عملية انسحاب القوات الأميركية وسحب معداتها العسكرية من العراق، كما استُخدمت أراضيها في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش". ويُسجّل البلدان تبادلاً تجارياً ضخماً بينهما، حيث بلغ حجم الصادرات الأميركية عام 2023 إلى الكويت 2.92 مليار دولار، وبلغت الصادرات الكويتية إلى أميركا 1.72 مليار دولار في نفس العام. وتعتمد الكويت على الولايات المتحدة في التسليح، حيث أنفقت بين عامي 2010 و2020 نحو 1.4 مليار دولار على واردت الأسلحة الأميركية.