إصابة 5 مدنيين بانفجار حافلة في دمشق

أُصيب خمسة مدنيين، اليوم الأحد، جراء انفجار استهدف حافلة داخل حي الورود، المعروف سابقاً بـ"مساكن الحرس"، على أطراف العاصمة السورية دمشق، وفق ما أعلنته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن قائد عمليات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق، عامر ظريفة، قوله إن الانفجار وقع داخل حافلة فارغة في حي الورود، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين، جرى نقلهم إلى مشفى المواساة لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وأفادت منصات محلية بأن الحافلة كانت خالية من الركاب لحظة الانفجار، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر بشرية كبيرة، فيما اقتصرت الأضرار على إصابات بين بعض المارة، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بعدد من المحال التجارية والممتلكات القريبة من موقع الحادث. وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن الجهات المختصة باشرت التحقيق لتحديد أسباب الانفجار، من دون صدور أي معلومات من وزارة الداخلية السورية حتى الآن بشأن طبيعته أو ملابساته.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة أظهرت حافلة نقل داخلي "ميكروباص" متضررة جراء الانفجار، الذي وقع في شارع السرايا مقابل أحد المتاجر التجارية في حي الورود، المتاخم لمنطقتي دمر وقدسيا شمال غربي دمشق، والذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، ولا سيما المنتسبين إلى الجيش والقوات الأمنية في عهد النظام السابق.

وتباينت الروايات الأولية حول أسباب الحادثة، إذ رجّحت بعض المصادر المحلية، نقلاً عن سكان الحي، أن يكون الانفجار ناجماً عن انفجار بطارية داخل الحافلة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى احتمال زرع عبوة ناسفة داخل المركبة، وسط استمرار التحقيقات الرسمية لكشف ملابسات الحادث.