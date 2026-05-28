إصابة 3 أشخاص بهجوم بالسلاح الأبيض في محطة قطارات شمالي سويسرا

- هاجم رجل سويسري يبلغ من العمر 31 عاماً ثلاثة أشخاص بالسلاح الأبيض في محطة وينترتور للقطارات قرب زيوريخ، مما أدى إلى إصابتهم بجروح قبل أن تعتقله الشرطة. - أكدت شرطة زيوريخ أن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم، ولم يتم تحديد ما إذا كانت الدوافع جنائية، نفسية، أو سياسية. - شهدت أوروبا تزايداً في حوادث الطعن في الأماكن العامة، مما دفع السلطات لتعزيز الإجراءات الأمنية في المرافق الحيوية لمواجهة العنف الفردي والاضطرابات النفسية.

هاجم سويسري يبلغ من العمر 31 عاماً ثلاثة أشخاص بالسلاح الأبيض، ما أدى إلى إصابتهم بجروح صباح الخميس في محطة القطارات في وينترتور قرب زيوريخ، قبل أن تعتقله قوات الأمن، بحسب ما أفادت به الشرطة المحلية.

وقالت شرطة زيوريخ، في بيان، إنه "قرابة الساعة 8:30 صباحاً (6:30 بتوقيت غرينتش)، جرح رجل ثلاثة أشخاص بالسلاح الأبيض في محطة وينترتور". وأوضحت أن الشرطة أوقفت المنفذ المفترض، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة "دوافع" الهجوم.

وتشهد عدة مدن أوروبية خلال السنوات الأخيرة تزايداً في حوادث الطعن داخل محطات النقل والأماكن العامة، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة التحركات في المرافق الحيوية، خصوصاً في ظل مخاوف مرتبطة بالعنف الفردي والاضطرابات النفسية وبعض الدوافع المتطرفة.

وتعد محطة وينترتور من أبرز محطات القطارات في شمال سويسرا، إذ تربط مدينة وينترتور بمدينة زيوريخ ومناطق أخرى، وتشهد حركة كثيفة يومياً. ولم تعلن الشرطة حتى الآن ما إذا كان الهجوم مرتبطاً بدوافع جنائية أو نفسية أو سياسية، مؤكدة استمرار التحقيقات مع المشتبه به.

(فرانس برس، العربي الجديد)