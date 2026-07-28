إصابات باستهداف دورية للأمن السوري بعبوة ناسفة في دير الزور

- شهدت سوريا توترات أمنية، حيث أُصيب عناصر أمن في دير الزور بانفجار عبوة ناسفة، وقُتل شخصان في عملية أمنية باللاذقية، وتم التصدي لطائرات مسيّرة في حمص والقصير. - قُتل جندي سوري وأصيب آخر بانفجار لغم في ريف اللاذقية، بينما انعقدت محاكمة لعاطف نجيب في دمشق بحضور ذوي الضحايا وممثلين دوليين. - نفذت قوى الأمن عمليات في حلب والباب ضد "داعش"، وضبطت أسلحة، وأطلقت حملة في ريف دمشق لضبط مطلوبين ومخدرات.

أُصيب عدد من عناصر الأمن الداخلي السوري، ليل الاثنين-الثلاثاء، إثر استهداف دوريتهم بعبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب محطة وقود الحنوش في بلدة الباغوز، شرق محافظة دير الزور شرقي سورية، فيما لم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن المنفذين أو حجم الإصابات.

وفي اللاذقية، أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، مقتل شخصين خلال عملية أمنية نفذتها قوى الأمن في ريف المحافظة. وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية استهدفت الرقيب أول بلال عدنان داوود، الملقب بـ"أبو يعقوب"، ومحسن أحمد منصور، وذلك لنشاطهما ضمن خلايا مسلحة استهدفت قوى الأمن والجيش السوري خلال الأشهر الماضية. وبحسب الوزارة، فإن الرجلين رفضا الاستسلام وبادرا إلى مقاومة القوة الأمنية باستخدام قنابل هجومية وإطلاق النار، ما أدى إلى مقتلهما. وأشار البيان إلى أن القوى الأمنية واصلت ملاحقة أشخاص آخرين على صلة بالقضية، وتمكنت من توقيف أحد المشتبه بتورطهم في عمليات التفجير السابقة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأنه جرى التصدي لطائرات مسيّرة في سماء مدينة حمص ومدينة القصير، بالقرب من الحدود السورية-اللبنانية، ليل الاثنين-الثلاثاء، من دون صدور تفاصيل رسمية بشأن طبيعة تلك المسيّرات أو نتائج عملية التصدي لها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهات الرسمية التي لم تعلن تفاصيل إضافية بشأن منفذي الهجوم وحجم الإصابات؟ ما هي طبيعة الطائرات المسيّرة التي تم التصدي لها في سماء حمص والقصير؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوعين من إعلان وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية-العراقية، عقب رصد مركبة مشبوهة في منطقة حدودية. وقالت الوزارة حينها إن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، إضافة إلى طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لمصلحة حزب الله.

في سياق منفصل، قُتل أحد جنود الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، وأصيب آخر، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف اللاذقية الشمالي شمال غربي سورية. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في بيان، إن أحد جنود الجيش العربي السوري قتل، وأصيب آخر، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء أداء واجبهما في محيط قرية كبينة بريف اللاذقية الشمالي.

وتعد تلال الكبانة من أكثر المناطق التي لا تزال تنتشر فيها مخلفات الحرب، ولا سيما الألغام والقذائف غير المنفجرة، نتيجة المعارك التي دارت فيها خلال السنوات الماضية بين قوات النظام السوري المخلوع وفصائل المعارضة السورية آنذاك، وهو ما يجعلها من المناطق ذات الخطورة العالية على العسكريين والمدنيين على حد سواء. ويأتي الحادث بعد يومين فقط من مقتل شاب، الأحد الماضي، إثر انفجار لغم من مخلفات النظام المخلوع بالقرب من قرية معرشمشة بريف إدلب الشرقي.

من جهة أخرى، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في دمشق الجلسة السابعة في محكمة الجنايات الرابعة للنظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور ذوي الضحايا من محافظة درعا، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، فيما قررت المحكمة تحديد الرابع من أغسطس/آب المقبل موعداً للجلسة القادمة.

اعتقال عناصر من تنظيم "داعش"

أعلنت قوى الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة في مدينتي حلب والباب شمالي سورية أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إن العملية نفذت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في حلب وريفها، وأسفرت عن إلقاء القبض على عناصر من التنظيم.

وأضافت أن القوات المشاركة في العملية ضبطت مستودعات تضم أسلحة وذخائر ومواد متفجرة تعود إلى تنظيم "داعش" في مدينتي حلب والباب، من دون أن تكشف عدد الموقوفين، أو تفاصيل إضافية بشأن العملية أو المضبوطات. وسبق أن أطلقت وزارة الداخلية السورية، في 24 يونيو/حزيران الفائت، حملة أمنية في محيط دمشق، استهدفت عدداً من المناطق جنوبي ريف دمشق، وأسفرت عن توقيف 16 مطلوباً، وضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، في إطار مساع متواصلة لتعزيز الأمن وملاحقة المطلوبين، وذلك بعد سلسلة تفجيرات وهجمات استهدفت مواقع حسّاسة في دمشق الأسابيع الماضية.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أطلقت حملة أمنية واسعة شملت مناطق ببيلا، ويلدا، وبيت سحم، والسيدة زينب، استهدفت عدداً من المطلوبين المتوارين والمتورطين في قضايا جنائية، إلى جانب الاتجار بالمخدرات والأسلحة. وأضافت الوزارة أن الحملة أسفرت عن توقيف 16 مطلوباً، وضبط كمية من المواد المخدرة، إضافة إلى قنابل يدوية وأسلحة وذخائر، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.