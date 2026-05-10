إسلام أباد تُسلم واشنطن رد طهران على مقترح إنهاء الحرب

- إيران ترد على النص الأميركي المقترح لإنهاء الحرب، وتؤكد أن الرد يركز على إنهاء الحرب وأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مع إرسال الرد عبر الوسيط الباكستاني. - الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد أن الحوار لا يعني الاستسلام، بل يهدف إلى استعادة حقوق الشعب الإيراني والدفاع عن المصالح الوطنية، مشددًا على أهمية التكاتف الاجتماعي والوحدة الوطنية. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتظر رد إيران على المقترحات الأميركية لإنهاء الحرب، مع توقعات بتلقي رسالة من إيران قريبًا.

ردّت إيران، اليوم الأحد، على النص الأميركي المقترح لإنهاء الحرب، فيما أكد مسؤول حكومي باكستاني أن إسلام أباد تلقت الرد وأرسلته إلى واشنطن. وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن رد طهران على النص الأميركي المقترح الأخير لإنهاء الحرب، قد أُرسل اليوم إلى الوسيط الباكستاني.

وذكرت الوكالة بأن الخطة المقترحة ستركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، مؤكدة أن الرد أرسل إلى باكستان التي تضطلع بدور الوسيط. وفي موازاة ذلك، ذكرت وكالة إيسنا الإيرانية أن رد طهران على المقترح الأميركي يركز على إنهاء الحرب وأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن رد طهران على المقترح الأميركي يركّز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات خاصة لبنان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أعلن في وقت سابق أن وجهات نظر إيران وملاحظاتها بشأن المقترحات الأميركية ستُرسل بعد استكمال المراجعات والتقييم النهائي، وأضاف أن المفاوضات في هذه المرحلة تتركز على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن الشعب الإيراني "لن ينحني أمام الأعداء"، مشدداً على أن أي حديث عن الحوار أو المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع، بل يهدف إلى استعادة حقوق الشعب الإيراني والدفاع بحزم عن المصالح الوطنية.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن بزشكيان قوله إن طرح مسألة الحوار أو التفاوض يأتي في إطار السعي لحماية حقوق إيران وصون مصالحها الوطنية، وليس بوصفه تراجعاً أمام الضغوط.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أهمية التكاتف الاجتماعي وفهم الظروف التي تمر بها البلاد، موضحاً أن المواطنين يدركون واقع البلاد والقيود القائمة بواقعية، وأضاف أن "الطريق قد يتضمن صعوبات وتحديات، إلا أن هذه المشكلات يمكن تجاوزها من خلال تعاون الشعب والاعتماد على الوحدة الوطنية".

وأول من أمس الجمعة ، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يتوقع (ليل الجمعة- السبت) رداً على أحدث المقترحات الأميركية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في المنطقة. وقال ترامب للصحافيين في واشنطن "من المفترض أن أتلقى رسالة (من إيران) الليلة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور".