إحباط محاولة لاستهداف القنصلية الأميركية في أربيل

- استهدفت طائرات مسيّرة مدينة أربيل، حيث اعترضت طائرات التحالف الدولي مسيّرات كانت متجهة نحو القنصلية الأميركية، وأسقطت بعضها في منطقة خليفان. - هاجمت ثلاث مسيّرات مقرين لحزبين كرديين إيرانيين معارضين شمالي أربيل، مما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. - تصاعدت الهجمات بالطائرات المسيّرة في إقليم كردستان مؤخراً، مما دفع السلطات لتعزيز التنسيق مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف لرفع مستوى الرصد والإنذار المبكر.

استهدفت طائرات مسيّرة، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن طائرات تابعة للتحالف الدولي اعترضت مسيّرات كانت متجهة نحو القنصلية الأميركية في المدينة. وأفاد موقع "شفق نيوز" بأنّ انفجارات عدّة سُمعت في سماء أربيل، بالتزامن مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، مشيراً إلى أنها أسقطت مسيّرات في أجواء منطقة خليفان قبل وصولها إلى محيط القنصلية الأميركية.

وأضاف الموقع أن ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت أيضاً مقرين لحزبَين كرديَّين إيرانيَّين معارضين شمالي أربيل؛ إذ سقطت إحداها على منزل داخل مخيم "جيزنيكان" التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة بحركة، من دون تسجيل إصابات، فيما استهدفت مسيّرتان مقر حزب "كومله" في منطقة خليفان، ما أسفر عن أضرار مادية. ولم تتضح على الفور الجهة التي أطلقت المسيّرات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدها إقليم كردستان خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها إعلان سلطات الإقليم، الجمعة الماضي، إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق أربيل من دون تسجيل خسائر بشرية، وذلك في ظل استمرار التوتر الإقليمي رغم التهدئة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران.

وشهد إقليم كردستان خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة، نُفذ بعضها على يد فصائل مسلحة عراقية، فيما نُسبت هجمات أخرى إلى إيران، واستهدفت في عدد منها أربيل والسليمانية وحقولاً ومنشآت نفطية، وسط اتهامات متبادلة بشأن الجهات المنفذة. ودفعت هذه التطورات السلطات الأمنية في الإقليم إلى تعزيز التنسيق مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي لرفع مستوى الرصد والإنذار المبكر.

وتعيد هذه الهجمات إلى الواجهة ملف حماية الأجواء العراقية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتتبع منصات إطلاق المسيّرات ومنع استخدامها، الأمر الذي يتطلب تعزيز الجهد الاستخباري بالتوازي مع الإجراءات الدفاعية، إذ إنّ نجاح اعتراض المسيّرات لا ينهي التهديد ما دامت الجهات المنفذة تحتفظ بقدرتها على إعادة تنفيذ هجمات مماثلة.

(الأناضول العربي الجديد)