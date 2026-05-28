أستراليا توجّه اتهامات بالإرهاب لامرأة على صلة بتنظيم "داعش"

- وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات لامرأة بالانتماء إلى تنظيم "داعش" والسفر إلى منطقة نزاع، بعد عودتها من مخيم الهول في سوريا، حيث احتجزت منذ 2019. - تعكس القضية تعقيدات إنسانية وسياسية، حيث لا تزال العديد من النساء والأطفال الأجانب في مخيمات شمال شرق سوريا، وسط تردد دولهم في إعادتهم. - عادت 13 أستراليًا مرتبطين بـ"داعش" إلى أستراليا، ولم تُوجه إليهم اتهامات بعد، لكن التحقيقات مستمرة بشأن النساء العائدات.

وجّهت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، اتهامات إلى امرأة يُشتبه بارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، تشمل الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع معروفة. وأفاد فريق مشترك من الشرطة لمكافحة الإرهاب بأنه سيُوجّه اتهامات للمرأة البالغة 34 عاما، بالسفر إلى سورية بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل للانضمام إلى تنظيم "داعش". وأضاف الفريق أن الرجل يُعتقد أنه مسجون حاليا في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنّ قوات كردية احتجزت المرأة عام 2019 في مخيم الهول للنازحين حتى عودتها إلى أستراليا في سبتمبر/ أيلول من العام الفائت. ومنذ هزيمة التنظيم عام 2019، لا تزال أعداد من النساء الأجنبيات وأطفالهنّ يقيمون في مخيّمات شمال شرقي سورية، وسط تردد دولهم في إعادتهم، ما يفاقم تعقيدات هذا الملف على المستويَين الإنساني والسياسي. ويُعد مخيم الهول من أكبر المخيمات في شمال شرق سورية، ويضم عشرات الآلاف من السوريين والعراقيين وأجانب من عائلات عناصر تنظيم "داعش"، ويشكّل منذ سنوات تحدياً أمنياً وإنسانياً معقداً، في ظل استمرار المخاوف من إعادة تنشيط خلايا التنظيم داخل المخيم أو استغلاله من أطراف مختلفة في سياق الصراع القائم.

في غضون ذلك، ستمثُل المرأة أمام المحكمة الخميس، بحسب الشرطة. وتصل إلى السجن عشر سنوات العقوبة القصوى لتهمتَي الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة الموجهتين إليها. ويأتي توقيف المرأة في أعقاب عودة عدد من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" إلى أستراليا خلال هذا الشهر. وأوقفت امرأتان هما أم وابنتها، لدى وصولهما إلى ملبورن. وقد اتهمتهما الشرطة باحتجاز امرأة واستعبادها بعد سفرهما إلى سورية عام 2014 لدعم تنظيم "داعش".

وأوقفت امرأة ثالثة لدى وصولها إلى سيدني، ووُجّهت إليها تهمة دخول منطقة نزاع محظورة والانضمام إلى تنظيم إرهابي. وخلال هذا الأسبوع، عاد 13 أستراليا آخر على صلة بـ"داعش"، هم أربع نساء وأولادهنّ التسعة، من سورية.

وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان صدر عقب وصولهم، عدم توجيه أي تهمة لأيّ منهم. وأشارت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية هيلدا سيريك الخميس إلى أنّ مرور فترة زمنية من دون توجيه اتهامات لا يعني وقف التحقيقات. وقالت إنّ "التحقيقات مستمرة بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثا من المخيمات السورية".

(فرانس برس، العربي الجديد)