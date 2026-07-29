هل تفلت إسرائيل من حسابات المحكمة الجنائية الدولية؟

أصبح من المألوف القول إنّ القضية الفلسطينية هي الاختبار الأهم الكاشف لتناقضات النظام الدولي ومؤسّساته المعنية بالعدالة. ولعلّ ما يميّز مسار فلسطين دولياً هو الانتشار المكثف في العقدَين الأخيرَين لمكوّنات مختلفة لقضيتها العادلة في فضاء المؤسسات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومختلف هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقد شكل هذا الانتشار، والذي يعود الفضل فيه بالأساس لعقود من نضال الحركة الحقوقية الفلسطينية، وقدرتها على تحقيق اختراقاتٍ عبر التوظيف الابداعي للقانون الدولي، تحدّياً كبيراً للاحتلال الإسرائيلي، وداعميه في العالم. وعلى الرغم من مقاومة إسرائيل سنواتٍ مثل هذه التحرّكات الدولية بوسائل جمعت بين الترهيب للمشاركين فيها والضغوط الدبلوماسية، فإنّ وصول ملف جرائمها إلى المحكمة الجنائية الدولية أثار تدخل (ونشاط) الحليف الأكبر لها، الولايات المتحدة، خصوصاً مع وصول ترامب إلى الرئاسة الأميركية لإحداث شلل في عمل هذه المحكمة ومحاولة إنهاء أي دور لها يمسّ مسؤولي دولة الاحتلال.

نصبت الولايات المتحدة العداء للمحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها، فلم تكن متحمّسة للمشروع، ولم تصادق على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة. وبمجرد صدوره، كثفت الولايات المتحدة من الاتفاقات التي جمعتها مع دول كثيرة لمنح حصانة لمواطنيها من الخضوع لاختصاص المحكمة تحسّباً لإمكانية تورّط أفراد من قواتها المنتشرة في العالم في جرائم تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة الدولية. كان تأسيس هذه المحكمة نقطة جوهرية في مسار تطوّر المؤسّسات الدولية إذ لأول مرة في التاريخ أصبح هناك محكمة جنائية دائمة تنظر في المسؤولية الجنائية الفردية من دون اعتراف بحصانات دبلوماسية لقيادات الدول ومسؤوليها. كانت الولايات المتحدة تفضّل أن تجري عمليات المحاسبة الجنائية الدولية عبر محاكم مؤقتة، مثل محاكم يوغسلافيا السابقة ورواندا أو المحكمة المؤقتة لمحاسبة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، تتشكل من خلال مجلس الأمن لأهداف محدّدة تكون تحت سيطرة وإرادة الحسابات السياسية لمجلس الأمن. وجود محكمة دائمة معروفة الاختصاصات، ومستقلة التشكيل كان غير مقبول للواقعية السياسية الدولية للولايات المتحدة، خصوصاً أن هذه المحكمة أيضاً تختص بنظر جريمة العدوان، وهي شنّ حروب مسلحة من دولة ضد دولة أخرى من دون سند من القانون.

أعلنت فنزويلا انسحابها من عضوية محكمة الجنايات الدولية واتهامها بالتسيس والانحياز

ويستنتج المتابع لما يجري الآن بخصوص عزل المدعي العام للمحكمة البريطاني كريم خان أن هناك توظيفاً سياسيّاً يحدث غرضه استمرار مسلسل الانتقام من المحكمة. ولا خلاف في أنّ هناك شكاوى جسيمة ضد المدّعي العام تتعلق بالسلوك الجنسي، وبحسب ما هو منشور، جرى التحقيق فيها داخلياً وتجمّعت عدة أدلة دفعت جمعية الدول الأطراف بالمحكمة لاتخاذ قرارها بعزل المدعي العام طبقاً لإجراءات المادة 46 من نظام روما بأغلبية ثلثَي الدول الأطراف في حال ارتكابه سوء سلوك جسيماً. وفي الوقت نفسه، من المشروع أن تثار شكوك حول الأهداف السياسية لقرار العزل مع النظر للسياق السياسي الأعم ومسار الأحداث منذ قرار المحكمة في فبراير/ شباط 2021 بقبول ممارسة اختصاصها القضائي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. تعرّضت المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا (غامبيا) لضغوط وحملات سياسية مكثفة بسبب دفاعها عن هذا الاختصاص، وبدء التحقيقات الجادة في الملف. وتعرّضت بنسودا لعقوبات فرضها ترامب عليها في سبتمبر/ أيلول 2021، كما أثيرت ضجة دولية في ذلك الوقت بعد اكتشاف تجسّس إسرائيل على اتصالات بنسودا سنوات. استمرّت المحكمة في عملها وتولى كريم خان منصب المدعي العام.

وتمثل التحرّك الأهم الذي شكل بداية حرب ضروس ضد المحكمة في إشراف كريم خان على صدور مذكرات الاعتقال، التي وافق عليها قضاة المحكمة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه الأسبق. وقد انضم ترامب لهذه الحملة، وتوسّع، بشكل غير مسبوق، في فرض عقوبات على قضاة المحكمة، والمدّعي العام، ومنظمات حقوقية فلسطينية تدعم تحقيقات المدّعي العام، وخبراء من الأمم المتحدة مشتغلين بالقضية الفلسطينية. في الوقت نفسه، تعرّضت المحكمة لهجوم من دول أخرى حليفة للولايات المتحدة. وأخيراً، أعلنت فنزويلا انسحابها من عضوية المحكمة واتهامها بالتسيس والانحياز.

معظم الدول العربية، والتي تشكّك في مشروع المحكمة الجنائية الدولية، ستكون في مقاعد المتفرّجين على ما يجري في لاهاي

ويكشف سياق هذه الأحداث أنّ مكتب المدّعي العام وقضاة المحكمة خضعوا للاستهداف الصارخ منذ وقت طويل، وأن أي "كارت" يمكن توظيفه سياسياً من أجل تشويه المحكمة وشل حركتها. تتطلب الادّعاءات ضد كريم خان مزيداً من التحقيقات، وربما تكون من اختصاص هيئات قضائية تقدّمت إليها المشتكيات. لكن جمعية الدول الأطراف لم تستطع مع تصاعد الحملة الإعلامية الدولية، ونشر شهادات وأدلة وتحقيقات داخلية تخص السلوك الجنسي للمدعي العام سوى التحرّك، خصوصاً مع عدم تقدم خان باستقالته من تلقاء نفسه. وتعد فرص خان للطعن على قرار عزله محدودة؛ لأن تعيين المدّعي العام وعزله يبقى من سلطة جمعية الدول الأطراف، ولا تخضع النزاعات الوظيفية داخل المحكمة لاختصاص القضاء المحلي حيث تتمتع المحكمة باتفاقية امتيازات وحصانة قضائية مع دولة المقر هولندا، باعتبارها منظمة دولية. قد تكون هناك فرص ربما للطعن القضائي ضد قرار العزل، في ضوء مبادئ طوّرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قضايا مشابهة لمنظمات دولية حكومية أخرى، خصوصاً عندما لا تكون هناك فرص للاستئناف الفعال ضد قرارات تأديبية لها تداعياتها الجسيمة على الأفراد. ستبقى هذه معركة قانونية يخوضها كريم خان، لكن جمعية الدول الأطراف ستّتجه إلى تعيين مدّعٍ عامٍ جديد. تغيير المدعي العام لا يمسّ أي آثار تخصّ مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين أو مزاولة القضاة اختصاصاتهم في قضية فلسطين.

لكن خلفية المدعي العام الجديد وطبيعته قد تأتيان بنتائج مخيّبة للآمال بالنسبة لهذه القضية؛ لما للمدّعي العام من سلطات في التحقيق وتوظيف موارد جهات التحقيق في المحكمة للمضي في القضية، فقد يحدُث موت تدريجي للقضية، وجعلها معلقة سنوات. وتبقى المعركة السياسية الأهم الآن الاتفاق على تعيين خلف كريم خان. ومؤسفٌ أن معظم الدول العربية، والتي تشكّك هي الأخرى في مشروع المحكمة الجنائية الدولية، ستكون في مقاعد المتفرّجين على ما يجري في لاهاي، إذ لم تصادق هذه الدول، باستثناء الأردن وتونس وفلسطين وجيبوتي وجزر القمر، على نظام روما، ولا تعد جزءاً من جمعية الدول الأطراف، ودورها سيكون محدوداً في ترشيح المدعي العام الجديد أو اختياره. وربما لا يكون السؤال الأهم اليوم ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستواصل ممارسة اختصاصاتها في ملف فلسطين، بل ما إذا كانت ستتمكّن من الحفاظ على الحد الأدنى من استقلالها، فالقضية الفلسطينية كشفت مرّة أخرى أن النضال من أجل الوصول إلى المؤسسات الدولية لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على فرض نتائجها من دون دعم سياسي دولي وإقليمي متواصل.