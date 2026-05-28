عن رسم التوازنات داخل المعارضة التركية

لن يكون المشهد السياسي الداخلي التركي بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة ببطلان المؤتمر العام 38 لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد يومي 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني، واعتبار جميع الهياكل الحزبية التي نتجت عنه فاقدةً الشرعية القانونية كما قبله. فهذا الحكم، وفي هذا التوقيت بالذات، ستكون له انعكاسات وتردّدات كثيرة في المعادلة الداخلية التركية، سيما على حزب الشعب الجمهوري الذي وجد نفسه أمام اختبار يتجاوز نطاقه الداخلي، وأمام واحدةٍ من أعقد أزماته السياسية والقانونية.

تظهر القراءة التحليلية للحكم وتوقيته السياسي، أنّ القضية تتجاوز حدود نزاع قانوني داخلي يتعلق بإجراءات انتخابية أو ادّعاءات بوجود مخالفات في اختيار المندوبين، لتبدو أقرب إلى محطة مفصلية قد تعيد رسم التوازنات داخل المعارضة التركية بأكملها. فمن جهة، تفتح هذه التطورات نافذة واسعة على طبيعة عملية الانتقال داخل الأحزاب التركية، فمنذ خسارة كمال كلجدار أوغلو الانتخابات الرئاسية أمام أردوغان عام 2023، دخل حزب الشعب الجمهوري في عملية مراجعة داخلية واسعة انتهت بصعود جيل جديد يقوده أوزغور أوزيل، مدعوماً من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في محاولة لإعادة بناء الحزب على أسس أكثر ديناميكية وقدرة على منافسة حزب العدالة والتنمية، غير أنّ الأزمة الحالية تكشف أنّ عملية الانتقال القيادي داخل الحزب لم تكن مستقرّة كما بدا في البداية، وأنّ الصراع بين جناحي "التجديد" و"الشرعية التاريخية" بقي كامناً داخل بنية الحزب، رغم الانتصارات البلدية التي حققتها المعارضة لاحقاً. لذلك، إعادة كلجدار أوغلو إلى الواجهة بقرار قضائي لا تعني فقط إعادة شخصٍ إلى موقع تنظيمي، بل تعني عملياً إعادة فتح الصراع حول هوية الحزب واتجاهه السياسي ومستقبل قيادته. لاسيما وأنّ هذه القضية تتقاطع مع ملفات أوسع خرجت من نطاقها التنظيمي الداخلي بعد تصاعد الضغوط السياسية والقضائية على شخصياتٍ معارضةٍ بارزة، وفي مقدمتها أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الموقوف والمعلّق عن منصبه في قضية منفصلة، ويُنظر إليه أبرز منافس محتمل لأردوغان في أي استحقاق رئاسي مقبل.

ومن هنا، تنظر المعارضة التركية إلى القضية جزءاً من مسار أوسع لهندسة توازنات المعارضة في محاولة لإضعاف موقعها السياسي، على اعتبار أنّ إضعاف القيادة الجديدة لحزب الشعب الجمهوري لا يعني فقط إرباك البنية التنظيمية للمعارضة، بل قد يؤدّي أيضاً إلى تعطيل عملية إنتاج قيادة سياسية بديلة تتمتع بشرعية شعبية متصاعدة، وهو ما يمنح السلطة الحاكمة هامشاً أوسع لإعادة ترتيب المشهد السياسي وفق توازناتها الخاصة.

من جهة أخرى، لا يمكن فصل توقيت هذا الحكم عن التحولات في المشهد السياسي التركي بعد الانتخابات البلدية أخيراً، والتي أظهرت للمرّة الأولى منذ سنوات قدرة المعارضة على استعادة المبادرة السياسية وتوسيع حضورها الشعبي، بعد نجاح حزب الشعب الجمهوري في الاحتفاظ بإسطنبول وأنقرة، وتمكّنه من توسيع حضوره في مدن جديدة، الأمر الذي عزّز صورة المعارضة قوة قادرة على منافسة السلطة الحاكمة، لا مجرّد معارضة احتجاجية عابرة. وهنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية في الأزمة الحالية؛ ففي اللحظة التي بدت فيها المعارضة التركية أقرب من أي وقت مضى إلى استعادة توازنها السياسي بعد سنوات من التراجع، جاءت الأزمتان، القضائية والتنظيمية، لتعيدا إدخالها في دوامة الصراعات الداخلية، وخطر استنزاف طاقتها في معارك تتعلق بالشرعية التنظيمية والقيادة الداخلية. وعليه، تنظر المعارضة إلى القضية باعتبارها جزءاً من عملية إضعاف ممنهجة تستهدف تفكيك حالة الزخم التي ولّدتها الانتخابات البلدية، لاسيما وأنّها تستهدف حزب الشعب الجمهوري، والذي لا يمثّل مجرّد حزب معارض عادي، بل يُعدّ العمود الفقري التاريخي للعلمانية التركية والإطار السياسي الأقدم في الجمهورية التركية الحديثة.

وفي السياق نفسه، تنظر المعارضة التركية إلى هذه القضية باعتبارها انعكاساً لطبيعة التحولات التي شهدها النظام السياسي التركي بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي، حيث لم تعد المنافسة السياسية تُدار فقط عبر صناديق الاقتراع، بل باتت تتداخل بصورة متزايدة مع المجالين، القضائي والمؤسّساتي، وهو ما حوّل القضاء، وفقاً للمعارضة، إلى أحد الفضاءات المركزية للصراع السياسي، سواء عبر قضايا تتعلّق بالأحزاب أو البلديات أو الشخصيات المعارضة البارزة.

في المحصلة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ما يجري إعادة تنظيم للمعارضة أم إعادة هندسة لشروط وجودها نفسها؟ فما يجري لا يعكس مجرّد أزمة تنظيمية داخل أكبر أحزاب المعارضة، بل يفتح أيضاً نافذة أوسع على طبيعة المنافسة السياسية في تركيا، حيث تتداخل الاعتبارات القانونية مع الحسابات الانتخابية، وتتقاطع مع معركة أعمق حول الشرعية داخل الأحزاب وحدود إعادة إنتاج النخب السياسية. لذا تبدو المعارضة التركية اليوم أمام اختبار معقد، فإما أن تنجح في تحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة تنظيم نفسها وبناء شرعية داخلية أكثر تماسكاً، أو أن تتحوّل الصراعات التنظيمية والقضائية إلى عامل استنزاف طويل يبدّد مكاسبها، ويمنح السلطة الحاكمة وقتاً إضافياً لإعادة تثبيت سيطرتها على المشهد السياسي التركي.