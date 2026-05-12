العراق الجديد "الترامبي"

خلص معهد "Center for the National Interest" الأميركي، في تقريره لشهر إبريل/ نيسان الماضي، بخصوص المليشيات والحشد الشعبي في العراق، إلى نتيجة متطرّفة، أنّ الدولة نفسها في العراق صارت جزءاً من التنظيمات المسلّحة الموازية للدولة، وأنّ أيّ قرار بإنهاء هذه التنظيمات المتداخلة في عملها مع عمل الدولة، يهدّد بتفكّك المؤسّسات، وأنّ هذه التنظيمات، بطبقاتها المتعدّدة، صارت من أشكال النظام السياسي العراقي ما بعد 2003. كثيرون في داخل العراق متيقّنون من هذه النتيجة، ولهذا يقفون مذهولين أمام الثقة التي يُظهرها الرئيس الأميركي وهو يتحدّث عن إنهاء ملفّ المليشيات في العراق، وأنّ "اختياره" لعلي الزيدي هو الخطوة الأولى في هذا المسار.

المعلومات من خلف الكواليس شحيحة ومتضاربة؛ فهناك من يرى أنّ قوى "الإطار التنسيقي" (الشيعي) حسمت أكثر من 95% من تقاسم المناصب الوزارية، من حصّة الشيعة، في كابينة الزيدي المرتقبة، وهناك من يتحدّث عن "فيتو" أميركي أكثر قوّة من أيّ فترة سابقة تجاه أيّ شخصية غير مقبولة أميركياً. ولا أحد يعرف ما إذا كان اختيار الكابينة الحكومية جرى بالتوافق مع توم برّاك، أم جرى اختيار الأسماء مع شيء من حسن الظنّ بأنّها ستكون مقبولةً من لاعب يريد الانفراد بالساحة العراقية بعيداً من التأثير الإيراني.

الزيدي، الذي يسوّق الرئيس ترامب أنّه من اختياره، معروف عنه صلاته التجارية مع المليشيات، ولا سيّما عصائب أهل الحقّ، وكثير من التعليقات خلال السنتَين الماضيتَين أكّدت ابتعاد العصائب عن نهج المليشيات الأخرى المنخرطة في استهداف المصالح الأميركية التي تعلن أنّها مستمرّة في "مقاومة" الاحتلال. ووقعت مشاحناتٌ عديدة بين الطرفَين، أي: المليشيات المنخرطة أكثر في العمل السياسي، ومنها العصائب، وتلك التي ما زالت تمارس العمل المقاوم، وتضع نفسها في خدمة أهداف الحرس الثوري الإيراني في العراق.

وربّما يمكن القول إنّ أميركا تتعامل، على أساس الأمر الواقع، مثلما حصل مع سورية عشية سقوط نظام بشّار الأسد، فتتعاون مع فصيل موجود على الأرض وتحاول سحبه إلى منطقتها، كما فعلت مع أحمد الشرع. ولكن، إن كانت هي في وارد إجراء عملية جراحية داخل الجسد المليشياوي في العراق، الذي غدا متماثلاً مع جسد الدولة، فلماذا استهدفت العصائب، فأدرجت الخزانة الأميركية نائب وزير النفط العراقي "علي معارج البهادلي" في قائمة العقوبات لإدارته نشاطات مشبوهة لخلط النفط الإيراني مع النفط العراقي، لمصلحة مليشيا عصائب أهل الحقّ؟

على الأغلب، إن مضت حكومة علي الزيدي، فإنّ وزير النفط القادم في وزارته سيضطر إلى إقالة البهادلي من منصبه، تجنّباً للحرج مع الولايات المتحدة. ... وإذا مضينا في مقاربة المرحلة المقبلة في العراق وفقاً للسيناريو السوري (أحمد الشرع)، فإنّ الإدارة الأميركية لن تنظر في ماضي الزيدي، ولا في أنّه تشكّل أصلاً في بيئة هذا النظام السياسي المنخور والفاسد، الذي لا يتيح مناخاً صالحاً لنمو قطاع الأعمال على نحوٍ تنافسي وعادل، كما لن تنظر في ماضي التشكيلات المليشياوية التي سترضخ للإرادة أو الرغبة الأميركية، وأنّ التعويل سيكون على إمكانات الاستجابة لشكل "العراق الجديد" في نظر ترامب ومستشاريه. ولكنّ هذا الوصف يحصر الصراع والجدل بين طرف عراقي وآخر أميركي، ويتجاهل الطرف الإيراني. فعلى الرغم من تغريدة وزير الخارجية الإيراني المرحّبة بالزيدي، التي نشرها في "إكس" (1 مايو/ أيار الجاري)، فإنّ هناك أنباء عن رفض الحرس الثوري مرشّح رئاسة الوزراء، وأنّ الأمور لن تمضي في الأيّام المقبلة بيسر وهدوء.

تقول القراءة المنطقية إنّه من الصعب توقّع اختفاء المليشيات ذات صباح، وإنّ أقصى ما يمكن أن يحصل عليه ترامب هو زحزحة للمواقع من الواجهة إلى الخلفيات المعتمة، وتقليص مساحة الحركة. وذلك كلّه يجري بالتوازي مع ضرورة إيجاد حلّ سحري للكارثة المالية خلال الشهر المقبل (يونيو/ حزيران)، بسبب تراجع صادرات النفط العراقي وقلّة السيولة المالية في البنك المركزي العراقي، وصعوبة تقبّل قطاع الموظَّفين العراقيين الكبير لأيّ ارتفاع في الأسعار، أو اقتطاع مرتّباتهم أو تأخّرها.