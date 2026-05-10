هجوم إلكتروني دولي عطّل جامعات ومدارس حول العالم

- تعرضت نحو 9 آلاف مؤسسة تعليمية لهجمات إلكترونية من مجموعة "شاين هانترز"، مما أدى إلى تعطيل برنامج "كانفاس" الأكاديمي وظهور رسائل فدية تطالب بالدفع بعملة البيتكوين، مما أثار فوضى في فترة نهاية العام الدراسي. - تأثرت جامعات عالمية مثل بنسلفانيا وتورنتو وسيدني، حيث أبلغت عن انقطاعات في الخدمة، وأجلت جامعة ولاية ميسيسيبي الامتحانات النهائية لاستعادة الأعمال المفقودة. - دعا زعيم الديمقراطيين تشاك شومر إلى تعزيز الدفاعات السيبرانية، محذراً من المخاطر المتزايدة في عصر الذكاء الاصطناعي، مطالباً وزارة الأمن الداخلي بتقديم المساعدة الفورية.

استهدفت هجمات إلكترونية جامعات ومدارس في جميع أنحاء العالم أثرت على نحو 9 آلاف مؤسسة، ما سبّب فوضى وارتباكاً واضطرابات كبيرة بالتزامن مع فترة نهاية العام الدراسي الحاسمة. وأعلنت مجموعة القرصنة "شاين هانترز" مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أدى خلال الأيام الأخيرة إلى توقف برنامج "كانفاس" الأكاديمي، الذي تستخدمه آلاف المدارس والجامعات.

وظهرت رسالة فدية تطالب بالدفع بعملة البيتكوين على الشاشات خلال حادثة اختراق "شاين هانترز" لمنصة كانفاس. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن طالبة أن الطلاب كانوا قد انتهوا لتوهم من كتابة مقال امتحاني مؤلف من 2900 كلمة عندما ظهرت فجأة رسالة فدية على شاشاتهم. وهددت الرسالة بنشر البيانات المسروقة ما لم تدفع "كانفاس" أو الجامعات المتضررة فدية بعملة البيتكوين.

وفي رسالة وجهتها جامعة ولاية بنسلفانيا إلى طلابها أفادت بأنه "لا يمكن لأحد الوصول" إلى منصة كانفاس. كما أفادت جامعة تورنتو بتأثرها بالاختراق، مشيرةً إلى أن "جامعات عدة تأثرت". وأعلنت جامعة ولاية ميسيسيبي تأجيل الامتحانات النهائية لإتاحة الفرصة للطلاب المتضررين لاستعادة أعمالهم المفقودة.

ويوم الخميس الماضي نشرت شركة إنستركتشر، المالكة لبرنامج "كانفاس"، تحديثاً على موقعها الإلكتروني يفيد بأن البرنامج "متاح لمعظم المستخدمين"، إلا أن بعض الجامعات ظلّت تُبلغ عن انقطاعات في الخدمة حتى بعد ذلك، وأبلغت جامعة سيدني الطلاب يوم الجمعة بأن "منصة كانفاس غير متاحة"، وطلبت منهم عدم محاولة تسجيل الدخول.

وارتبط اسم مجموعة "شاين هانترز" بهجمات اختراق وقرصنة إلكترونية بارزة عدة في الماضي، بما في ذلك اختراق كبير ومدمِّر اقتصادياً لشركة جاكوار لاند روفر العام الماضي. وامتنعت عن الإفصاح عن خططها بشأن البيانات التي تدّعي الاستيلاء عليها خلال الهجوم الأخير. وقد تزامنت الهجمات الإلكترونية مع توجيه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، رسالةً إلى إدارة ترامب يحثّها فيها على تعزيز الدفاع ضد المخاطر السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي سريع التطور.

وكتب شومر: "يجب على وزارة الأمن الداخلي، الوكالة المسؤولة عن التصدي للهجمات الإلكترونية، أن تقدّم المساعدة الفورية للولايات والمحليات"، "قبل أن يتعرض الأميركيون لانقطاعات واضطرابات وهجمات قد تُعرّض حياتهم وسبل عيشهم للخطر".