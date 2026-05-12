"نتفليكس"... عقد من التأثير الاقتصادي والثقافي وحتى الديبلوماسي

قبل عشر سنوات، انتقلت منصة البث نتفليكس بتقديم خدماتها من حوالي 60 دولة إلى أكثر من 190 دولة في يوم واحد. وفي 2015، أنتجت الشركة أول مسلسل أصلي خارج الولايات المتحدة، وهو Club De Cuervos في المكسيك. الآن تنتج الشركة المسلسلات والأفلام في أكثر من 4500 مدينة وبلدة في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وعدّد بيان من "نتفليكس" المجالات التي أثرت فيها المنصة، وجاء فيه: "على مدى العقد الماضي، ساهمت مسلسلات وأفلام نتفليكس بشكلٍ كبير في تشكيل ما يقرأه الناس، ويشترونه، ويستمعون إليه، ويأكلونه، ويرتدونه، ويلعبونه. لقد ساهمنا في إعادة الأغاني القديمة إلى قمة قوائم الأغاني، وساعدنا الرياضات المتخصصة على الانتشار على نطاق واسع، وعزّزنا مبيعات كل شيء، بدءاً من مجموعات الشطرنج، ووصولاً إلى أزياء الهالوين، وحلول التخزين المنزلي".

تأثير "نتفليكس" الاقتصادي

قالت إدارة "نتفليكس"، اليوم الثلاثاء، إنها استثمرت أكثر من 135 مليار دولار في المسلسلات والأفلام خلال العقد الماضي، وإنها ساهمت خلال الفترة نفسها بأكثر من 325 مليار دولار في الاقتصاد العالمي، ووفرت أكثر من 425 ألف وظيفة في مجال الإنتاج، في تأكيد لهيمنة المنصة العملاقة، التي تجاوز عدد مشتركيها 325 مليون مشترك بنهاية عام 2025، وقوة تأثيرها العالمي.

وفي الولايات المتحدة، ساهمت المواسم الأربعة من مسلسل The Lincoln Lawyer بأكثر من 425 مليون دولار في اقتصاد كاليفورنيا، ووفرت فرص عمل لأكثر من 4300 من الممثلين وطاقم العمل، وصُوّرت في أكثر من 50 موقعاً مختلفاً في لوس أنجلس، كما وفّرت المواسم الخمسة من مسلسل Stranger Things أكثر من ثمانية آلاف وظيفة إنتاجية، من بينها أكثر من 200 من مؤدي المشاهد الخطرة الذين عملوا في الموسم الأخير وحده. وساهم أكثر من 3800 مورّد من جميع الولايات تقريباً في إنجاح المسلسل.

وقد غيّرت "نتفليكس" اقتصاد مناطق كانت تُعدّ صغيرة وغير معروفة. تضرب المنصة المثل بسترانغناس، وهي مدينة صغيرة تقع خارج العاصمة السويدية استوكهولم، حيث صُوّرت سبع نسخ أوروبية مختلفة من برنامج "الحب أعمى". وتقول المنصة: "على مدار أربعين أسبوعاً في السنة، تتحول المدينة إلى موقع تصوير نابض بالحياة، حيث يعمل فنيو الإضاءة والصوت، ومصممو الديكور، وفنانو المكياج، ومقدمو الطعام. يملأون الفنادق المحلية، ويتناولون الطعام في المطاعم المحلية، ويشغّلون سائقي السيارات المحليين". كذلك ساهم فيلم KPop Demon Hunters في ازدهار السفر العالمي، إذ ارتفعت حجوزات الطيران إلى كوريا الجنوبية بنسبة 25%.

تأثير ثقافي وحتى ديبلوماسي

إلى جانب الاقتصاد، كان لـ"نتفليكس" تأثير ثقافي وحتى ديبلوماسي. نما عدد متعلمي اللغة الكورية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي في تطبيق "دولينغو" بنسبة 22%. وعزفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ على الطبول على أنغام أغنية Golden من فيلم KPop Demon Hunters، في لفتة رمزية لإظهار تحسّن العلاقات بين البلدين.