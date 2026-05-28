"ميتا" تطلق اشتراكات مدفوعة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"

- أطلقت شركة ميتا باقات اشتراك مدفوعة لتطبيقاتها "فيسبوك بلس"، "إنستغرام بلس"، و"واتساب بلس" بهدف تنويع مصادر دخلها بعيداً عن الإعلانات، مع خطط مستقبلية للشركات والمبتكرين ومنتجات الذكاء الاصطناعي. - توفر "إنستغرام بلس" و"فيسبوك بلس" ميزات إضافية مثل تخصيص الملف الشخصي وإحصاءات دقيقة مقابل 3.99 دولار شهرياً، بينما يركز "واتساب بلس" على الملصقات والنغمات الخاصة مقابل 2.99 دولار شهرياً. - أكدت ميتا أن الاشتراكات الجديدة لا تحل محل خدمة التحقق الحالية، وتخطط لاختبار المزيد من الباقات ودمجها تحت علامة "ميتا وان".

أطلقت شركة ميتا الأميركية، أمس الأربعاء، باقات اشتراك مدفوعة لتطبيقاتها الرئيسية، في خطوةٍ تهدف من خلالها إلى تنويع مصادر دخلها، بدلاً من اعتمادها طويل الأمد على عائدات الإعلانات، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس. وأعلنت رئيسة قسم المنتجات في الشركة، نايومي غليت، في مقطع نُشر على "إنستغرام"، الأربعاء، عن إطلاق "فيسبوك بلس" و"إنستغرام بلس" و"واتساب بلس" عالمياً، مع وجود خطط أخرى قيد التطوير للشركات والمبتكرين ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

ويتيح اشتراكا "إنستغرام بلس" و"فيسبوك بلس" ميزات إضافية تشمل وصولاً أوسع للجمهور، وخياراتٍ لتخصيص الملف الشخصي، وكذلك تقديم إحصاءات أكثر دقّة، ومن المتوقع أن يبلغ سعرهما 3.99 دولارات أميركية شهرياً. بينما يركز "واتساب بلس" على منح ميزات خاصة للمشتركين، بما في ذلك الملصقات المميزة ونغمات الرنين والتصاميم الخاصة، مقابل 2.99 دولار أميركي شهرياً.

وأكّدت الشركة أن باقات الاشتراك الجديدة لا تغني عن خدمة التحقّق (Meta Verified) الموجودة حالياً، والتي تركّز على التحقّق من الهوية والحماية من انتحال الشخصية والدعم الفني. كما أنها مختلفة عن الخدمة المدفوعة التي أطلقتها "ميتا" في أوروبا عام 2023 للمستخدمين الراغبين في تجربة خالية من الإعلانات، وذلك امتثالاً لتشريعات الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.

ومن المنتظر أن تبدأ "ميتا" باختبار المزيد من باقات الاشتراك في خدماتٍ أخرى، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي من "ميتا إيه آي". وتخطّط الشركة على المدى الطويل إلى دمج عروضها المختلفة تحت علامة تجارية واحدة تحمل اسم "ميتا وان".