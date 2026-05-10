- شارك المغربي "بيني آدام" في كتابة أغنية كأس العالم 2026، التي تؤديها شاكيرا، مما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. - "بيني آدام"، مغني ومنتج مغربي، بدأ مسيرته في الهيب هوب بعمر 16 عامًا، وحقق نجاحات متعددة، منها أغنية "مك يا مك" التي تصدرت قوائم الأغاني في المغرب وفرنسا. - شاكيرا أعلنت عن أغنيتها "داي داي" لمونديال 2026، بمشاركة بورنا بوي، متوقعة نجاحًا كبيرًا مثل أغانيها السابقة في كأس العالم.

شارك المغربي "بيني آدام" في كتابة أغنية كأس العالم في أميركا الشمالية 2026، بحسب ما ذكرته منصة جوج ميديا المغربية، وأكده الفنان نفسه معلقاً في "إنستغرام": "هذه من أجل بلادي". الأغنية التي ساهم في كتابتها تؤديها المغنية الكولومبية شاكيرا التي أحدث الإعلان عنها ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

و"بيني آدم" مغنٍ ومنتج موسيقي وكاتب كلمات أغانٍ مغربي، مولود في مدينة الدار البيضاء المغربية، ومستقر في مدينة مونتريال الكندية منذ مراهقته. بدأ مسيرته في عالم إنتاج موسيقى الهيب هوب وهو في السادسة عشرة من عمره. وبعد بضع سنوات، في عام 2015، شارك الفنان العصامي في إنتاج ألبوم مغني الراب الفرنسي "نيرو" لصالح شركة كابيتول ميوزيك فرانس، وحصل على أول قرص ذهبي له.

وفي عام 2022، تعاون مع المغني الكندي زاك زويا في الأغنية الناجحة Start Over، ثم مع المغنية الفرنسية الجزائرية المغربية أمل بنت في أغنية Lossa، وعاد في عام 2023 بأغنية Pigalle. وفي السنة التالية شكلت أغنيتا Travolta وTit'souite بداية لنوع موسيقي جديد يسمى "دراي" (Draï)، الذي يمزج بين موسيقى الدرل الإنكليزية والراي الجزائري والشعبي المغربي.

وحققت أغنيته الجديدة، بالتعاون مع المغنية الشعبية المغربية، خديجة الورزازية، "مك يا مك" انتشاراً واسعاً في ربيع 2025، واحتلت المركز الأول على تطبيق رصد الأغاني "شازام" في المغرب، كما صعدت إلى قوائم الأغاني الأكثر انتشاراً في المغرب وفرنسا، وحققت أكثر من 150 مليون مشاهدة على "تيك توك" و"ريلز" في "إنستغرام".

وأعلنت شاكيرا عن رابع أغنية لها تصنعها من أجل مونديال. الأغنية الجديدة تحمل اسم "داي داي" وتُطرح كاملةً في 14 مايو/أيار المقبل، في انتظار انطلاق كأس العالم 2026 في 11 يونيو/حزيران في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وشوّقت الفنانة الجمهور للأغنية الجديدة من خلال مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة على "إنستغرام" من ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، ليثير المقطع ضجة واسعة في مواقع التواصل.

"داي داي"، التي تعني "هيا هيا" بالإيطالية، تغني فيها شاكيرا باللغتين الإنكليزية والإسبانية، ويشارك فيها أيضاً المغني النيجيري بورنا بوي، مع تكهنات بنجاح جديد للأغنية يُضاف إلى نجاحات أغاني كأس العالم السابقة، Hips Don't Lie في ألمانيا 2006، وWaka Waka في جنوب أفريقيا 2010 التي حققت 4.5 مليارات مشاهدة في "يوتيوب"، وLa La La في ريو دي جانيرو 2014 التي حققت 1.3 مليار مشاهدة في قناة شاكيرا الرسمية.