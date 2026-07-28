"مايكروسوفت" تطلق أول نموج ذكاء اصطناعي للأمن السيبراني

- أطلقت مايكروسوفت نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في الأمن السيبراني، بما في ذلك MAI-Cyber-1-Flash، لاكتشاف الثغرات في الشيفرات البرمجية، ومنصة برسبشن التي تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام الحماية الرقمية. - تتفوق نماذج مايكروسوفت الجديدة على المنافسين مثل جيميناي وGPT 5.5 Cyber في الأداء والكلفة، وفقًا لاختبارات سايبر جيم، مما يعزز مكانتها في المنافسة المتزايدة في مجال الأمن السيبراني. - توفر منصة برسبشن فرقًا افتراضية بالذكاء الاصطناعي لمحاكاة الهجمات واكتشاف الثغرات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، مما يقلل من العمل اليدوي ويزيد من كفاءة الحماية.

أطلقت "مايكروسوفت" أوّل نماذجها للذكاء الاصطناعي المتخصّص في الأمن السيبراني، إلى جانب منصة أمنية جديدة تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام الحماية الرقمية، وذلك خلال فعالية أقيمت في سان فرانسيسكو، الاثنين.

ويأتي الإعلان في ظل المنافسة المتصاعدة بين "مايكروسوفت" وشركات التكنولوجيا الأخرى مثل "غوغل" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" التي تطوّر أدوات ذكاء اصطناعي مخصّصة للأمن السيبراني، بحسب موقع تك كرانش.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن النموذج الجديد إم إيه آي سايبر 1 فلاش (MAI-Cyber-1-Flash)، صمّم لاكتشاف الثغرات الأمنية المعقدة داخل قواعد الشيفرات البرمجية الكبيرة، ويعمل ضمن منظومة إم داش (MDASH) التي طوّرتها لتحديد الثغرات البرمجية والمساعدة في إصلاحها. كذلك، كشفت الشركة عن منصة برسبشن الأمنية الجديدة (Perception)، والتي تعتمد على فرق من وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ وأتمتة عدد من مهام الأمن السيبراني، منها اكتشاف الأخطاء البرمجية والمساهمة في إصلاحها.

وقال الرئيس التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت"، مصطفى سليمان، إن النموذج الجديد تفوّق على النماذج المنافسة مثل "جيميناي" و"جي بي تي 5.5 سايبر" و"ميثوس 5" لناحية الأداء والكلفة، مشيراً إلى النتائج التي حققها في اختبار "سايبر جيم" لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الأمن السيبراني.

من جهتها، لفتت نائبة رئيس "مايكروسوفت" للأمن، هايتي غالوت، إلى أنّ منصة برسبشن تتيح للمؤسسات "مواجهة الذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي، وبالسرعة نفسها التي يعمل بها المهاجمون". وتعتمد المنصة على ثلاثة أنواع من الفرق الافتراضية بالذكاء الاصطناعي. إذ تتولى الفرق الحمراء محاكاة الهجمات الإلكترونية المحتملة، مع تقديم معلومات عن الجهات المهاجمة والثغرات التي قد تستغلها. أما الفرق الزرقاء فتركز على اكتشاف الثغرات القائمة وتحليلها وتحديد أولويات التعامل معها، بينما تتولى الفرق الخضراء تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة هذه الثغرات.

ولفت كبير مهندسي "برسبشن" ديف ويستون، إلى أنّ المنصة توفّر ساعات طويلة من العمل اليدوي الذي يتطلّب مشاركة عددٍ من المتخصصين في أمن التطبيقات. وأوضح أن النظام بات قادراً على اكتشاف المشكلات ورصدها، واقتراح تعديلات مباشرة على الشيفرة البرمجية لمعالجتها.

وقالت "مايكروسوفت" إن أدواتها الأمنية الجديدة ستصير متاحة في نسخة تجريبية بدءاً من الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتدخل المنافسة المتزايدة في مجال الأمن السيبراني المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بعد أن أطلقت "أنثروبيك" في إبريل/ نيسان الماضي نموذج كلود ميثوس بريفيو المتخصص وأتاحته لعددٍ محدود من المؤسسات، وتبعتها "أوبن إيه آي" في مايو/ أيار الماضي من خلال مبادرة داي برايك، بحسب "تك كرانش".