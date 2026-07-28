طالبان تحظر الهواتف الذكية على المسؤولين الأفغان

أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، في تقريرها الفصلي الصادر اليوم الثلاثاء، بأن زعيم طالبان أصدر، في نحو 15 يونيو/حزيران، توجيهاً يحظر استخدام الهواتف الذكية من المسؤولين الأفغان، بمن فيهم العاملون في المؤسسات التعليمية والصحية.

ووفقاً للتقرير، فإن مخالفة هذا التوجيه باستخدام الهواتف الذكية قد تؤدي إلى إنهاء الخدمة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وأشار التقرير إلى أن بعض إدارات طالبان فسّرت التوجيه على أنه حظر لاستخدام الهواتف الذكية داخل المكاتب، بينما اعتبرته إدارات أخرى حظراً كاملاً على امتلاك الموظفين هواتف ذكية شخصية، وأضاف أن هواتف عدد من الموظفين صودرت وأُتلفت في بعض المكاتب.

ورغم ذلك، يواصل المتحدثون باسم حكومة طالبان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأنشطة اليومية لمؤسساتهم، فيما لم ترد أي تقارير عن فرض قيود على استخدام أجهزة الكمبيوتر، التي لا يزال استخدامها مسموحاً به. ولم يتضح بعد ما إذا كان التوجيه سيطبق على جميع المسؤولين الأفغان.

وعقب انتشار أنباء الحظر في منتصف يونيو/حزيران، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عناصر من طالبان وهم يحطمون هواتفهم الذكية في إطار حملة لإظهار الالتزام بالتوجيه. ويُعرف عن هؤلاء العناصر نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيّما منصة إكس، إذ يخوضون ما يصفونها بـ"الحرب الإعلامية" ضد خصومهم.