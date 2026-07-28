طالبان تحظر الهواتف الذكية على المسؤولين الأفغان

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- أصدر زعيم طالبان توجيهاً في يونيو/حزيران يحظر استخدام الهواتف الذكية من قبل المسؤولين الأفغان، بما في ذلك العاملون في المؤسسات التعليمية والصحية، مع تهديد بإنهاء الخدمة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
- التوجيه فُسّر بطرق مختلفة بين إدارات طالبان، حيث اعتبره البعض حظراً داخل المكاتب فقط، بينما رآه آخرون حظراً كاملاً على امتلاك الهواتف الذكية، مما أدى إلى مصادرة وإتلاف بعض الهواتف.
- رغم الحظر، يواصل المتحدثون باسم حكومة طالبان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تُفرض قيود على استخدام أجهزة الكمبيوتر، بينما انتشرت مقاطع فيديو تُظهر عناصر طالبان يحطمون هواتفهم كالتزام بالتوجيه.
- التوجيه فُسّر بطرق مختلفة بين إدارات طالبان، حيث اعتبره البعض حظراً داخل المكاتب فقط، بينما رآه آخرون حظراً كاملاً على امتلاك الهواتف الذكية، مما أدى إلى مصادرة وإتلاف بعض الهواتف.
- رغم الحظر، يواصل المتحدثون باسم حكومة طالبان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تُفرض قيود على استخدام أجهزة الكمبيوتر، بينما انتشرت مقاطع فيديو تُظهر عناصر طالبان يحطمون هواتفهم كالتزام بالتوجيه.
أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، في تقريرها الفصلي الصادر اليوم الثلاثاء، بأن زعيم طالبان أصدر، في نحو 15 يونيو/حزيران، توجيهاً يحظر استخدام الهواتف الذكية من المسؤولين الأفغان، بمن فيهم العاملون في المؤسسات التعليمية والصحية.
ووفقاً للتقرير، فإن مخالفة هذا التوجيه باستخدام الهواتف الذكية قد تؤدي إلى إنهاء الخدمة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وأشار التقرير إلى أن بعض إدارات طالبان فسّرت التوجيه على أنه حظر لاستخدام الهواتف الذكية داخل المكاتب، بينما اعتبرته إدارات أخرى حظراً كاملاً على امتلاك الموظفين هواتف ذكية شخصية، وأضاف أن هواتف عدد من الموظفين صودرت وأُتلفت في بعض المكاتب.
ورغم ذلك، يواصل المتحدثون باسم حكومة طالبان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأنشطة اليومية لمؤسساتهم، فيما لم ترد أي تقارير عن فرض قيود على استخدام أجهزة الكمبيوتر، التي لا يزال استخدامها مسموحاً به. ولم يتضح بعد ما إذا كان التوجيه سيطبق على جميع المسؤولين الأفغان.
وعقب انتشار أنباء الحظر في منتصف يونيو/حزيران، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عناصر من طالبان وهم يحطمون هواتفهم الذكية في إطار حملة لإظهار الالتزام بالتوجيه. ويُعرف عن هؤلاء العناصر نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيّما منصة إكس، إذ يخوضون ما يصفونها بـ"الحرب الإعلامية" ضد خصومهم.