- شهدت لوس أنجليس انخفاضاً في أيام التصوير بنسبة 12% في الربع الثاني من العام، رغم الجهود لتعزيز الإعفاءات الضريبية، بينما ارتفع تصوير الأعمال التلفزيونية بنسبة 34% مقارنةً بالربع السابق. - ارتفع الإنفاق على الإنتاج في كاليفورنيا بنسبة 5% وزادت مواقع التصوير بنسبة 11%، وحققت أفلام هوليوود نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر. - تواجه لوس أنجليس تحديات في الحفاظ على مكانتها كعاصمة الترفيه بسبب ارتفاع تكلفة العمالة والمنافسة، وتسعى لتعزيز بيئة التصوير عبر تحسين الإعفاءات الضريبية.

انخفض عدد أيام التصوير في لوس أنجليس الهوليوودية، خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، بنسبة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض العدد بنسبة 8% مقارنةً بالربع السابق، وتراجع بنحو 36% بالمقارنة مع متوسط ​​السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مكتب التراخيص "فيلم إل إيه". ولم ينجح المزيد من الإعفاء الضريبية في ولاية كاليفورنيا في الحد من هذا الركود.

وارتفع تصوير الأعمال التلفزيونية، التي تمثل عادةً المحرك الأكبر للإنتاج في لوس أنجيلس، بنسبة 34% تقريباً مقارنةً بالربع السابق، مسجلةً 1607 أيام تصوير. ومع ذلك، لا تزال هذه الفئة منخفضة بنسبة 28% تقريباً، ويعود جزء كبير من هذا الانخفاض إلى تراجع برامج تلفزيون الواقع، غير المؤهلة للحصول على الدعم.

وفي جانب إيجابي محتمل، ورغم تباطؤ نشاط التصوير في لوس أنجليس، لا تزال ولاية كاليفورنيا تشهد ارتفاعاً طفيفاً في الإنفاق الإجمالي. فقد بلغ الإنفاق على الإنتاج في الولاية 1.33 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد مواقع التصوير في الولاية بنسبة 11%، وفقاً لتقرير "برود برو" المتخصص في تتبع صناعة السينما والتلفزيون، الصادر في 15 يوليو/تموز.

أزمات متلاحقة

تلاحقت أزمات لوس أنجليس التي أضرّت بالتصوير. ففي عام 2023، تراجع إنتاج الأفلام في المنطقة تزامناً مع الإضرابات التي شهدتها هوليوود. حينها، شهد تصوير الأعمال التلفزيونية، التي تُمثّل المحرك الرئيسي للتصوير في المنطقة، أكبر انخفاض. وخلال جائحة كوفيد-19، انخفض التصوير في منطقة لوس أنجليس الكبرى إلى أكثر من النصف مقارنةً مع السنة السابقة. وحتى العالم الماضي، رصدت "فيلم إل إيه" انخفاضاً في الإنتاج في مواقع التصوير في المنطقة بنسبة 13.2% خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025، بالمقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق.

يأتي هذا التراجع في الوقت نفسه الذي تشهد فيه أفلام هوليوود انتعاشة في شباك التذاكر خلال سنة صدرت فيها أعمال ضخمة حققت أرباحاً كبيرة. حققت أفلام عدة المليار دولار من الأرباح في شباك التذاكر، منها فيلما الأنميشن Toy Story 5 وThe Super Mario Galaxy Movie، وكذلك فيلم السيرة الذاتية Michael. إضافة إلى صدور أعمال انتظهرها الجمهور بشغف مثل The Devil Wears Prada 2 وThe Odyssey، وكذلك أعمال أحبها الجمهور مثل فيلم الخيال العلمي Project Hail Mary وObsession.

في بيان لها، قالت عمدة لوس أنجليس، كارين باس، إنها "تُضاعف جهودها" لتعزيز برنامج الدعم من خلال "السعي للحصول على إعفاء ضريبي غير محدود". كما ترغب في إجراء تغييرات أخرى، مثل توسيع فئات الإنتاج المؤهلة لتشمل برامج تلفزيون الواقع التنافسية، والسماح باحتساب تكاليف الإنتاج الرئيسية ضمن الحوافز. أضافت: "سنواصل تبسيط الإجراءات وخفض رسوم التراخيص على المستوى المحلي، لأن هذه الصناعة أساسية لتاريخ لوس أنجليس وثقافتها وقوتها الاقتصادية".

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لوس أنجليس تفقد جاذبيتها

لكن تقول صحيفة نيويورك بوست إنه "من الواضح أن الإعفاءات الضريبية غير كافية. ويمكن لمدن وولايات أخرى تقديم حوافز مماثلة". وترى أنه لوس أنجليس "تحتاج إلى توفير بيئة تصوير أفضل نوعياً". وتضيف أن "مناخ الأعمال سيء للغاية. التشرد والجريمة واللوائح التنظيمية، وهي نفس الآفات التي تعاني منها جميع القطاعات الأخرى في لوس أنجليس، تهدد صناعة السينما أيضاً".

ولطالما كانت لوس أنجليس عاصمة الترفيه العالمية على مدى مائة عام، ولا تزال تتمتع بتركيز لا مثيل له من المواهب والبنية التحتية. ولكن في عصر العولمة، ومع سهولة السفر والتواصل الدوليين، بدأت المدينة تفقد ميزتها التنافسية. هذا وتعاني المدينة من ارتفاع تكلفة العمالة، فيما طوّرت ولايات ودول أخرى قواعد طواقمها الخاصة، وأصبحت أكثر حرصاً على تلبية احتياجات المنتجين، وتقدم حوافز أكثر سخاءً. كما يواجه المنتجون ضغطاً من الجمهور لتقديم تجارب أكثر إبهاراً باستمرار، وغالباً ما يعني ذلك اللجوء إلى الإنتاج في الخارج من أجل التكلفة.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "فيلم إل إيه"، دينيس غوتشز، في بيان لها، أن "أعمالاً حديثة مرشحة لجائزة إيمي، مثل مسلسل Hacks، إلى جانب مسلسل The Pitt الحائز على إعفاء ضريبي من كاليفورنيا للأفلام والتلفزيون، قد أظهرت المساهمات الاقتصادية والإبداعية القوية التي يمكن أن تُقدمها هذه الأنواع من البرامج للمنطقة. ولأن إنتاج المسلسلات يدعم وظائف في هذا القطاع أكثر من أي فئة إنتاجية أخرى، فإن المساعدة في جذب هذا النوع من الإنتاجات تُعد خطوةً مهمةً نحو إعادة التصوير إلى المنطقة، واستعادة الوظائف، وتعزيز اقتصاد الإنتاج المحلي لدينا".