- حصل حسين فهمي على جائزة "شخصية العام السينمائية العربية" من مركز السينما العربية، تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته في دعم السينما عربياً ودولياً، بالتزامن مع مشاركته في مهرجان كان السينمائي. - أعرب فهمي عن سعادته بالجائزة، مؤكداً على دور السينما كقوة ناعمة في بناء الوعي وتعزيز الحوار بين الشعوب، ومثمناً جهود مركز السينما العربية في دعم الإبداع العربي. - يُسلّم فهمي الجائزة في حفل جوائز النقاد للأفلام العربية في 16 مايو، بحضور نجوم وصنّاع السينما العالميين، ويعكس اختياره للجائزة دوره في دعم المواهب وترميم كلاسيكيات السينما.

أعلن مركز السينما العربية منح الممثل حسين فهمي؛ رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة "شخصية العام السينمائية العربية" في دورتها السابعة، تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته المستمرة في دعم صناعة السينما عربياً ودولياً، وذلك بالتزامن مع مشاركته في فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وفي منشور عبر "إنستغرام"، أعرب فهمي عن سعادته بهذا التكريم، معتبراً أنه يمثل تقديراً لمسيرة طويلة من العمل في خدمة السينما المصرية والعربية، مؤكداً أن السينما ليست مجرد صناعة، بل "قوة ناعمة" قادرة على بناء الوعي وتعزيز الحوار بين الشعوب. وأضاف أنه سعى على مدار سنواته إلى دعم المواهب الجديدة، والحفاظ على التراث السينمائي، وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية. كما ثمّن جهود مركز السينما العربية في دعم الإبداع العربي وتقديمه عالمياً بصورة تليق بتاريخ السينما في المنطقة، مهدياً الجائزة إلى كل من آمن بدور الفن في صناعة الوعي والجمال، وموجهاً الشكر لكل من شاركه رحلته الفنية.

ومن المقرر أن يتسلّم فهمي الجائزة خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية، الذي يُقام في 16 مايو/ أيار على هامش مهرجان كان، بحضور عدد من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويُعدّ حسين فهمي من أبرز نجوم السينما المصرية، إذ قدّم خلال مسيرته عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي حققت حضوراً جماهيرياً واسعاً، إلى جانب أدواره الثقافية والإدارية في دعم الصناعة. ويعكس اختياره لهذه الجائزة أيضاً دوره منذ عودته إلى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2022، حيث أطلق عدداً من المبادرات لدعم المواهب، والعمل على ترميم كلاسيكيات السينما، واستعادة حضور الجناح المصري في سوق الأفلام ضمن مهرجان كان، إضافةً إلى توسيع أنشطة "أيام القاهرة لصناعة السينما".