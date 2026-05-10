تطبيقات تتبع مخالطي "هانتا" بلا جدوى

- توفي ثلاثة ركاب وأصيب ثمانية آخرون بفيروس هانتا على سفينة سياحية، مما أعاد للأذهان ذكريات جائحة كوفيد-19، لكن الخبراء يؤكدون أن خطر تفشي الفيروس محدود جداً ولن تكون تطبيقات رصد المخالطين ذات فائدة. - فيروس هانتا ينتقل عبر القوارض ويمكن أن يسبب متلازمة قلبية رئوية خطيرة، لكن خطره على العامة محدود، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. - تطبيقات تتبع المخالطين لم تكن فعالة في الحد من انتشار كوفيد-19، ولن تكون مجدية مع فيروس هانتا بسبب قلة الحالات وصعوبة تتبع المخالطين بدقة.

بينما توفي ثلاثة ركاب سفينة سياحية في المحيط الأطلسي بفيروس هانتا وأصيب ثمانية آخرون بالعدوى، وتأكّدت ست حالات وحالتان محتملتان، تذكّر العالم أجواء جائحة كوفيد-19 وقيودها، وتذكر كذلك تطبيقه لرصد المخالطين، لكن الخبراء يرون أن هذا التطبيق لن يكون ذا فائدة.

هانتا هو مجموعة من الفيروسات تحملها القوارض ويمكنها أن تُسبِّب المرض للبشر. وعادة ما يُصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق ملامسة القوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها. وقد تُسبِّب العدوى بهانتا طيفاً من الاعتلالات، بما في ذلك المرض والوفاة. وفي الأميركيتين، يمكن لهذه الفيروسات أن تسبب متلازمة فيروس هانتا القلبية الرئوية، وهي اعتلال تنفسي شديد يصل فيه معدّل الوفاة إلى 50%.

خطر هانتا محدود

مع ذلك، يطمئن الخبراء إلى أن الفيروس لا يزال غير ذي خطر شديد، ولن يكون لتطبيقات رصد المخالطين أي أهمية حالياً. طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أن خطر تفشي فيروس هانتا في العالم "محدود جداً". وصرّح متحدّث باسم المنظمة، الجمعة، أنه "فيروس خطير، لكن للشخص المصاب به وحسب. أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدوداً جداً". وأوضح للصحافيين أنه "إذا كنتم هنا في قاعة الصحافة وسعل شخص في المقدمة، فلن تكون الصفوف الأولى في خطر. المخالطة الوثيقة تعني عملياً أن يكون الشخصان وجهاً لوجه"، مضيفاً: "هذا ليس كوفيد جديداً".

خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، ظهرت تطبيقات حول العالم تتتبع المخالطين، في محاولة لرصد المصابين والسيطرة على الجائحة، وهي تطبيقات كانت تعمل بتقنية بلوتوث من صنع محلي أو تلك التي وفّرتها شركتا آبل وغوغل لأجهزة iOS وأندرويد. لكن لم تُسهم هذه التطبيقات في الحد من انتشار الجائحة، ويقول الخبراء إنها لن تُجدي نفعاً مع فيروس هانتا.

تطبيقات بلا جدوى

نقلت مجلة وايرد عن عالِمة الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز، إميلي جورلي، أنه "لا جدوى من استخدام التطبيقات في حالة تفشي فيروس هانتا هذا". عدد الحالات قليل، ومن المهم تتبع جميع المخالطين بدقة لوقف انتقال العدوى. في حالات العدوى المحدودة كهذه، يتعين على المسؤولين البدء من المصدر (الشخص المصاب)، ثم تتبع كل شخص على حدة، للتأكد من الأماكن التي زارها ومن خالطهم. البيانات التي تجمعها التطبيقات من مجموعة واسعة من الأجهزة لن تكون دقيقة بما يكفي لتحديد مسار الفيروس.

كذلك، تلعب ثقة المواطن دوراً مهماً في فاعلية تطبيقات التتبع. خلال جائحة كوفيد-19، كان تتبع المخالطين عبر التطبيقات أكثر فعالية في الدول الأوروبية التي أُديرت فيها الإجراءات بعناية، ولكنه لم يُسهم في الحد من انتشار الفيروس في الولايات المتحدة. وخلال كورونا كتبت المحاضِرة في علوم الكمبيوتر في جامعة كيلي، أليسون غاردنر، على موقع كونفيرسيشن أنه يبدو أنّ "هناك نقصاً في ثقة الجمهور بهذه التكنولوجيا واستخدامها للبيانات الشخصية".