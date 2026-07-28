برلمان ميانمار يجيز حكم الإعدام لمشغلي مراكز الاحتيال الإلكتروني

- أقر البرلمان المدعوم من الجيش في ميانمار قانونًا يجيز عقوبة الإعدام لمن يمارسون العنف والإكراه في مراكز الاحتيال الإلكتروني، مع عقوبات تصل إلى السجن المؤبد لمن يديرون هذه المراكز أو يستخدمون العملات المشفرة في الاحتيال. - ازدهرت مراكز الاحتيال الإلكتروني في ميانمار، مستهدفة مستخدمي الإنترنت عالميًا، حيث تعرض أجانب للاتجار بالبشر والتعذيب في هذه المراكز، مما يعكس اقتصادًا احتياليًا مزدهرًا في جنوب شرق آسيا. - يُعتبر قانون مكافحة الاحتيال أول تشريع للنظام الجديد بقيادة مين أونغ هلاينغ، الذي قاد انقلابًا عسكريًا في 2021، وسط انتقادات دولية للانتخابات التي عززت سيطرة المؤسسة العسكرية.

أقر البرلمان المدعوم من الجيش في ميانمار، الثلاثاء، قانوناً يجيز الحكم بالإعدام على من يحتجزون أشخاصاً أو يمارسون العنف والإكراه لإجبارهم على العمل في مراكز الاحتيال الإلكتروني، بحسب رئيس البرلمان.

وجرى إقرار "قانون مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت" بعدما وافق النواب على تعديلات أُدخلت على مشروع القانون خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عُقدت صباح الثلاثاء في العاصمة نايبيداو، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان أونغ لين دوي في بث تلفزيوني مباشر.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت قبل إقراره؟ كيف أثرت الحرب الأهلية في ميانمار على ازدهار مراكز الاحتيال الإلكتروني؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكد النائب آي تشان، عضو مجلس النواب، لوكالة فرانس برس، أن عقوبة الإعدام بقيت ضمن الصيغة النهائية للقانون. وقال: "لم تطرأ تغييرات جوهرية كثيرة على مشروع القانون بعد المناقشات بين مجلسي البرلمان، وبقيت أبرز بنوده كما هي".

وكان مشروع القانون، الذي نُشر في مايو/ أيار الماضي، ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين عشر سنوات والسجن المؤبد، إضافة إلى الإعدام، بحق من يرتكبون "العنف أو التعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني أو المعاملة القاسية بحق شخص آخر بهدف إجباره على ارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت". وينص القانون أيضاً على أنه إذا أدى ارتكاب هذه الجرائم إلى وفاة الضحية، "تُفرض عقوبة الإعدام". كما يتضمن عقوبة تصل إلى السجن المؤبد بحق من يديرون مراكز للاحتيال الإلكتروني، أو يرتكبون عمليات احتيال باستخدام العملات الرقمية (العملات المشفرة).

وازدهرت مراكز الاحتيال الإلكتروني في ميانمار التي مزقتها الحرب، وأصبحت جزءاً من اقتصاد احتيالي مزدهر في جنوب شرق آسيا، يستهدف مستخدمي الإنترنت حول العالم عبر عمليات احتيال عاطفي وأخرى مرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة.

ويستقطب هذا النشاط غير المشروع، الذي تُقدر قيمته بمليارات الدولارات، أعداداً من العاملين طوعاً، إلا أن أجانب أُعيدوا إلى بلدانهم أفادوا بأنهم تعرضوا للاتجار بالبشر ونُقلوا قسراً إلى مواقع في ميانمار، حيث تعرضوا للتعذيب على أيدي مشغلي مراكز الاحتيال.

تكنولوجيا خسائر ضحايا الاحتيال الإلكتروني في آسيا تبلغ 114 مليار دولار

ويعد قانون مكافحة الاحتيال أول تشريع يقره النظام الجديد في ميانمار، الذي يقوده رئيس المجلس العسكري السابق مين أونغ هلاينغ. وكان هلاينغ قد قاد انقلاباً عسكرياً عام 2021 أطاح الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي، وأشعل الحرب الأهلية المستمرة في البلاد. وفي إبريل/ نيسان الماضي، تولى هلاينغ منصب الرئيس المدني بعد انتخابات خضعت لقيود واسعة، استُبعدت منها سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمحتجزة حالياً، وكذلك حزبها.

ويصف كثير من المحللين البرلمان المدعوم من الجيش بأنه هيئة تصادق على قرارات السلطة التنفيذية، بعدما حصد المرشحون المؤيدون للمؤسسة العسكرية غالبية المقاعد في انتخابات تعرضت لانتقادات واسعة من دول غربية ومنظمات معنية بالديمقراطية، التي اعتبرتها محاولة لتلميع صورة المجلس العسكري.

وأدت الحرب الأهلية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في ميانمار، ما وفر بيئة مواتية لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود لإنشاء مجمعات محصنة تدير منها عمليات احتيال إلكتروني، وفقاً لمراقبين.