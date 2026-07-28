- بدأت محاكمة بين "ميتا" وولاية تينيسي، حيث تتهم الولاية الشركة بتجاهل أبحاث حول تأثير منصاتها على المراهقين، مع التركيز على تعظيم الأرباح من المستخدمين صغار السن. - دافع محامو "ميتا" بأن الشركة كانت شفافة بشأن المخاطر المحتملة وتعمل على معالجة المشكلات. تُعد دعوى تينيسي واحدة من 42 دعوى رفعتها ولايات أميركية ضد "ميتا". - تسعى الدعوى في تينيسي إلى فرض غرامات مالية على "ميتا" وإلزام "إنستغرام" بإجراء تعديلات لتحسين الصحة النفسية للمراهقين، مع محاكمات أخرى تتعلق بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأت، الاثنين، أولى جلسات المحاكمة المرتقبة بين شركة "ميتا" المالكة لمنصتي "إنستغرام" و"فيسبوك"، وولاية تينيسي الأميركية، إذ اتهم محامو الولاية الشركة بتجاهل أبحاث داخلية حول تأثير منصاتها في المراهقين، مع إعطاء الأولوية لتعظيم الأرباح من المستخدمين صغار السن.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التعديلات المحددة التي تطالب بها ولاية تينيسي على منصة إنستغرام؟ كيف ردت "ميتا" على الادعاءات المتعلقة بتجاهلها للأبحاث الداخلية حول تأثير منصاتها على المراهقين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وخلال المرافعات الافتتاحية للمحاكمة، التي يُتوقع أن تستمر سبعة أسابيع أمام محكمة في مدينة ناشفيل، أوضح محامو الولاية أن باحثين داخل "ميتا" حذروا مراراً من الاستخدام القهري لمنصة "إنستغرام" بين المراهقين، وما يرتبط به من اضطرابات في الأكل، والاكتئاب، وإيذاء النفس.

وأضافوا أن الشركة، رغم هذه التحذيرات، لم تُلغِ خصائص مثل التشغيل التلقائي للمحتوى، والإشعارات، والتمرير اللانهائي (Infinite Scroll)، وهي مزايا رأى الادعاء أنها صُممت لإبقاء المراهقين على المنصة لأطول فترة ممكنة، بما يزيد من عدد الإعلانات التي يشاهدونها.

في المقابل، أكد محامي "ميتا" أن الشركة كانت شفافة بشأن المخاطر التي قد يواجهها المراهقون على "إنستغرام"، وكذلك بشأن حجم المحتوى الضار الذي ترصده على المنصة، مشيراً إلى أنها تعمل باستمرار على اكتشاف المشكلات ومعالجتها.

وتعد دعوى تينيسي واحدة من 42 دعوى رفعتها ولايات أميركية ضد "ميتا". وتأتي بعد خسارة قانونية مُنيت بها الشركة في ولاية نيومكسيكو خلال مارس/ آذار الماضي، حين خلصت هيئة محلفين إلى مسؤوليتها عن الإضرار بالأطفال، وألزمتها بدفع 375 مليون دولار كغرامات مدنية.

كما تواجه "ميتا"، إلى جانب شركات تواصل اجتماعي أخرى، آلاف الدعاوى القضائية التي رفعتها عائلات، ومناطق تعليمية، ومدعون عامون في ولايات مختلفة، تتعلق بالإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الأطفال والمراهقين.

وتطالب الدعوى، التي رفعها مكتب المدعي العام في تينيسي جوناثان سكرميتي، بفرض غرامات مالية على "ميتا"، وإصدار أمر قضائي يُلزم "إنستغرام" بإجراء تعديلات على المنصة لمعالجة الجوانب التي ترى الولاية أنها تضر بالصحة النفسية للمراهقين. وفي حال خلصت هيئة المحلفين إلى مسؤولية "ميتا"، ستنتقل المحاكمة إلى مرحلة ثانية يحدد فيها القاضي قيمة التعويضات والعقوبات المالية.

وخلال المرافعات، أشار محامي الولاية توم كارتميل إلى أن "إنستغرام" يحفز إفراز الدوبامين في الدماغ، بما يعزز سلوكيات الإدمان، وهو تأثير يكون أشد على أدمغة الأطفال والمراهقين، كما عرض أمام هيئة المحلفين وثيقة داخلية تعود إلى عام 2017، كتب فيها مديرو منتجات في "ميتا" أن خصائص مثل الإشعارات والتمرير اللانهائي "تتعارض بطبيعتها مع الرفاه النفسي"، وأوصوا بضرورة تحذير الجمهور من آثارها، وشدد كارتميل على أن "هذا التحذير لم يصدر أبداً".

من جهته، رد محامي "ميتا" كيفن هاف بأن مثل هذه الوثائق تثبت أن الشركة تبحث بنفسها عن المشكلات داخل منصاتها من أجل تحسينها، مشيراً إلى أنها طورت أدوات للحد من الاستخدام المفرط لـ"إنستغرام"، كما تعمل على تمكين الآباء والمعلمين من المساهمة في حماية المراهقين. وأضاف: "نعتقد أن الأدلة ستثبت أن ميتا تقوم بدورها، وتمكن الآخرين من القيام بدورهم أيضاً، لأن حماية المراهقين على الإنترنت مسؤولية مشتركة".

ومن المقرر أن تبدأ الشهر المقبل في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أول محاكمة اتحادية تتعلق بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الأطفال، وتشمل شركات "ميتا" و"يوتيوب" و"تيك توك" و"سناب"، وذلك في دعوى رفعها المدعون العامون في 29 ولاية أميركية.