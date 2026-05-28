قضت محكمة أميركية، الأربعاء، بسجن رجل لمدة 10 أعوام بعد اعترافه بالمشاركة في مخطط لاغتيال الصحافية الإيرانية الأميركية مسيح علي نجاد المعروفة بمعارضتها للحكومة في طهران. وأُلقي القبض على جوناثان لودهولت، البالغ 37 عاماً، في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024، حيث اعترف بتهم غسل الأموال والمطاردة في إطار المخطط الذي استهدف الصحافية البالغة 49 عاماً. ووُجهت إليه وإلى رجل آخر هو كارلايل ريفيرا، تهمة قبول مبلغ 100 ألف دولار لقتل علي نجاد المقيمة في الولايات المتحدة.

وكان القضاء الأميركي قد حكم على ريفيرا بالسجن 15 عاماً في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد إقراره بذنبه في تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل مقابل أجر. ووجهت وزارة العدل الأميركية الاتهام إلى الحكومة الإيرانية بالوقوف خلف خطة اغتيال مسيح علي نجاد. وقال مساعد وزير العدل للأمن القومي، جون آيزنبرغ: "حاولت طهران اغتيال صحافية أميركية في الولايات المتحدة لمجرد أنها كشفت بعضاً من انتهاكات النظام العديدة".

ولا يزال هناك متهم آخر طليق لم يخضع للتحقيق، وهو فرهاد شاكري الأفغاني المقيم في إيران والمتهم بتجنيد الرجلين الآخرين لصالح الحرس الثوري الإيراني. وتعتبر مسيح علي نجاد التي غادرت إيران في عام 2009 من أبرز المعارضين للسلطات الإيرانية، وقد سعت لسنوات لإلغاء الحجاب الإلزامي في البلاد تحت شعار "حريتي الخفية". وكانت الصحافية التي تملك 9 ملايين متابع على "إنستغرام" قد تعرضت لمحاولة اغتيال أحبطت في اللحظات الأخيرة صيف العام 2022.

(فرانس برس)