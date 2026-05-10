الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل البرمجة وخدمة العملاء في Airbnb

خصصت شركة "إير بي إن بي" (Airbnb)، منصة تأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت، جزءاً كبيراً من مؤتمر إعلان أرباح الربع الأول من العام الحالي للحديث عن توسيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات البرمجة ودعم العملاء والبحث.

وأوضحت الشركة أن نحو 60% من الشيفرات البرمجية التي طورها مهندسوها خلال الربع الأول كُتبت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتماشى مع توجهات شركات تكنولوجية أخرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"سبوتيفاي"، التي أشارت بدورها إلى دور هذه التقنيات في تسريع عمليات التطوير.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، برايان تشيسكي، إلى أن Airbnb تجد الذكاء الاصطناعي مفيداً بشكل خاص في تطوير أدوات موجهة لشركائها عبر واجهة برمجة التطبيقات "إيه.بي.آي" (API)، الذين يديرون عقاراتهم باستخدام برامج مختلفة. وأوضح أن "شركاء واجهة برمجة التطبيقات يسعون لتحسين أدائهم باعتبارهم مضيفين، ويحتاجون إلى أدوات أكثر كفاءة. ويوفّر الذكاء الاصطناعي قدرة كبيرة على التطوير، فبدلاً من الاعتماد على فريق من 20 مهندساً، يمكن لمهندس واحد تشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي لإنجاز جزء كبير من العمل تحت إشرافه"، مضيفاً أن هذه الأدوات تتيح للشركة تطوير مزيد من البرمجيات بسرعة أكبر، خصوصاً في المجالات التي كانت تعاني نقصاً في الموارد.

تكنولوجيا 8 نصائح لتجنب الاحتيال عبر تطبيق Airbnb

وذكر موقع تك كرانش أن Airbnb وسّعت خلال العام الماضي استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة دعم العملاء، حيث بات النظام الآلي المدعوم بهذه التقنيات يعالج نحو 40% من المشكلات دون تدخل بشري، مقارنةً بـ33% في وقت سابق من العام. كذلك تجري الشركة تجارب على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين وظيفة البحث على منصتها.

في المقابل، أقر تشيسكي بصعوبة توظيف هذه الأدوات بشكل كامل في قطاعي السفر والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى وجود نقاط ضعف في واجهة مستخدم تطبيقات الدردشة الآلية.

(أسوشييتد برس)