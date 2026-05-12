الأردن يحظر النشر في قضية "إبستين عمّان"

- أصدرت هيئة الإعلام في الأردن قراراً بحظر النشر في قضية "إبستين عمّان"، محذرةً من نشر أي معلومات أو صور تتعلق بالقضية لتجنب التأثير السلبي على التحقيقات. - أثارت القضية غضباً واسعاً في الأردن بعد اعتداء مواطن يدّعي أنه طبيب تجميل على ثلاثة قصّر جنسياً في منزله، وتم القبض عليه وإحالته إلى القضاء بتهمة "هتك العرض". - الطبيب المتهم برز في السنوات الأخيرة في مجالي الإعلام والتجميل، حيث كان يقدم محتوى عن الموضة والعناية بالبشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عمّمت هيئة الإعلام في الأردن، الثلاثاء، كتاباً صادراً عن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى يتضمّن قراراً بحظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً باسم "إبستين عمّان"، في الصحف والمواقع الإلكترونية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكّدت الهيئة في تعميمها ضرورة الالتزام بعدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلّق بالقضية أو بمجريات التحقيق فيها، لما يحمله ذلك من أثر سلبي على التحقيق، محذرةً من أن المخالفين سيعرّضون أنفسهم للملاحقة القانونية.

وضجّ الأردن خلال الأيام الماضية بقضية اعتداء مواطن، يقدّم نفسه بوصفه طبيب تجميل، على ثلاثة قصّر جنسياً في منزله بالعاصمة عمّان، وهو الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في البلاد.

وأصدرت مديرية الأمن العام في الأردن، الأحد، بياناً أعلنت فيه أنّها ألقت القبض على المشتبه به في القضية المذكورة، من دون ذكر اسمه، وأفادت بأنّ بلاغاً ورد إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث حول تعرّض ثلاثة قصّر لاعتداءات جنسية في داخل منزل أحد الأشخاص في العاصمة.

وأضافت المديرية أنّ الأجهزة المختصة تمكّنت من تحديد هوية القصّر واستدعائهم، فيما تقدّم ذووهم بشكاوى رسمية، ليُلقى القبض لاحقاً على المشتبه به ويُحال إلى مدّعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي قرّر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة "هتك العرض"، مع استمرار التحقيقات واستكمال جمع البينات والأدلة الفنية.

ويُعتبر الطبيب، المعني بالقضية المتداولة تحت اسم "إبستين عمّان"، من الأسماء التي برزت خلال السنوات الأخيرة في مجالَي الإعلام والتجميل، إذ جمع بين الحضور الإعلامي والعمل المهني في قطاع العناية والجمال. كما شارك في تقديم محتوى مرتبط بالموضة وأسلوب الحياة، إلى جانب ظهوره عبر منصّات رقمية ووسائل تواصل اجتماعي تناول من خلالها موضوعات تتعلق بالعناية بالبشرة والمكياج وتقنيات التجميل الحديثة.