استقالتان من مجلس إدارة تلفزيون لبنان وسط امتعاض من آلية العمل

- شهد تلفزيون لبنان استقالتين من مجلس إدارته، مما أثار الامتعاض بسبب عدم تحقيق الأهداف التطويرية المرجوة، رغم إشادة الصحافي محمد نمر بجهود العاملين. - تحت قيادة إليسار ندّاف، تم تنفيذ خطوات تطويرية مثل تجهيز استديوهات جديدة ورقمنة الأرشيف، لكن هناك انقسام حول الحاجة لتغييرات إضافية بسبب التحديات المالية والإدارية. - أكدت ندّاف على استمرار الجهود لإعادة بناء التلفزيون، مع إنجازات مثل تحديث المعدات وإطلاق برامج جديدة، لتعزيز دوره كمصدر أساسي للإعلام اللبناني.

استقال عضوان من مجلس إدارة تلفزيون لبنان خلال أقلّ من أسبوع من دون الإعلان عن الأسباب التي دفعتهما إلى هذه الخطوة، وذلك في وقتٍ علم فيه "العربي الجديد" بوجود حالة امتعاض من المسار المُتّبع، الذي لا ينسجم مع التطلعات والأهداف التطويرية التي وُضِعت.

وأفادت معلومات عن تقديم المنتجة جنان ملّاط استقالتها من مجلس إدارة تلفزيون لبنان، الأسبوع الماضي، من دون أن تُعلن عن ذلك رسمياً، في حين أعلن الصحافي ورئيس تحرير موقع لبنان الكبير محمد نمر، الثلاثاء، تقديم استقالته من المجلس، من دون إشارته إلى الأسباب التي دفعته لذلك، وقد فضّل عدم التعليق على الموضوع.

وكتب نمر عبر حسابه على منصّة إكس: "يبقى تلفزيون لبنان مؤسسة وطنية عريقة، تجاوزت الأشخاص وستبقى بعدهم، بفضل موظفيها والعاملين فيها الذين حافظوا على استمراريتها في أصعب الظروف"، متوجّهاً إليهم "جميعاً بالشكر والتقدير"، متمنياً "للتلفزيون وللقائمين عليه كل التوفيق في مواصلة أداء رسالته الوطنية".

وكان نمّر قد علّق، الخميس الماضي، على خبر استقالة ملّاط، معتبراً أنها "خسارة حقيقية، وقد كانت قيمة مضافة بما تمتلكه من خبرة ورؤية وحرص على المصلحة العامة"، مشدداً على أن "العمل في هذا الموقع مسؤولية وطنية كبيرة وليس بالمهمة السهلة، وكانت جنان من الذين أدّوها بإخلاص وكفاءة ومسؤولية".

وجاءت الاستقالتان بالتزامن مع مرور سنة على تعيين مجلس إدارة جديد للتلفزيون، برئاسة إليسار ندّاف، التي تسلّمت مهامها رسمياً في أغسطس/ آب 2025، وذلك في إطار التحوّل الإداري الذي أنهى شغوراً أصيلاً في المجلس استمرّ منذ عام 1999. وعلم "العربي الجديد" أنّ هناك حالة من الامتعاض داخل تلفزيون لبنان من المسار المتّبع الذي لن يوصل إلى أي مكان في حال استمرّ على حاله، بحسب المنتقدين، حيث أنّ المطلوب تأمين خبرات وإمكانات من أجل ترجمة الأفكار إلى خطوات تنفيذية من شأنها أن تُحدث النقلة النوعية المنتظرة على صعيد الشاشة الرسمية.

واعتبر العديد من العاملين في التلفزيون أنّه بعد مرور قرابة عامٍ على تعيين مجلس إدارة جديد لم تترجم الوعود بشكل جدي، ولم تحقّق أي إنجازات ملموسة، بغض النظر عن العناوين التي تُرفَع، ويرون أن الاستمرار بالنهج نفسه، تقنياً ومالياً وإدارياً، قد يدفع إلى استقالات جديدة في المرحلة المقبلة.

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن هناك انقساماً في الآراء داخل التلفزيون، بين من يدعو إلى إجراء تغييرات على أكثر من مستوى من أجل نهضة الشاشة وتطويرها، لتشمل حتى بعض الموظفين القدامى، مع ضرورة الاستعانة بخبراتٍ شابة، وبين من يعتبر أن هؤلاء الموظفين عملوا لسنوات طويلة وبذلوا جهوداً كبرى لإبقاء الشاشة موجودة، رغم كلّ الظروف المادية الصعبة وشحّ الإمكانات وكثرة التحديات التي لم تمنعهم من مواصلة عملهم وتفانيهم، عدا عن أنّ "التغيير المنتظر لا يحصل دفعة واحدة، ولو مرّت سنة على تعيين المجلس، فالمشاكل كثيرة ومتراكمة، والإمكانات المالية محدودة".

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ندّاف: "مستمرون في إعادة البناء"

وفي اتصال مع "العربي الجديد"، قالت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان إليسار ندّاف إن "الانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام ليس سهلاً، إذ إن المؤسسات العامة فيها الكثير من التعقيدات الإدارية والاقتصادية"، وأكدت "استمرارها بهذه المهمة التي هي قضية وطنية تستحق التضحية والمجهود.. لقد أنجزنا الكثير خلال هذه السنة والتغيير أصبح واضحاً بشهادة الجميع".

وشكرت ندّاف ملّاط ونمر على جهودهما، وشدّدت على الاستمرار "في ورشة إعادة بناء هذه المؤسسة الوطنية العريقة"، كما نفت وجود خشية من استقالات جديدة، مشيرةً إلى أنها تتوقع "المزيد من الجهود والتضحيات والتنازلات، لأن تلفزيون لبنان يستحق هذا الأمر".

ومع مرور سنة على تعيين مجلس الإدارة الجديد، عرضت ندّاف أبرز الخطوات والإنجازات التي تحقّقت، من بينها إحياء مبنى الحازمية وتجهيز استديوهات جديدة وحديثة لبرامج "مع وليد عبود" و"ألبوم الأصالة" و"رمضان بيروت"، وتحديث الاستديوهات في مبنى تلة الخياط، وتأمين استديو جديد للأخبار بهبة مقدّمة من السفارة الصينية، وهبة أخرى لتحديث استديو البرنامج الصحافي.

كذلك، ذكّرت نداف برقمنة أرشيف تلفزيون لبنان وحفظه وترميمه، وتعزيز مكانته باعتباره جزءاً أساسياً من الذاكرة الوطنية والإعلامية، وصولاً إلى العمل على ترشيحه لـ"سجل ذاكرة العالم" التابع لليونسكو، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى الإخباري باللغة الفرنسية، من خلال توقيع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF)، بما يساهم في توسيع حضور تلفزيون لبنان وانتشاره ضمن الفضاء الإعلامي الفرانكوفوني.

تغييرات في تلفزيون لبنان

وشمل مسار التطوير مجموعة من الشراكات والاتفاقيات الهادفة إلى تطوير قدرات المؤسسة التقنية والبشرية، أبرزها: التعاون مع الشركة الوطنية لتطوير الإعلام لتحديث المعدات والتجهيزات التقنية، والانتقال ببث تلفزيون لبنان إلى نظام HD، بما يواكب التطور التكنولوجي في قطاع الإعلام والبث التلفزيوني، إضافةً إلى العمل على إطلاق هوية بصرية جديدة للتلفزيون بالتعاون مع "فرانس ميديا موند"، ليعكس صورة المؤسسة المتجددة ويواكب المرحلة المقبلة، على أن يبصر المشروع النور في سبتمبر/أيلول المقبل.

وعلى الصعيد الإداري، أشارت ندّاف إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمتابعة الملفات الوظيفية والاجتماعية للعاملين والمتقاعدين وتحسين الظروف المرتبطة بالنقل والحقوق الوظيفية، وأبرزها إقرار الحد الأدنى للأجور الذي حُرم العاملون من مفاعيله منذ صدوره، ومعالجة ملف المتقاعدين، وتخفيض قيمة بعض الاشتراكات إلى النصف نتيجة المفاوضات.

أما ورشة النهوض بالمحتوى البرامجي، فشملت إطلاق برنامج "حوارات السراي" من السراي الحكومي، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وبرنامج "رمضان بيروت"، الذي استقطب نسبة مرتفعة من المشاهدة، إلى جانب التحضير لبرامج جديدة تستهدف الشباب والمغتربين، وتهتم بالثقافة والفنون وتواكب تطلعات الجمهور، ومنها "أنا لبنان" و"من هالأرض" و"هوا الشباب" وغيرها.

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وأكّدت ندّاف أن "تلفزيون لبنان يواصل حضوره في مختلف الاستحقاقات والأحداث الوطنية من خلال تغطية شاملة ومهنية، وفي مقدّمها الزيارات الرسمية والاستثنائية، ولا سيما زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، واضعاً إنتاجه وتغطيته بتصرّف مختلف المحطات التلفزيونية، بما يعزز دوره مصدراً أساسياً للصورة الوطنية ويكرّس موقعه منصةً جامعة للإعلام اللبناني". كما قدّم التلفزيون حلقة خاصة استضافت رئيس الجمهورية جوزاف عون

، وبُثّت عبر جميع المحطات التلفزيونية اللبنانية.

وشدّدت ندّاف على أن هذه الخطوات ليست مشاريع منفصلة، بل جزء من رؤية متكاملة لإعادة تطوير تلفزيون لبنان، والحفاظ على دوره مرآةً للبنان وذاكرته، ومؤسسةً إعلامية وطنية قادرة على مواكبة المستقبل.