- تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان وسوريا من خلال تشكيل سبع لجان فنية مشتركة، بهدف تحسين آليات التصدير والاستيراد وتسهيل حركة العبور عبر الحدود، مما يعزز فرص الاستثمار الزراعي بين البلدين. - زيارة وفد لبناني برئاسة وزير الزراعة نزار هاني إلى دمشق لتعزيز التعاون الزراعي، حيث شاركوا في معرض "أغريتيك سيريا" واطلعوا على أحدث التقنيات الزراعية، وعقدوا اجتماعات لمتابعة عمل اللجان المشتركة. - تناولت الجلسة الوزارية التحديات الزراعية مثل التغير المناخي، وأكدت على أهمية الأمن الغذائي، مع الاتفاق على مواصلة عمل اللجان الفنية لتعزيز التكامل الزراعي وتطوير الإنتاج بما يخدم مصالح البلدين.

يشدّد وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، في حديث مع "العربي الجديد"، على أنّ العلاقة مع سورية تتطوّر أكثر فأكثر، مشيراً إلى وجود هموم وتحديات مشتركة بين البلدَين. ولأجل ذلك، شُكِّلت سبع لجان فنية زراعية مشتركة، بهدف تعزيز التعاون الزراعي وإعداد بروتوكول متكامل بين وزارتَي الزراعة السورية واللبنانية، خصوصاً على مستوى الرزنامة الزراعية، أي آليات التصدير والاستيراد.

ويلفت هاني إلى أنّ "هناك إمكانية كبيرة لمستثمري لبنان وكبار مزارعيه للتعاون مع سورية على أعلى المستويات، في زراعة النباتات العلفية على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية تطوير هذه الزراعات في سورية، البلد القريب جداً منّا، حيث يسهل النقل، وتُؤمَّن الحاجة من العلف الذي نستورده حالياً من دول بعيدة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات المشتركة التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان وسورية والتي تستدعي شراكة فعلية؟ ما هي مجالات التعاون المحددة التي تم الاتفاق عليها بين وزارتي الزراعة السورية واللبنانية لتعزيز انسياب التجارة الزراعية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وزار هاني العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رسمي ضمّ المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، ومدير مكتب الوزير سامر الخوند، ومستشار الوزير فادي غانم، وانضم إلى الوفد سفير الجمهورية اللبنانية لدى سورية هنري قسطون، في إطار تعزيز التعاون الزراعي العربي وتطوير الشراكة بين البلدَين.

وقال هاني إن الزيارة استمرت يومَي الأحد والاثنين، إذ شارك الوفد بداية في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة "أغريتيك سيريا"، إلى جانب وزير الزراعة السوري باسل سويدان، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، بحضور عدد من المسؤولين العرب والدوليين وممثلي المنظمات الأممية والهيئات الاقتصادية والزراعية. واطّلع المشاركون على أحدث التقنيات الزراعية والصناعات الغذائية والابتكارات المتعلقة بالإنتاج الزراعي وسائر ما يرتبط بالمنتجات الغذائية.

وأشار هاني لـ"العربي الجديد"، إلى مشاركة 23 شركة لبنانية في المعرض، تنشط في مجالات العلف والتغليف والمعدّات الزراعية والمنتجات الغذائية وغيرها من الخدمات المتقدّمة في لبنان، موضحاً أن جزءاً من التعاون بين البلدين يتمثّل في الاستعانة بهذه الشركات ذات الخدمات العالية الجودة لتطوير القطاع الزراعي السوري وتأمين مستلزماته ومعدّاته.

ولفت هاني إلى أنّ اليوم التالي شهد اجتماعاً مطوّلاً وتعارفياً في وزارة الزراعة السورية مع نظيره باسل سويدان، جرت خلاله متابعة عمل اللجان المشتركة بين الوزارتَين، والتفاهم على أمور عدة يمكن التعاون فيها، خصوصاً على مستوى تسهيل حركة العبور عبر الحدود وتوحيد الإجراءات الفنية والحجرية وغيرها.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الزراعي، وتنسيق السياسات الزراعية، وتبادل الخبرات، وتطوير الإنتاج النباتي والحيواني، وتفعيل التعاون الفني والعلمي، إضافة إلى إزالة العقبات التي تعترض حركة المنتجات الزراعية بين البلدين. وشدد هاني على أن التكامل بين القطاعَين الزراعيَّين في لبنان وسورية يشكل فرصة استراتيجية للبلدين، مؤكداً ضرورة الانتقال إلى خطوات عملية تعزز انسياب التجارة الزراعية وتحمي مصالح المنتجين.

من جهته، أكد سويدان أن العلاقات الأخوية بين سورية ولبنان تشكل قاعدة صلبة لتطوير التعاون الزراعي، مستعرضاً خطط وزارته لتحديث الإرشاد الزراعي، وتوسيع استخدام تقنيات الري الحديث والطاقة المتجددة، وتطوير التشريعات والمخابر، وتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وشارك هاني في الجلسة الوزارية الحوارية "نحو صياغة مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المشرق العربي"، إلى جانب الوزيرَين السوريَّين، وبمشاركة القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في سورية بيرو توماسو بيري، ونائب رئيس قسم البرامج في برنامج الأغذية العالمي في سورية جيري سوني.

وتناول المشاركون أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة، وفي مقدمتها تداعيات التغيّر المناخي، وإدارة الموارد الطبيعية والمائية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم صمود المزارعين، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتوسيع الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، إضافة إلى أهمية التكامل الإقليمي والتنسيق بين دول المشرق العربي لبناء أنظمة غذائية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

اقتصاد عربي وزير الزراعة اللبناني: بدأنا التعاون الفعلي مع سورية

وأكد هاني خلال مداخلته أنّ الأمن الغذائي لم يعد خياراً تنموياً فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسيادة الوطنية، مشدداً على أن التحديات المشتركة التي تواجه دول المنطقة تستوجب الانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة الشراكة الفعلية القائمة على تبادل الخبرات والمعرفة وتكامل الموارد. ووجّه هاني دعوة رسمية إلى نظيره السوري للمشاركة في معرض "أغري ليبانون"، تأكيداً لأهمية استمرار التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الزراعية بين البلدَين.

بدوره، استعرض المدير العام لوزارة الزراعة اللبنانية لويس لحود أعمال اللجان الفنية الزراعية المشتركة بين لبنان وسورية، التي تعمل على تطوير التعاون التقني والعلمي وتوحيد الإجراءات الفنية، ولا سيّما في مجال اعتماد الفحوصات المخبرية وتوحيد المعايير. وتضمّ هذه اللجان: لجنة الأحواض المائية والصيد البحري، ولجنة التصنيع الغذائي، ولجنة البحث العلمي، ولجنة الاستراتيجيات الزراعية، ولجنة الإرشاد الزراعي، ولجنة الصحة النباتية والمبيدات، ولجنة الصحة والإنتاج الحيواني.

واتفق الجانبان على مواصلة عمل هذه اللجان وتفعيل اجتماعاتها الدورية، بما يسهم في تعزيز التكامل الزراعي، وتطوير الإنتاج، وتسهيل حركة التجارة الزراعية، وترسيخ التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويعزّز الأمن الغذائي في المنطقة.