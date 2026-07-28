هيئة أسواق المال توافق على اندماج عملاقي التجزئة في تركيا

- اندماج استراتيجي لتعزيز القوة السوقية: اندمجت شركتا "شوك ماركتلر" و"UCZ Mağazacılık" بعد موافقة هيئة أسواق المال التركية، بهدف تبسيط الهيكل التشغيلي وتقليل الازدواجية، مما يعزز من قوة "شوك" في مواجهة المنافسين. - أسباب الاندماج ودور الجهات الرقابية: جاء الاندماج لتعزيز مكانة "شوك" في السوق، حيث وافقت هيئة أسواق المال على الاندماج لدورها الرقابي، بينما يقتصر دور وزارة التجارة على الجوانب التوثيقية. - تاريخ وتطور الشركتين: تأسست "شوك" عام 1995 وتوسعت إلى 11 ألف فرع، بينما تأسست "UCZ" عام 2012 وتوسعت إلى 800 متجر، مما يعكس تاريخاً من التوسع الاستراتيجي في قطاع التجزئة التركي.

بدأت صفقة اندماج بين إحدى أكبر شركات التجزئة في تركيا، "شوك ماركتلر" (Şok Marketler Ticaret A.Ş)، وشركة "UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş"، بعد موافقة هيئة أسواق المال التركية (SPK) على عملية الاندماج وتوحيد الشركتين تحت كيان واحد، إثر استحواذ شركة شوك ماركتلر على شركة UCZ بالكامل، بما يشمل جميع أصولها وحقوقها والتزاماتها وخصومها، لتنتهي بذلك الشخصية الاعتبارية المستقلة لشركة UCZ، فيما تنتقل جميع عناصرها المالية والإدارية إلى شركة شوك.

ونصّت تفاصيل الاندماج المالية على عدم زيادة رأسمال شركة "شوك"، المقدَّر تأسيسياً بنحو 593 مليوناً و290 ألفاً و8 ليرات تركية، وعدم خروج أي نقد أو تدفقات مالية من الشركة، ما يرجّح أن الاندماج خطوة تنظيمية داخلية، هدفها تبسيط الهيكل التشغيلي والإداري للمجموعة وتقليل الازدواجية في الإجراءات والعمليات الداخلية، أكثر من كونه استحواذاً يتطلب تمويلاً إضافياً وتغييراً في البنية المالية والتشغيلية، من عمالة وموجودات ومواقع.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت شركة شوك ماركتلر إلى الاستحواذ الكامل على شركة UCZ؟ كيف سيؤثر هذا الاندماج على المنافسة في سوق التجزئة التركية مع شركات مثل بيم ويوز بير؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحول أسباب عملية الاندماج وتوقيتها، يوضح الاقتصادي التركي مسلم أويصال أن شركة شوك كانت أصلاً تمتلك أسهم شركة UCZ، غير أن الاندماج يتعلق بالبورصة، ذلك أن شوك شركة مساهمة، وبعد الاندماج أصبحت الشركتان كياناً واحداً بالنسبة للسوق المالية والمساهمين. أما بالنسبة للسوق الاستهلاكية والتوقيت، فيضيف أويصال أن توحيد الاسمين تحت مسمى "شوك" سيعزز قوة الشركة في السوق أمام كبار منافسيها، مثل "بيم" و"يوز بير" و"فيليه".

وحول سبب موافقة هيئة أسواق المال على الاندماج بدلاً من وزارة التجارة، يبيّن أويصال لـ"العربي الجديد" أن هيئة أسواق المال جهة رقابة مالية واستثمارية، ودورها فحص وتدقيق أثر الاندماج على البورصة والمساهمين ثم إعطاء الموافقة، في حين أن دور وزارة التجارة توثيقي وقانوني وإداري. ولو لم تكن شركة شوك مدرجة في البورصة لما احتاجت إلى موافقة هيئة الأسواق، بل كان يكفي إتمام الاندماج عبر السجل التجاري تحت اسم جديد، وإغلاق سجل الشركة المندمَجة.

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ولا يتوقع أويصال أن يؤثر إصدار وثيقة الاندماج، التي ستصدرها البورصة بعد موافقتها عليه، على سعر سهم شركة "شوك"، لأن القيمة المالية للسهم لم تتغيّر عملياً، بل ربما يرتفع سعر السهم بعد صدور نشرة الإفصاح عن الاندماج التي ستعلنها هيئة أسواق المال للجمهور والمساهمين.

ويعود تاريخ شركة "شوك" إلى عام 1995، حين كانت ضمن سلسلة "ميغروس"، إلى أن اشترت "يلدز القابضة" الشركة من ميغروس عام 2011 بفروعها البالغ عددها 1200 فرع. واستمرت "يلدز" في التوسع بقطاع التجزئة عبر شراء شركات منافسة لـ"شوك"، مثل "Dia S.A" و"Onurex" و"Dim"، ووحّدت هذه الشركات جميعها، التي بلغت نحو 11 ألف فرع في مختلف الولايات التركية، تحت اسم "شوك"، ليتم عام 2018 طرح أسهم "شوك" في بورصة إسطنبول، في واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب العام لقطاع التجزئة في تركيا.

أما شركة "UCZ" فقد تأسست عام 2012 على يد مجموعة "Ciner Grubu" المملوكة لرجل الأعمال تورغاي جينير، بواقع 10 متاجر، قبل أن تتوسع لتصل متاجرها إلى نحو 800 متجر اليوم. ومرّت الشركة بمراحل تبدُّل في الملكية، بعد بيع نحو 60% من أسهمها لمجموعة جينير، المالكة لشركة شوك، وخلال السنوات الأخيرة استحوذت المجموعة المالكة لـ"شوك" على كامل أسهم "UCZ"، ليأتي قرار الاندماج المبسّط وموافقة هيئة SPK أخيراً، وتغيب UCZ بعد 14 عاماً من تأسيسها، وتُدمَج أصولها بالكامل في الميزانية العامة لشوك وتحت اسمها التجاري.

وبدأت حقبة المتاجر الكبرى (شركات التجزئة) في تركيا مع موجة الانفتاح الاقتصادي في عهد عدنان مندريس في خمسينيات القرن الماضي، وكانت أول شركة تأسست هي "ميغروس" (Migros Türk) عام 1954، ثم شركة "جيما" بعد عامين، لتأتي بعدها "كارفور" عام 1993، فتحتدم المنافسة في قطاع التجزئة بعد دخول الشركات الثلاث الكبرى منتصف التسعينيات: "بيم" و"شوك"، ثم "يوز بير" عام 2008.