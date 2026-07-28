- مضيق ملقا كنموذج اقتصادي: يُظهر مضيق ملقا كيفية استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتحقيق عائد اقتصادي عبر الخدمات البحرية واللوجستية، حيث تستفيد الدول المشرفة عليه من حركة الملاحة دون فرض رسوم عبور. - سنغافورة كمركز للخدمات البحرية: تستثمر سنغافورة موقعها الجغرافي لتصبح مركزاً عالمياً للخدمات البحرية، مقدمةً خدمات متنوعة للسفن مثل تزويد الوقود والصيانة، مما يعزز من إيراداتها الاقتصادية. - التحديات والفرص في مضيق هرمز: يمكن لمضيق هرمز الاستفادة من نموذج ملقا بتطوير خدمات بحرية واقتصادية، رغم التعقيدات السياسية، لتعزيز قيمته الاقتصادية دون فرض رسوم عبور.

عاد نموذج إدارة مضيق ملقا إلى الواجهة خلال النقاشات المتعلقة بمستقبل مضيق هرمز، بعدما طُرح باعتباره تجربة يمكن أن تقدم بديلاً عن منطق المواجهة والتهديد بإغلاق الممرات البحرية، عبر تحويل الموقع الجغرافي إلى مصدر عائد اقتصادي قائم على الخدمات بدلاً من فرض رسوم عبور مباشرة. وتطرح تجربة ملقا سؤالاً اقتصادياً أساسياً عما إذا كانت قيمة الممرات البحرية الاستراتيجية تكمن في قدرتها على فرض رسوم على السفن، أم في بناء منظومة خدمات وموانئ تستفيد من حركة التجارة نفسها.

ففي حين يمر عبر مضيق ملقا نحو 29% من إمدادات النفط المنقولة بحراً عالمياً، أي ما يقارب 23.2 مليون برميل يومياً، إضافة إلى نحو 25% من التجارة العالمية، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية (US Energy Information Administration)، فإن الدول المشرفة عليه لا تفرض رسوماً على السفن مقابل العبور، بل تعتمد نموذجاً اقتصادياً مختلفاً يقوم على استثمار حركة الملاحة في قطاعات الخدمات البحرية واللوجستية. ويقع مضيق ملقا بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، ويُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ، ويشكل ممراً أساسياً لناقلات النفط والغاز وسفن الحاويات المتجهة من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الخدمات البحرية واللوجستية التي تستثمرها الدول المطلة على مضيق ملقا لتحقيق عائد اقتصادي؟ كيف يمكن لمضيق هرمز أن يستفيد من نموذج مضيق ملقا في بناء منظومة خدمات اقتصادية بدلاً من فرض رسوم عبور؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

والنقطة الأساسية في نموذج ملقا هي أن السفن لا تدفع رسماً مقابل المرور في المضيق نفسه. ويعود ذلك إلى الوضع القانوني للمضايق الدولية الطبيعية، إذ إن مضيق ملقا ليس قناة اصطناعية شُيّدت داخل أراضي دولة واحدة، كما هو الحال مع قناة السويس أو قناة بنما، بل ممر بحري طبيعي يخضع لقواعد القانون الدولي للبحار. وتنظم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS) حقوق المرور في المضايق الدولية، حيث تكفل حق العبور للسفن، ولا تسمح بتحويل المرور الدولي إلى مصدر رسوم إلزامية.

تقارير عربية ماذا نعرف عن نموذج إدارة مضيق ملقا المقترح تطبيقه في هرمز؟

وبموجب هذه القواعد، يمكن للدول المشرفة على المضيق فرض وتنظيم خدمات مرتبطة بالسلامة البحرية وحماية البيئة والموانئ، لكنها لا تملك فرض "تعرفة عبور" على السفن لمجرد مرورها. لكن غياب رسوم العبور لا يعني غياب العائد الاقتصادي، بل على العكس، نجحت الدول الثلاث في بناء اقتصاد واسع حول حركة السفن، عبر خدمات بحرية تحقق إيرادات كبيرة.

سنغافورة... المستفيد الأكبر من حركة مضيق ملقا

تُعد سنغافورة النموذج الأبرز في استثمار الموقع الجغرافي لمضيق ملقا، فبدلاً من تحصيل رسوم على السفن العابرة، حولت نفسها إلى مركز عالمي للخدمات البحرية. ويُعد ميناء سنغافورة من أكبر موانئ العالم، إذ تعامل مع أكثر من 41 مليون حاوية نمطية (TEU) عام 2024، واستقبل أكثر من 130 ألف سفينة سنوياً، ويرتبط بأكثر من 600 ميناء في نحو 120 دولة، وفق بيانات هيئة الموانئ البحرية في سنغافورة (Maritime and Port Authority of Singapore).

وتأتي قوة النموذج السنغافوري من تنوع الخدمات المقدمة للسفن، وأبرزها تزويد السفن بالوقود وإصلاح السفن وصيانتها وخدمات الإرشاد والقطر البحري وإعادة شحن الحاويات والتخزين والخدمات اللوجستية وخدمات الطواقم والإمدادات. وتُعد سنغافورة أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود، إذ تجاوزت مبيعات الوقود البحري فيها 54 مليون طن متري سنوياً في السنوات الأخيرة، ما يجعلها مثالاً واضحاً على كيفية تحويل حركة المرور البحرية إلى قيمة اقتصادية مباشرة. بكلام آخر، لا تدفع السفينة مقابل عبورها المضيق، لكنها قد تتوقف في سنغافورة لشراء الوقود أو إجراء الصيانة أو تحميل وتفريغ البضائع، فتتحول الملاحة الدولية إلى نشاط اقتصادي مربح.

ماليزيا وإندونيسيا... الاستفادة من الموقع

لا تقتصر مكاسب مضيق ملقا على سنغافورة، فماليزيا طورت موانئ منافسة مستفيدة من موقعها على طول المضيق، ومن أبرزها ميناء تانجونغ باليباس (Port of Tanjung Pelepas) الذي أصبح أحد المراكز الرئيسية للحاويات في المنطقة، بطاقة تشغيلية تتجاوز 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً.

اقتصاد دولي هل تسير إندونيسيا على خطى إيران بدراسة فرض رسوم عبور في مضيق ملقا؟

أما إندونيسيا، التي تمتلك الجزء الأكبر من السواحل المطلة على المضيق، فتملك أكبر مساحة جغرافية مرتبطة بالممر، إذ يبلغ طول ساحلها في منطقة ملقا نحو 960 كيلومتراً، مقابل نحو 730 كيلومتراً لماليزيا و113 كيلومتراً لسنغافورة. ورغم هذه الأفضلية الجغرافية، لا تحصل جاكرتا على الحصة الاقتصادية التي تتناسب مع حجم موقعها، وهو ما دفع بعض المسؤولين الإندونيسيين إلى طرح فكرة فرض رسوم عبور، إلا أن تطبيقها يصطدم بقيود القانون الدولي.

مساهمات مالية طوعية لهذه الغايات في مضيق ملقا

ووفقاً لتقرير أوردته "بلومبيرغ"، يُعد مضيق ملقا أقصر طريق بحري يربط الشرق الأوسط بشرق آسيا، عبر وصل المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. ويمر عبر الممر الممتد على 800 كيلومتر (500 ميل) أكثر من 20% من التجارة البحرية العالمية، بقيمة تقديرية تبلغ 2.4 تريليون دولار سنوياً، تشمل النفط الخام والبروبان والمركبات وسلعاً أخرى. وتتولى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة إدارة المضيق بالتنسيق مع تايلاند، من خلال ترتيبات مشتركة للأمن والسلامة ومكافحة القرصنة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الخدمات البحرية واللوجستية التي تستثمرها الدول المطلة على مضيق ملقا لتحقيق عائد اقتصادي؟ كيف يمكن لمضيق هرمز أن يستفيد من نموذج مضيق ملقا في بناء منظومة خدمات اقتصادية بدلاً من فرض رسوم عبور؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحسب الوكالة، لا تُفرض أي رسوم على السفن العابرة، لكن الدول الثلاث تتلقى مساهمات مالية طوعية عبر صندوق دولي يُستخدم لصيانة العوامات والمنارات ومساعدات الملاحة. وشاركت في تمويل الصندوق دول عدة، منها اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية والإمارات، إضافة إلى مؤسسات بحرية وصناعية. وأكدت هيئة الموانئ البحرية في سنغافورة أن هذه المساهمات "لا ينبغي اعتبارها رسوماً أو ضرائب أو مقابلاً للعبور".

وقد بلغ رصيد الصندوق نحو 4.11 ملايين دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2025، فيما أُقرّت له موازنة قدرها 4.8 ملايين دولار خلال العام الجاري. ورغم مجانية العبور، عاد النقاش حول فرض رسوم إلى الواجهة في إبريل/نيسان، عندما لمح وزير المالية الإندونيسي، بوربايا يودهي ساديوا، إلى إمكانية استحداث رسوم عبور بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، قبل أن يتراجع سريعاً عن الفكرة. وفي مطلع يوليو/تموز، أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، عقب لقائه رئيس وزراء سنغافورة لورنس وونغ، استمرار التعاون بين البلدين لضمان حرية الملاحة في المضيق وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

هل يمكن تطبيق نموذج ملقا في مضيق هرمز؟

تأتي العائدات الاقتصادية المرتبطة بمضيق ملقا تأتي من الخدمات، وليس من المرور نفسه. وتشمل رسوم استخدام الموانئ، وخدمات المناولة والشحن، وخدمات الوقود البحري، وصيانة السفن وإصلاحها، والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى التخزين وإعادة توزيع البضائع. وهذه الخدمات تمثل سوقاً ضخمة، لأن السفن التجارية العملاقة لا تحتاج فقط إلى ممر آمن، بل إلى منظومة متكاملة تقلل وقت الرحلة، وتخفض التكاليف التشغيلية.

وتتشابه طبيعة مضيق هرمز مع ملقا من حيث كونه ممراً بحرياً طبيعياً وليس قناة اصطناعية، لكن ظروفه السياسية والقانونية أكثر تعقيداً. فمضيق هرمز يخضع لإشراف إيران وسلطنة عُمان، ويمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ما يجعله أحد أكثر الممرات حساسية في أسواق الطاقة.

اقتصاد دولي هل يدخل مضيق ملقا دائرة التوتر بعد هرمز؟

لكن الفرق الأساسي بين المضيقين يكمن في البيئة السياسية والقانونية. ففي ملقا يوجد تعاون بين ثلاث دول ضمن إطار دولي واضح للملاحة، بينما يبقى هرمز مرتبطاً بالتوترات الإقليمية والخلاف حول تفسير قواعد المرور البحري، ولهذا فإن نقل نموذج ملقا إلى هرمز لا يعني فرض رسوم على السفن، بل بناء منظومة خدمات بحرية واقتصادية تشمل: موانئ إقليمية متطورة، وخدمات تزويد الناقلات بالوقود، وإصلاح السفن وصيانتها، ومراكز لوجستية والتخزين، إلى جانب خدمات مرتبطة بالطاقة.

وتكشف تجربة مضيق ملقا أن السيطرة الاقتصادية على الممرات البحرية لا تتحقق بالضرورة عبر فرض رسوم عبور، بل عبر خلق بيئة تجعل حركة السفن مصدراً دائماً للدخل. فالدول الثلاث المطلة على المضيق لم تحوّل موقعها إلى نقطة جباية، بل إلى منصة خدمات بحرية عالمية تستفيد من كل سفينة تمر بالقرب منها. ولعل هذا هو الدرس الاقتصادي الأبرز بالنسبة إلى مضيق هرمز، حيث إن القيمة الحقيقية للممرات البحرية لا تكمن فقط في التحكّم بها، بل في القدرة على تحويل حركة التجارة والطاقة التي تمرّ عبرها إلى اقتصاد خدمات مستدامة تدر المليارات.