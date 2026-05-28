مصادرة 200 مليون يورو من ثروة أبرز زعماء المافيا في إيطاليا

- صادرت السلطات الإيطالية أصولاً وشركات وودائع مالية بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو، مرتبطة بشبكة غسل أموال لزعيم المافيا الراحل ماتيو ميسينا دينارو، في إطار جهود مكافحة المافيا في صقلية. - شملت المصادرات أصولاً متنوعة مثل سبائك الذهب، وملايين اليوروهات نقداً، وساعات فاخرة، وعقارات، مع تركيز على منطقة "كوستا ديل سول" الإسبانية، وكشفت عن شبكة مالية معقدة لإخفاء عائدات الاتجار في المخدرات. - نسقت مديرية مكافحة المافيا في باليرمو العملية الدولية، وأسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص ومصادرة أصول، بمشاركة أكثر من 150 عنصراً من الشرطة المالية الإيطالية والسلطات القضائية والأمنية في الدول المعنية.

صادرت السلطات الإيطالية أصولاً وشركات وودائع مالية تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو، يشتبه في ارتباطها بشبكة غسل أموال تعود إلى زعيم المافيا الراحل ماتيو ميسينا دينارو، في واحدة من أكبر العمليات المالية ضد بقايا ثروة مافيا "كوزا نوسترا" في صقلية.

وقال المدعي الوطني الإيطالي لمكافحة المافيا جيوفاني ميليلو، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس في ثكنة ماتساريلا التابعة للشرطة المالية في باليرمو، إن "استهداف ثروة المافيا يمثل خطوة أساسية في تفكيك بنيتها الاقتصادية ومنعها من إعادة بناء شبكات قادرة على ممارسة النفوذ المالي والاجتماعي".

وقال مدعي باليرمو موريتسيو دي لوتشيا، في المؤتمر نفسه، إن "المحققين يعتقدون أنهم حددوا جزءاً مهماً من استثمارات المافيا، بما في ذلك في الخارج".

وشملت المصادرات أصولاً متنوعة، بينها أكثر من 12 كيلوغراماً من سبائك الذهب، وملايين اليوروهات نقداً، وساعات فاخرة، وعقارات فارهة. وذكرت تقارير إيطالية وإسبانية أن جزءاً مهما من الثروة العقارية كان متركزاً في منطقة "كوستا ديل سول" الإسبانية، حيث جرى رصد نحو 22 عقاراً فاخراً في مدن ومناطق مثل ماربيا وبيناهافيس وبويرتو بانوس، وهي من أبرز الوجهات العقارية الراقية في جنوب إسبانيا.

وكشفت التحقيقات عن شبكة مالية معقدة استُخدمت لإخفاء وإعادة تدوير عائدات الاتجار في المخدرات منذ ثمانينيات القرن الماضي، عبر حسابات مصرفية وشركات وواجهات مالية موزعة في عدة دول. ووفق وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، امتدت التحقيقات، إلى جانب إيطاليا، إلى أندورا وجبل طارق وجزر كايمان ولوكسمبورغ وسويسرا ولبنان وموناكو وإسبانيا، خصوصاً في مالقة وماربيا وبيناهافيس وبويرتو بانوس.

وذكرت وكالة "آدنكرونوس" الإيطالية، اليوم الخميس، أن المحققين حددوا ثماني شركات أجنبية يشتبه في استخدامها واجهات لإدارة الاستثمارات وحجب الملكية الحقيقية للأصول، بينها خمس شركات في إسبانيا، وشركتان في جبل طارق، وشركة واحدة في جزر كايمان. كما وثقت التحقيقات حسابات مصرفية ومحافظ أوراق مالية بنحو 12.5 مليون يورو، إضافة إلى استثمارات في أدوات مالية معقدة وحصص في شركات وعمليات عقارية عالية القيمة.

وقالت صحيفة "كوتيديانو ناتسيونالي" الإيطالية، اليوم الخميس، إن التحقيق كشف أموالاً وأسهماً وحسابات في بنوك في دول عدة، بينها أندورا ولبنان ولوكسمبورغ وجزر كايمان، إضافة إلى شركات مثل "لوجو فاميلي أوفيس" و"سمايلي بابلز" و"سينزانو ليمتد". كما رصد التحقيق عملية مرتبطة بشراء فيلا فاخرة في ماربيا، جُمعت لها سيولة بنحو 3 ملايين يورو، مع مساهمة إضافية من شريكين بلغت 300 ألف يورو.

وجاءت العملية في إطار تحقيق دولي نسقته مديرية مكافحة المافيا في باليرمو ونفذته الشرطة المالية الإيطالية، وأُعلن عنها اليوم الخميس، قبل أن يعرض ممثلو الادعاء تفاصيلها في مؤتمر صحافي. وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص وتنفيذ مصادرات لأصول وشركات وودائع مالية تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو.

وشارك في عمليات التفتيش والمداهمة أكثر من 150 عنصراً من الشرطة المالية الإيطالية، بعضهم عمل خارج إيطاليا بالتعاون مع السلطات القضائية والأمنية في الدول المعنية. وشملت التحركات تفتيشات في مالقة الإسبانية وكامبوبيلو دي مازارا في صقلية، وهي البلدة التي أمضى فيها ميسينا دينارو آخر مراحل فراره قبل اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2023.

وتوفي ميسينا دينارو في سبتمبر/أيلول 2023 داخل مستشفى السجن، بعد نحو تسعة أشهر من اعتقاله، منهياً ثلاثة عقود من الفرار. وكان قد أدين غيابياً في قضايا قتل وتفجيرات، بينها تفجيرا عام 1992 اللذان أسفرا عن مقتل القاضيين جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو، وهما من أبرز رموز مكافحة المافيا في إيطاليا.