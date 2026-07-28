محبو الشوكولاته قد يدفعون أكثر بسبب تراجع مواسم الكاكاو

- تواجه صناعة الشوكولاتة العالمية تحديات كبيرة بسبب انخفاض إنتاج الكاكاو في غانا وساحل العاج، حيث يتوقع انخفاض الإنتاج بأكثر من 10% في موسم 2026/27 نتيجة سوء الأحوال الجوية والتعدين غير القانوني وتوسع مزارع المطاط. - تساهم ظاهرة النينيو في زيادة الأمطار الغزيرة، مما يؤدي إلى انتشار مرض تعفن القرون وتقليل المحاصيل بشكل حاد، مما يرفع أسعار الكاكاو العالمية ثلاثة أضعاف. - تسعى هيئة COCOBOD إلى سن تشريعات جديدة لحماية المزارعين، تتضمن فرض عقوبات أشد على إزالة الأراضي الزراعية وتعويضات أعلى للمزارعين المتضررين.

تتجه أسعار الشوكولاته إلى الارتفاع في حال لم يتغير واقع مواسم الكاكاو، خاصة في غانا حيث قال مزارعون إنه من المتوقع أن تنخفض غلة الكاكاو في البلاد في موسم 2026/27 بسبب سوء الأحوال الجوية والتعدين غير القانوني وتوسع مزارع المطاط مما يقلل من عدد القرون في جميع مناطق الزراعة، ويتوقع مراقبو إنتاج الحبوب في ساحل العاج أيضاً انخفاض الإنتاج بأكثر من 10% في موسم 2026/27. ويؤثر تراجع الإنتاج في البلدين على الإمدادات العالمية، حيث تنتج غانا مع ساحل العاج وحدهما نحو 60% من غلة الكاكاو العالمية.

تأثرت بعض المناطق بالطقس أكثر من غيرها. ففي منطقتي غرب وشمال غرب غانا، اللتين تنتجان أكثر من نصف الإنتاج السنوي للبلاد، تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة في تقليل عدد القرون التي تحملها الأشجار مقارنة بالمواسم السابقة، وفقًا لما ذكره المزارعون.

تبلغ قيمة صناعة الشوكولاتة العالمية 130 مليار دولار سنويًا، بحسب مجلة "نيو أفريكان" ولطالما كانت غرب أفريقيا، على مرّ الأجيال، محرك صناعة الشوكولاتة العالمية. ففي كل عام، تغادر ملايين الأطنان من حبوب الكاكاو موانئ أبيدجان وتيما ودوالا ولاغوس متجهةً إلى مصانع المعالجة في أوروبا وأميركا الشمالية، وبشكل متزايد في آسيا.

ولطالما مثّلت صناعة الكاكاو معضلة القيمة المضافة في أفريقيا. وتشرح المجلة أنه بينما تهيمن غرب أفريقيا على زراعة الكاكاو، لا تزال أوروبا تسيطر على صناعة الشوكولاته. وقد أنشأت دول مثل ألمانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا صناعات شوكولاته مميزة على الرغم من أنها لا تنتج الكاكاو تقريبًا.

قال كوامي أليكس، أحد أكبر مزارعي غانا، إن الأمطار الغزيرة سبّبت تدهور حالة المزارع في منطقتي غرب البلاد وشمالها الغربي. وتوقع أن ينخفض ​​محصوله من 35 كيساً إلى 10 أكياس في الموسم المقبل. وتابع أليكس لـ "رويترز": "لقد فعلت كل ما هو مطلوب للحفاظ على المزرعة، لكن الطقس كان ضدنا".

قال مسؤول في إحدى شركات الشراء المرخصة في غانا، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه من المرجح حدوث انخفاض كبير. كما توقعت جمعية المزارعين حدوث انخفاض مماثل. أفاد جميع المزارعين بهطول أمطار غزيرة غير معتادة، مرتبطة بتزايد ظاهرة النينيو المناخية. وتؤدي هذه الظروف الرطبة إلى انتشار مرض تعفن القرون، وهو عدوى فطرية يمكن أن تقلل المحاصيل بشكل حاد.

وساهمت الظروف الجوية المماثلة في غانا وساحل العاج خلال ظاهرة النينيو 2023/24 في زيادة أسعار الكاكاو العالمية ثلاثة أضعاف. كما تتراجع المحاصيل بسبب إزالة الأراضي الزراعية لإفساح المجال أمام التعدين ومزارع المطاط، مما يؤدي إلى إزالة الأشجار من الإنتاج بشكل دائم.

قال نانا أوبوادي بواتينغ بونسو، رئيس جمعية المزارعين في غانا، إن عمليات إزالة الغابات غير القانونية مستمرة لأن العقوبات خفيفة للغاية.

تسعى هيئة COCOBOD، وهي الجهة التنظيمية، إلى سن تشريعات جديدة لحماية المزارعين، بما في ذلك فرض عقوبات أشد على إزالة الأراضي الزراعية، واشتراط إعادة زراعة ثلاثة أفدنة مقابل كل فدان تم تدميره، وتعويضات أعلى للمزارعين المتضررين.

(العربي الجديد، رويترز)