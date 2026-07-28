ماذا يفعل المسافر عند تغيير مسار رحلات الطيران فجأة؟

- تأثير التوترات الإقليمية على حركة الطيران: شهدت دول مثل الكويت والسعودية تهديدات للبنى التحتية، مما أدى إلى تعديل مسارات الرحلات أو تعليقها، وتغييرات في جداول التشغيل، مما يتطلب متابعة مستمرة لتحديثات الرحلات. - أهمية حماية حقوق المسافرين وتأمين السفر: ينصح بشراء تأمين سفر شامل لضمان استرداد المبالغ المدفوعة في حال تعذّر السفر، ويوفر التأمين حماية قانونية وتعويضات عن التأخير وخدمات الإجلاء الطبي. - التخطيط الذكي لرحلات الترانزيت: يتطلب حجز رحلات الترانزيت تخطيطاً دقيقاً لتجنب تأثيرات إغلاق المجال الجوي، وينصح بالاحتفاظ بالوثائق والإيصالات لضمان استرداد النفقات أو التعويضات.

أجبرت التهديدات الأخيرة والضربات التي شهدتها بنى تحتية في بعض دول الشرق الأوسط، مثل الكويت والسعودية، شركات طيران عدة على تعديل مسارات رحلات على متن خطوطها فجأة، أو تعليق بعض الوجهات مؤقتاً. كما شهدت جداول التشغيل تغييرات متلاحقة نتيجة إغلاقات جزئية للمجال الجوي، وإعادة تقييم مسارات رحلات الطيران.

ومن بين الأمثلة التي برزت خلال الفترة الماضية استمرار تعليق بعض الرحلات إلى مطار أبها السعودي، إلى جانب تعديلات على عدد من الرحلات الإقليمية والدولية التي تمر عبر أجواء تشهد توترات مثل الكويت، في حين دعت شركات الطيران المسافرين إلى متابعة تحديثات الرحلات بشكل مستمر قبل التوجه إلى المطارات.

وفي ظل هذه المتغيرات، لم يعد الاستعداد للسفر يقتصر على حجز التذكرة والوصول إلى المطار، بل أصبح يتطلب معرفة بحقوق المسافر، والإجراءات التي يمكن اتخاذها عند تأخير الرحلات الجوية أو إلغائها أو تغيير مسارها. إذا كنت تخطط للسفر خلال الأسابيع المقبلة، إليك أبرز الخطوات التي ينبغي معرفتها قبل أن تتوجه إلى المطار، وكيفية التعامل مع أي تغيير مفاجئ في رحلتك بأقل قدر ممكن من الوقت والجهد والتكلفة.

الخطوات الأساسية

عند إغلاق المجال الجوي بشكل مفاجئ خلال فصل الصيف وهو الفصل الخاص بالإجازات العائلية، من المهم بالنسبة للمسافر عدم الاكتفاء بالتعليمات الصادرة عن شركات الطيران، والتعامل مع الأمر باعتباره نهاية الرحلة، إذ يمكن للمسافر خاصة الذي يسافر مع أفراد عائلته، أي ضمن مجموعة، الطلب من شركة الطيران المساعدة - إعادة التوجيه (Rerouting)، إذ إن بعض أنظمة حماية حقوق المسافرين تمنح الراكب الحق في الوصول إلى وجهته عبر مسار بديل، سواء من خلال رحلة أخرى، أو شركة طيران مختلفة، أو أحياناً عبر مطار بديل إذا كان ذلك مناسباً.

سياحة وسفر اليمن: إلزام جميع الرحلات الجوية بالحصول على تصاريح مسبقة من عدن

وفي الأزمات التي تؤدي إلى إغلاق الأجواء، يصبح التصرف الذكي هو البحث عن مسار وصول بديل، وعلى شركات الطيران المساعدة في ذلك. ففي حين بدأت شركات الطيران تغير مسار رحلاتها بعد مخاوف متزايدة من استهداف المطارات الرئيسية، قامت بتشغيل مطارات بديلة في القرى ومحافظات أخرى، وبالتالي يحق للمسافر المطالبة بالانتقال إلى مطار قريب يعمل بشكل طبيعي، أو السفر عبر دولة وسيطة.

حماية حقوق المسافرين

ينصح خبراء السياحة حالياً بضرورة شراء تأمين سفر شامل إذ لم يعد مجرد إجراء احترازي اختياري، خاصة مع تكرار حالات إغلاق المجالات الجوية وإلغاء آلاف الرحلات. يوفر التأمين للمسافر ضمانة قانونية لاسترداد المبالغ المدفوعة مقدماً، سواء تذاكر الطيران، أو الحجوزات الفندقية، أو الأنشطة السياحية، في حال تعذّر السفر لأسباب خارجة عن إرادته.

كما تمنحه بعض وثائق التأمين المتقدمة، خصوصاً تلك التي تغطي الإلغاء لأي سبب، مرونة أكبر في اتخاذ القرار دون انتظار قرار رسمي بالإلغاء من شركة الطيران نفسها. ولا تقتصر أهمية التأمين على الجانب المادي فحسب، بل تمتد لتشمل حقه في التعويض عن التأخير، والحصول على إقامة بديلة، والاستفادة من خدمة الإجلاء الطبي في حال تعرضه لإصابة أو حالة طارئة أثناء وجوده في منطقة النزاع.

ماذا عن رحلات الترانزيت؟

عمد الكثير من السياح إلى حجز رحلات ترانزيت محاولة منهم للحصول على أسعار تذاكر منخفضة نسبياً، إلا أن هذا النوع من السفر يكون الأكثر تأثراً عند حدوث إغلاق مفاجئ للمجال الجوي، لأن أي تأخير في الرحلة الأولى قد يؤدي إلى فقدان الرحلة التالية، كما أنه يمكن للمسافر أن يواجه أيضاً إغلاقاً للمجال الجوي في منطقة الترانزيت.

سياحة وسفر شركات الطيران تمدد تعليق رحلاتها إلى المنطقة وسط استئناف محدود

هنا لا ينصح بمغادرة منطقة الترانزيت، أو شراء تذكرة جديدة مباشرة على نفقة المسافر قبل الحصول على توجيه رسمي من شركة الطيران، ومن جهة ثانية من المهم الانتباه إلى أن بعض قوانين حماية المسافرين، مثل قواعد حقوق الركاب في الاتحاد الأوروبي، تمنح المسافر حقوقاً معينة في حالات التأخير أو الإلغاء. لذلك، في فترات التوترات الإقليمية، يصبح اختيار رحلة الترانزيت جزءاً من التخطيط الذكي للسفر، إلا أنه يتطلب اختيار مطار عبور مستقر، وترك مدة زمنية مناسبة بين الرحلات، والتأكد من وجود مرونة في تغيير الحجز، ما يقلل من مخاطر فقدان الرحلة، أو تحمل تكاليف إضافية غير متوقعة.

الحفاظ على الإيصالات

ينصح خبراء السياحة بعدم التسرّع باتخاذ أي قرار مالي عند إلغاء الرحلة أو تغيير مسارها بسبب الأوضاع الحالية، وكذلك بعدم التسرّع في شراء تذكرة جديدة على نفقة السائح الخاصة عند إلغاء الرحلة أو تغيير مسارها، إلا بعد الحصول على رد رسمي من شركة الطيران. ففي كثير من الحالات، تلتزم شركات الطيران -وفقاً لسياساتها والقوانين المعمول بها في بعض الدول- بتوفير رحلة بديلة، أو إعادة الحجز، أو استرداد قيمة التذكرة، خاصة إذا كان سبب الاضطراب خارجاً عن إرادة المسافر.

كما يُنصح بالاحتفاظ بجميع الإيصالات، ورسائل البريد الإلكتروني، والإشعارات النصية، وبطاقات الصعود، وأي مستندات تتعلق بالرحلة، لأنها تشكل دليلاً أساسياً عند المطالبة باسترداد النفقات، أو أي تعويض مستحق. وقد يؤدي شراء تذكرة بديلة دون التنسيق مع شركة الطيران إلى صعوبة استرداد تلك التكاليف لاحقاً، لذلك فإن الاحتفاظ بالوثائق والالتزام بالإجراءات الرسمية يعدان أفضل وسيلة لحماية حقوق المسافر وتقليل الخسائر المالية.