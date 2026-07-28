كيفن وارش يقود تحولاً في سياسة تواصل الاحتياطي الفيدرالي

- يتبنى كيفن وارش نهجًا جديدًا في السياسة النقدية بتقليص الاعتماد على "الإرشاد المسبق"، مما يعزز مرونة صناع القرار ويعيد البنك المركزي إلى نهج آلان غرينسبان. - شكل وارش فريقًا لمراجعة أساليب تواصل الاحتياطي الفيدرالي، بمشاركة ميرفين كينغ، لتحسين فعالية التواصل وتقليل تضارب الرسائل باستخدام أدوات مثل "مخطط النقاط". - يثير نهج وارش نقاشًا حول تأثيره على تقلبات الأسواق وعدم اليقين، مع التركيز على موازنة مرونة القرارات واستقرار الأسواق في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

يفتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش صفحة جديدة في إدارة السياسة النقدية، ليس عبر تغيير أسعار الفائدة فحسب، بل من خلال إعادة صياغة العلاقة بين البنك المركزي والأسواق المالية، عبر تقليص الرسائل والتوقعات التي اعتاد المستثمرون الاعتماد عليها في استشراف مسار الفائدة والاقتصاد. ويترأس وارش الاجتماع الثاني للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم وغداً الأربعاء، وسط ترقب واسع لقرار أسعار الفائدة، إلا أن الأنظار لا تقتصر على القرار نفسه، بل تمتد إلى أسلوب التواصل الذي يتبناه الرئيس الجديد، والذي يمثل قطيعة مع النهج الذي اتبعه أسلافه خلال السنوات الماضية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه الأسواق المالية نتيجة لتقليص "الإرشاد المسبق"؟ كيف يمكن لفريق العمل الذي شكله وارش إعادة تعريف العلاقة بين البنك المركزي والجمهور؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

خلال العقدين الماضيين، اعتادت الأسواق على ما يعرف بـ"الإرشاد المسبق" (Forward Guidance)، حيث كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يقدمون إشارات متكررة في البيانات والخطب والمؤتمرات الصحافية بشأن اتجاه الاقتصاد والسياسة النقدية، بما يساعد المستثمرين على توقع مسار أسعار الفائدة، حسب تقرير أوردته بلومبيرغ الثلاثاء. لكن وارش أعلن بوضوح أنه لا ينوي الاستمرار في هذا النهج، معتبراً أن الإفراط في التواصل حدّ من مرونة صناع القرار، وجعلهم "أسرى كلماتهم"، على حد وصفه في محاضرة ألقاها لدى صندوق النقد الدولي عام 2025.

ومن أبرز التغييرات التي قد يشهدها الفيدرالي مستقبل ما يعرف بـ"مخطط النقاط" (Dot Plot)، وهو الرسم البياني الذي ينشره البنك المركزي أربع مرات سنوياً، ويعرض بصورة مجهولة توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة لمسار أسعار الفائدة. وقال وارش إنه لم يقدم توقعاته لهذا المخطط خلال أول اجتماع ترأسه في يونيو/حزيران، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل هذه الأداة التي أصبحت من أكثر المؤشرات متابعة في الأسواق العالمية.

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وفي خطوة تعكس رغبته في إعادة النظر في سياسة التواصل، شكّل وارش فريق عمل لمراجعة أساليب تواصل الاحتياطي الفيدرالي مع الأسواق والجمهور، بمشاركة المحافظ السابق لبنك إنكلترا (Bank of England) ميرفين كينغ (Mervyn King)، على أن تشمل المراجعة أيضاً تقرير ملخص التوقعات الاقتصادية (Summary of Economic Projections)، الذي يتضمن توقعات النمو والتضخم والبطالة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه الأسواق المالية نتيجة لتقليص "الإرشاد المسبق"؟ كيف يمكن لفريق العمل الذي شكله وارش إعادة تعريف العلاقة بين البنك المركزي والجمهور؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويثير توجه وارش نقاشاً واسعاً بين الاقتصاديين. فأنصار الشفافية يرون أن التواصل المستمر يساعد الأسواق والأسر والشركات على الاستعداد للقرارات المقبلة، ويحد من تقلبات الأسواق، كما يسهم في توجيه تكاليف الاقتراض طويلة الأجل بطريقة أكثر فاعلية. في المقابل، يرى مؤيدو النهج الجديد أن كثرة التصريحات أدت إلى تضارب الرسائل، خصوصاً مع تعدد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في ما بات يعرف بـ"لغة الفيدرالي" (Fedspeak)، ما خلق أحياناً حالة من الارتباك بدلاً من الوضوح.

ويحذر وارش من أن الإفراط في توجيه الأسواق قد يحرم البنك المركزي من أهم مصادر المعلومات، قائلاً إن الأسواق يجب أن تعكس الواقع الاقتصادي، لا أن تكرر ببساطة ما يقوله مسؤولو البنك المركزي. وتنقل بلومبيرغ عن مراقبين أن أسلوب وارش يعيد الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج رئيسه الأسبق آلان غرينسبان (Alan Greenspan)، الذي اشتهر بتصريحاته المقتضبة والغامضة. ومن أشهر عباراته أمام الكونغرس: "إذا بدا لكم أنني كنت واضحاً أكثر مما ينبغي، فلا بد أنكم أسأتم فهم ما قلت".

ويختلف هذا النهج عن أسلوب كل من جيروم باول (Jerome Powell) وجانيت يلين (Janet Yellen) وبن برنانكي (Ben Bernanke)، الذين اعتمدوا على التواصل المكثف مع الأسواق، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008. لكن التحول لا يخلو من المخاطر. إذ يرى متعاملون في وول ستريت (Wall Street) أن تقليص الإرشاد المسبق قد يزيد تقلبات الأسواق، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً ناجمة عن التضخم، واتساع العجز المالي، والتوترات الجيوسياسية.

كما نقلت الوكالة عن رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك أوف أميركا (Bank of America)، مارك كابانا (Mark Cabana)، قوله إن الأسواق أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على الإرشاد المسبق، وإن تقليصه قد يعني مزيداً من التقلبات وعدم اليقين، ما يفرض على الاحتياطي الفيدرالي الموازنة بين تعزيز مرونة قراراته والحفاظ على استقرار الأسواق.