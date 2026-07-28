عن كارثية وألغاز صفقات استيراد مصر الغاز الإسرائيلي

- الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي: أبرمت مصر صفقات لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة تتجاوز 70 مليار دولار حتى عام 2043، مما يثير تساؤلات حول استقلالية مصر في مجال الطاقة وتأثير ذلك على الأمن القومي. - التبعات الاقتصادية والسياسية: تعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي بنسبة 75% من صادراته في 2025، مما يشكل خطرًا على الأمن القومي ويدعم الاقتصاد الإسرائيلي، ويساهم في تمويل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية. - الغموض والشفافية في الصفقات: تكتنف صفقات الغاز حالة من الغموض ونقص الشفافية في الأسعار، مع توجيه جزء كبير للاستهلاك المحلي، مما يثير تساؤلات حول دقة الادعاءات بإعادة التصدير لأوروبا.

خلال سنوات قليلة، أبرمت الحكومة المصرية ثلاث صفقات ضخمة تستورد بموجبها الغاز الإسرائيلي وبقيمة تتجاوز 70 مليار دولار، الأولى في عام 2018 حين أُبرمت صفقة بقيمة 15 مليار دولار، جرت زيادتها إلى أكثر من 21 مليار دولار في وقت لاحق، ونصّت اتفاقية تصدير الغاز لمصر وقتها على توريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز خلال 10 سنوات، ساعتها خرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفاً الاتفاقية بالتاريخية، وبأن يوم التوقيع عليها هو "يوم عيد لإسرائيل".

الصفقة الثانية جرت العام الماضي، إذ تم ابرام الصفقة الأضخم وأعلن نتنياهو في ديسمبر 2025 المصادقة على تعديل وتوسيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، واصفاً إياها بأكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل، إذ إن الصفقة تضمن شراء مصر معظم إنتاج الحقول الإسرائيلية الواقعة في منطقة شرق البحر المتوسط حتى عام 2040.

أما الصفقة الثالثة فقد جرت هذا الأسبوع، إذ أبرمت مصر صفقة جديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 20 مليار دولار، وتنص على تصدير غاز دولة الاحتلال إلى مصر من حقل تمار بداية من عام 2031 وحتى نهاية عام 2038، وتمدّد الاتفاقية تلقائياً حتى نهاية عام 2043، والاتفاقية الأخيرة وقّعتها شركتا "إسرامكو" الإسرائيلية و"مبادلة للطاقة" الإماراتية.

مصر باتت تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الإسرائيلي وحتى 2043، وأن هذا الغاز لم يعد يقتصر على تزويد المصانع وشركات توليد الكهرباء باحتياجاتها من الطاقة، بل سيدخل بيوت المصريين

صفقات استيراد مصر الغاز الإسرائيلي الضخمة والمتتالية والصادمة للرأي العام في مصر تخطت مرحلة نقد القرارات المتعلقة بها والمتخذة من قبل صانعي السياسة وأصحاب القرار في القاهرة، وتجاوزت فترة طرح عدد من الأسئلة المنطقية بشأنها، أو حتى إبداء علامات التعجب والحسرة بشأن تلك الهرولة المصرية نحو غاز تل أبيب، إلى مرحلة تأكيد عدة حقائق باتت واضحة لكل ذي عقل هي:

- الحقيقة الأولى هي أن مصر باتت تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الإسرائيلي وحتى عام 2043، وأن هذا الغاز المستورد لم يعد يقتصر على تزويد المصانع وشركات توليد الكهرباء وأنظمة التكييف والتبريد في مصر باحتياجاتها من الطاقة، بل سيدخل غاز الاحتلال بيوت المصريين ومطاعمهم ومحالهم التجارية، وغيرها من الأنشطة الحياتية المرتبطة بهم، رغماً عن إرادتهم.

موقف عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

- الحقيقة الثانية، إن مصر تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي، لتستحوذ وحدها على 75% من صادرات الغاز الإسرائيلية خلال العام 2025، فيما ذهبت النسبة المتبقية إلى الأردن. هذا الاعتماد شبه الكلي على غاز العدو يمثل خطراً شديداً على الأمن القومي لمصر، وحالة متقدمة من حالات الارتهان السياسي، ويمثل تهديداً مباشراً لأمن الدولة المصرية الاقتصادي، ويربط أمن قطاع الطاقة المصري الحيوي والحساس بدوائر صنع القرار في تل أبيب وحقول إنتاج الغاز في إسرائيل، ويدخل ضمن ما يسمي بالتطبيع الاجباري الذي يلفظه الشعب المصري. ولطالما استخدمت دولة الاحتلال ملف الغاز وإمدادات الطاقة ورقة ضغط سياسي ووسيلة ابتزاز ضد مصر خاصة في أوقات الأزمات الجيوسياسية والتوترات الإقليمية، كما حدث حلال الحرب على غزة وبعدها الحرب على إيران، وهنا تسلّم مصر أمن الطاقة لألدّ أعدائها، بل العدو الأول.

الحكومة المصرية تدعم بقوة وبشكل مباشر الاقتصاد الإسرائيلي عبر توفير مليارات الدولارات لخزينة الاحتلال وتعزيز أنشطته الاقتصادية وبنيته التحتية للطاقة

- الحقيقة الثالثة هي أن الحكومة المصرية تدعم بقوة وبشكل مباشر الاقتصاد الإسرائيلي عبر توفير مليارات الدولارات لخزينة الاحتلال وتعزيز أنشطته الاقتصادية وبنيته التحتية للطاقة، وأن ما يقرب من 70 مليار دولار، أي ما يعادل 3.5 تريليونات جنيه مصري، ستخرج من جيب المواطن المصري وموازنة الدولة التي تعاني عجزاً حاداً لدعم خزانة دولة الاحتلال التي تعاني أيضاً من عجز بسبب تكاليف الحروب المتتالية التي تخوضها إسرائيل ضد دول المنطقة، والمشاركة في تمويل الإنفاق الضخم على العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية ولبنان والضفة وإيران وسورية.

-الحقيقة الرابعة هي أن الأحاديث عن اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي ما هو إلا مبالغة، وأن الدولة المصرية تمتلك أكبر حقل لإنتاج الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو حقل ظهر، هو حديث أقرب للاستهلاك الإعلامي المحلي خاصة مع التراجع الكبير في إنتاج الحقل، والدليل على ذلك هو الاعتماد المصري شبه الكامل على الغاز الإسرائيلي، وإبرام صفقات ضخمة مع مناشئ أخرى، منها صفقات فورية كما يجري هذه الأيام.

الحقيقة الخامسة هي أن الصفقات المبرمة بشأن استيراد مصر الغاز الإسرائيلي تكتنفها حالة من الغموض الشديد، سواء تعلق الأمر بالمشتري الحقيقي أو المختفي، أو بدور دول إقليمية في إبرام تلك الصفقات، والسعر، وتكلفة الفرص البديلة، ولماذا لا يتم الاستيراد من دول أخرى سبق أن منحت مصر تيسيرات ضخمة في السداد والكميات، وللأسف تختفي معظم عناصر الشفافية والمساءلة في تلك الصفقات عن المصريين، على الرغم من أنهم من سيتحمّل تكلفة تلك الصفقات كاملة، سواء من أموال الضرائب أم خزينة الدولة.

الحقيقة السادسة هو أن الحديث عن أن الغاز الإسرائيلي المورد لمصر يعاد تصديره إلى أوروبا والخارج يحمّل كماً هائلاً من عدم الدقة بل والمبالغة، إذ إن جزءاً كبيراً من هذا الغاز يوجّه للاستهلاك المحلي وفق تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين وإسرائيليين.