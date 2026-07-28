- تصاعدت الاحتجاجات في غرب ليبيا من انقطاع الكهرباء إلى مطالب سياسية أوسع، حيث شملت معظم بلديات طرابلس ومدن أخرى، مع دعوات لرحيل حكومة الوحدة الوطنية ومحاسبة الفساد. - تعكس الاحتجاجات أزمة اقتصادية وإدارية عميقة، مع ارتفاع الأسعار ونقص السيولة وتراجع قيمة الدينار، مما أدى إلى تآكل ثقة المواطنين في المؤسسات العامة وزيادة الضغوط على الحياة اليومية. - تكشف أزمات الكهرباء والمياه والوقود عن ضعف إدارة الموارد العامة، مما يؤثر سلبًا على الحياة اليومية والنمو الاقتصادي، ويتطلب إصلاحات جذرية لتحقيق الاستقرار.

خرجت الاحتجاجات في غرب ليبيا، فجر الاثنين، من إطار الغضب على انقطاع الكهرباء إلى حركة احتجاجية أوسع تستهدف مجمل المشهد السياسي، بعدما وسعت مجموعات شبابية نطاق العصيان المدني ليشمل معظم بلديات العاصمة طرابلس وعدداً من مدن الغرب الليبي، في تصعيد يعكس تنامي حالة الاحتقان الشعبي نتيجة تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، رغم استمرار تدفق الإيرادات النفطية بمليارات الدولارات.

وشملت الاحتجاجات بلديات سوق الجمعة وجنزور وتاجوراء وعين زارة داخل العاصمة، فيما امتدت إلى مصراتة وترهونة وبني وليد والزاوية والعجيلات، حيث أغلق محتجون طرقاً رئيسية وأحرقوا إطارات مطاطية، كما أوقفوا العمل في عدد من المؤسسات الحكومية، في محاولة للضغط على السلطات للاستجابة لمطالبهم.

وتجمع مئات المحتجين أمام مقر شركة "ليبيانا للاتصالات والتقنية" في بلدية سوق الجمعة، وأغلقوا المبنى، مرددين هتافات تطالب برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بينما أغلقت مجموعة أخرى مقر وزارة الخارجية باستخدام سواتر ترابية، تنفيذاً لدعوة أطلقها "حراك سوق الجمعة" إلى شل عمل المؤسسات العامة داخل المنطقة.

وفي جنزور، احتشد متظاهرون أمام محطة غرب طرابلس للكهرباء، فيما شهدت تاجوراء وعين زارة إغلاق طرق حيوية، بينما سجلت مدن الزاوية والعجيلات وترهونة وبني وليد ومصراتة تحركات مماثلة، في مؤشر على تحول الاحتجاجات إلى موجة احتجاجات متزامنة في معظم مدن غرب البلاد.

العصيان المدني وسنوات من الأزمات

قال أحد منظمي "حراك سوق الجمعة"، عبد العزيز مسعود صالح لـ"العربي الجديد"، إن العصيان المدني جاء نتيجة "تراكم سنوات من الأزمات وفقدان الثقة في قدرة المؤسسات القائمة على معالجة مشاكل المواطنين".

وأضاف أن "المطلب الأساسي للحراك ليس تعطيل الدولة أو الإضرار بالمواطنين، وإنما إيصال رسالة واضحة بأن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولاً"، موضحاً أن "المواطن الليبي أصبح يدفع ثمن الانقسام السياسي وسوء إدارة الموارد، في وقت تمتلك فيه البلاد إمكانات مالية ونفطية كبيرة". وأشار إلى أن الحراك يطالب بـ"إعادة بناء المؤسسات على أسس جديدة، ومحاسبة المسؤولين عن ملفات الفساد، وإنهاء حالة الجمود السياسي التي عطلت أي إصلاحات اقتصادية حقيقية".

وأوضح أن "المشكلة لم تعد مرتبطة بانقطاع الكهرباء فقط، فالكهرباء أصبحت عنواناً لأزمة أكبر تشمل غلاء الأسعار، ونقص السيولة، وتراجع الخدمات، وغياب العدالة في توزيع الثروة"، مؤكداً أن المحتجين يريدون "دولة مؤسسات قادرة على إدارة موارد البلاد وتحسين حياة المواطنين".

وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات، علي المجدوب، لـ"العربي الجديد"، إن "أزمة الكهرباء ليست سوى رأس جبل الجليد، فالمواطن يعيش أزمة يومية تشمل ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على السيولة وتراجع قيمة الدينار، بينما تتحدث الدولة عن مليارات الدولارات من عائدات النفط". وأضاف: "المواطن لم يعد يصدق الوعود، لأن حياته تتراجع عاماً بعد عام رغم الإمكانات التي تمتلكها ليبيا".

منظومة عجزت عن إنتاج حلول

من جانبه، قال المتظاهر وسام الدرناوي إن "المشكلة لم تعد في حكومة بعينها، بل في منظومة سياسية كاملة عجزت عن إنتاج حلول"، مضيفاً: "لسنا ضد الدولة، لكننا نطالب بمحاسبة المسؤولين وإنهاء الفساد وإيجاد سلطة قادرة على إدارة الموارد لصالح المواطنين".

أما أحد المشاركين في الاحتجاجات أمام مقر شركة ليبيانا، محمد الشارف، فقال إن مطالب المحتجين "لم تعد تقتصر على تغيير الحكومة"، مضيفاً: "نطالب برحيل جميع الأجسام السياسية دون استثناء، سواء الحكومة أو مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي، لأن الجميع شارك في إدارة مرحلة طويلة انتهت إلى انهيار الخدمات وتراجع مستوى المعيشة. نريد سلطة جديدة تستمد شرعيتها من انتخابات حقيقية، لا من اتفاقات سياسية متكررة".

وقال إن "حراك سوق الجمعة"، في بيان، إن هدف العصيان المدني هو "شل عمل الحكومة وليس تعطيل حياة المواطنين"، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن قضايا الفساد وإنهاء عمل جميع الأجسام السياسية القائمة، باعتبارها "جزءاً من الأزمة وليست جزءاً من الحل".

في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من حكومة الوحدة الوطنية، بينما دعت قوة حماية وتأمين ديوان رئاسة الوزراء المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التي قالت إنها تستهدف إثارة الفوضى والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

تحول في طبيعة الغضب الشعبي

يرى المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن الاحتجاجات الحالية تمثل تحولاً نوعياً في طبيعة الغضب الشعبي، إذ لم تعد مرتبطة بانقطاع الكهرباء وحده، وإنما أصبحت انعكاساً لأزمة اقتصادية وإدارية عميقة. وقال لـ"العربي الجديد": "الكهرباء أصبحت رمزاً لفشل إدارة الموارد العامة. فليبيا تمتلك واحداً من أكبر الاحتياطيات النفطية في أفريقيا، وتحقق إيرادات نفطية ضخمة، لكن المواطن يقيس أداء الدولة بما يصل إليه من خدمات، وليس بحجم الإيرادات المعلنة".

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية تتغذى من عدة عوامل متزامنة، تشمل ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية للدينار، واتساع الفجوة بين الدخول والإنفاق، واستمرار أزمة السيولة النقدية، وارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية، مشيراً إلى أن هذه الضغوط مجتمعة أدت إلى تآكل ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.

وأوضح أن استمرار الاحتجاجات يحمل كلفة اقتصادية مباشرة، إذ يؤدي إلى تعطيل حركة النقل والتجارة وإغلاق بعض المؤسسات، ويؤثر في سلاسل الإمداد، ويرفع تكاليف التشغيل على القطاع الخاص، كما يبعث برسائل سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن استقرار بيئة الأعمال.

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي إن الاحتجاجات تعكس ما وصفه بـ"المفارقة الليبية"، موضحاً أن "الدولة تحقق إيرادات نفطية كبيرة، لكن الاقتصاد الحقيقي لا يناله شيء من آثارها بسبب غياب الإصلاحات المالية واستمرار الإنفاق غير المنتج والانقسام المؤسسي".

وأضاف لـ"العربي الجديد": أن المواطن بات يقارن بين حجم الإنفاق العام ومستوى الخدمات، وهو ما يجعل أي انقطاع طويل للكهرباء أو تراجع في الخدمات الأساسية يتحول سريعاً إلى قضية سياسية، لأن الأزمة لم تعد تُفسَّر باعتبارها خللاً فنياً، بل نتيجة تراكمات في إدارة المال العام والحوكمة.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي، ويزيد الضغوط التضخمية، ويؤخر تنفيذ المشروعات الاستثمارية، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الليبي إلى استقرار سياسي ومؤسسي لاستعادة الثقة.

انقطاعات الكهرباء والمياه

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه ليبيا انقطاعات يومية للكهرباء تصل في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة، بالتزامن مع موجة حر تتجاوز 40 درجة مئوية، فيما تتواصل الضغوط المعيشية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة الدينار، وهي عوامل دفعت، حسب مراقبين، الاحتجاجات إلى تجاوز المطالب الخدمية لتتحول إلى احتجاجات على مجمل الأداء الاقتصادي والسياسي للدولة، في أكبر موجة غضب تشهدها مدن غرب ليبيا منذ أشهر.

ولم تعد أزمة الكهرباء وحدها المحرك الرئيسي للاحتجاجات، إذ تزامنت مع تدهور متسارع في الخدمات الأساسية، أبرزها أزمة مياه الشرب، حيث اختفت عبوات المياه المعدنية من عدد من المتاجر في طرابلس بسبب زيادة الطلب وتعطل الإمدادات، بينما ارتفعت أسعارها بنحو 100% مقارنة بمستوياتها السابقة، ما دفع كثيراً من الأسر إلى شراء كميات محدودة أو البحث عنها في مناطق أخرى.

وقال المواطن فتحي الورفلي، لـ"العربي الجديد"، إن "العائلة أصبحت تبحث يومياً عن ثلاث ضروريات هي الكهرباء والماء والوقود، وكلها أصبحت مفقودة في الوقت نفسه". وأضاف: "سعر قارورة المياه تضاعف خلال أيام، وأصبحنا نقضي ساعات في البحث عنها، كما نقضي ساعات أخرى في انتظار الكهرباء والوقود".

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وفي بلدية عين زارة، قالت المواطنة سعاد الشريف إن انقطاع الكهرباء الطويل أدى إلى تعطل مضخات المياه المنزلية وتلف كميات من الأغذية، مضيفة: "حتى عندما نجد المياه في الأسواق أصبحت أسعارها مرتفعة بشكل غير مسبوق، بينما تتوقف الثلاجات عن العمل معظم ساعات اليوم".

وتتزامن هذه التطورات مع طوابير طويلة أمام محطات الوقود في العاصمة طرابلس منذ ساعات الصباح الأولى، حيث ينتظر مئات السائقين لساعات للحصول على البنزين، في مشهد أعاد إلى الأذهان أزمات سابقة، رغم أن ليبيا تعد من كبار منتجي النفط في أفريقيا. ويقول مواطنون إن الازدحام على المحطات ازداد بالتوازي مع اضطراب إمدادات الكهرباء، ما ضاعف الضغوط على الحياة اليومية وحركة النقل.

مشاكل اقتصادية مركبة

يرى المحلل الاقتصادي طارق الصرماني، أن تزامن أزمات الكهرباء والمياه والوقود يكشف انتقال الاقتصاد الليبي إلى ما يعرف بـ"الأزمة المركبة"، إذ لم تعد المشكلة مقتصرة على خدمة بعينها، بل أصبحت تمس منظومة الخدمات والإمداد بأكملها. وقال لـ"العربي الجديد": "عندما تنقطع الكهرباء تتوقف آبار المياه وشبكات الضخ، ويرتفع الطلب على المياه المعبأة، فتزداد أسعارها. كما تؤدي الانقطاعات إلى ازدحام محطات الوقود نتيجة الاعتماد المتزايد على المركبات والمولدات الكهربائية، لتنتقل الأزمة من قطاع إلى آخر في سلسلة مترابطة".

وأضاف لـ"العربي الجديد": أن هذه التطورات تمثل مؤشراً على تراجع كفاءة إدارة الموارد العامة، موضحاً أن استمرار نقص الخدمات الأساسية، رغم الإيرادات النفطية الكبيرة، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة معدلات التضخم، وتآكل القدرة الشرائية للأسر، فضلاً عن خسائر مباشرة للقطاع الخاص بسبب تعطل الإنتاج وسلاسل التوريد، ما ينعكس في النهاية على النمو الاقتصادي ومستويات التشغيل وثقة المستثمرين.